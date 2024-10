Por violaciones a la Ley de Aire Limpio, la empresa Argos Puerto Rico deberá pagar una multa de $111,000 e invertir en dos proyectos de energía solar para una escuela que se encuentra cerca de la planta de fabricación de cemento que poseen en el barrio Espinosa de Dorado y un centro que atiende a niños víctimas de maltrato en San Juan, informó la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) este miércoles.

En un comunicado de prensa emitido desde la oficina regional en Nueva York, se detalló el acuerdo alcanzado con Argos Puerto Rico y la agencia federal, luego de que una investigación encontrara que la empresa “violó varias partes de los estándares de Tecnología de Control Máximo Alcanzable (MACT) de la Ley de Aire Limpio para los fabricantes de cemento. Específicamente, Argos no cumplió con los estándares de emisiones de dioxinas y furanos durante 130 días, pruebas de hidrocarburos totales durante un día y monitoreo de emisiones de mercurio durante 19 días. Además, Argos incumplió los requisitos de presentación de informes en 12 ocasiones”.

Se explicó en las declaraciones que los estándares MACT son reglas establecidas por la EPA para limitar la liberación de contaminantes atmosféricos peligrosos de fuentes industriales. Estos estándares están destinados a garantizar que todas las instalaciones utilicen el más alto nivel de control de la contaminación. Violar los estándares MACT significa que una instalación no ha cumplido con estos estrictos requisitos de control de la contaminación. Esto puede implicar no limitar las emisiones de sustancias nocivas como dioxinas, furanos, hidrocarburos o mercurio o no seguir los procedimientos adecuados de prueba y presentación de informes. Estas violaciones pueden provocar un aumento de la contaminación, lo que puede dañar el medio ambiente y la salud pública.

Por estas violaciones, la empresa deberá pagar la multa mencionada, así como realizar un Proyecto Ambiental Suplementario, conocidos como SEP, para instalar energía solar en una escuela cercana y en un centro que brinda servicios de reeducación y tratamiento a las problemáticas asociadas al maltrato, abandono y negligencia a niños, adolescentes y jóvenes.

Según el acuerdo, Argos instalará dos sistemas fotovoltaicos en el techo y dos sistemas de respaldo de baterías en la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos en San Juan y la Escuela Primaria Elisa Dávila Vázquez en Vega Alta. Estos proyectos suplementarios son voluntarios y brindan beneficios ambientales a la comunidad.

“Este acuerdo va más allá de garantizar que esta instalación cumpla con la reglamentación de control de la contaminación de aire. También proveerá beneficios adicionales importantes a los niños en edad escolar y a la comunidad a través de la instalación de sistemas de energía solar”, dijo la administradora regional de la EPA, Lisa F. García.

Añadió que “estos proyectos son particularmente bienvenidos en Puerto Rico, donde la red eléctrica no es confiable. La energía solar con almacenamiento de baterías y microrredes brindan respaldo durante las interrupciones de la red, garantizando un aprendizaje continuo y sirviendo como refugios de emergencia durante los desastres”.