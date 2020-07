Entre unos 12 mil a 13 mil beneficiarios del Seguro Social están al momento descalificados para recibir el cheque de estímulo federal de $1,200 por varias circunstancias.

Según explicó el secretario de Hacienda, Francisco Parés, en entrevista con Noticentro, en muchas de esas solicitudes “hay errores tipográficos que impiden hacer los pagos”‘.

Parés recordó que los datos suministrados por los beneficiarios del Seguro Social deben ser validados con el IRS.

En otros casos mencionó que hay una cuenta bancaria con varias solicitudes por lo que deben verificar la información.

Sin embargo, el titular de Hacienda dijo que aquellas personas que entiendan que son elegibles y no les ha llegado el dinero o el monto ha sido menor de lo esperado, deben hacer una reclamación a través del portal Suri.

PUBLICIDAD

“Mi sugerencia a estas personas es utilicen el proceso de reclamación a través de SURI para las personas que al momento no hayan recibido el pago y entiendan que cualifican. Hay un proceso a través de SURI donde es un segundo turno al bate, donde estas personas escriben su número de Seguro Social, nombre…”, explicó Parés.

“Hay un enlace que es de reclamación, ponen su información y pueden hasta subir documentos para que el personal de Hacienda los revise y los valide”, informó.

Si el beneficiario del seguro social fue reclamado como dependiente en las planillas 2019 no cualifica para el cheque federal.

Parés fue enfático en decir que el Departamento de Hacienda aún continúa con el desembolso del estímulo federal y que las personas que son elegibles al mismo y que aún no los han recibido, pronto les estará llegando.

“El dinero va a llegar a las personas elegibles, Hay 2.4 millones de testimonios de personas que los ha recibido. Este grupo que no la recibido, ha sido por alguna incongruencia, que requiere una validación adicional. No quiero sonar simplista pero definitivamente el Departamento de Hacienda sigue trabajando y esta semana se va a continuar trabajando. No hay otra motivación que no sea pagar este dinero a la brevedad posible”, puntualizó.