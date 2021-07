La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) del Departamento de Educación promete tener “en condiciones óptimas” unas 452 escuelas para poder comenzar en agosto el nuevo año escolar y la Autoridad de Edificios Públicos añadiría a la lista otras 296 escuelas, para un total de 748 planteles.

Sin embargo, los arreglos que se le harían a las escuelas para esta reapertura no incluirían la reparación de columnas cortas en 684 escuelas, ya que los trabajos están retrasados por problemas en las subastas que realiza la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y falta de mano de obra, entre otras cosas. Solo se contempla mantenimiento en general, como el desyerbo, así como reparación de grietas o empañetado, según trascendió durante una vista pública que realizó este martes la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado.

Asimismo, sobresalió ante preguntas de los legisladores que, a un mes de este inicio escolar, el Departamento de Educación ni siquiera ha hecho público el listado de las escuelas que se proyecta darían clases presenciales, ya sea a tiempo completo o en modalidad de ‘interlocking’. A eso se le añade que la secretaria auxiliar de asuntos legales y política pública de Educación, Yaitza Maldonado, habló por primera vez de la posibilidad de que haya niños en modalidad híbrida, lo que representa que recibirían algunos días educación presencial y otros de manera virtual.

Maldonado también esbozó, en un aparte con Primera Hora, que los trabajos de reparación de columnas cortas dentro de las escuelas se podrían realizar mientras estas son utilizadas para dar clases a los estudiantes, ya sean en horarios nocturnos o en los mismos periodos lectivos.

Sorprendido por lo escuchado, el senador y exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, reclamó a las agencias concernidas a hablarle claro tanto al gobernador Pedro Pierluisi como a los padres de los sobre 200,000 estudiantes del sistema público de enseñanza.

“No se podía hablar de que las escuelas iban a estar preparadas para agosto, porque eso es irreal... Me preocupa la proyección de que aquí todo va a volver a la normalidad en agosto, porque eso no va a ser así”, enfatizó el legislador, al dudar de que las escuelas estén listas para el próximo 16 de agosto.

Denunció que los padres están preocupados ante la falta de información sobre el panorama escolar y porque el “interlocking” se torna para ellos en una complicación en momentos en que el país ha alcanzado cierta normalización en la pandemia del COVID-19.

Mientras, el senador Ramoncito Ruiz Nieves aludió a que el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, contempla la posibilidad de volver a cambiar la fecha del inicio escolar para el 28 de agosto ante las complicaciones que se enfrentan. Esto representaría una cuarta fecha anunciada. La vigente es el 16 de agosto.

Primera Hora solicitó a Educación una expresión sobre esta posibilidad de volver a cambiar la fecha de inicio de clases, pero al cierre de esta edición Ramos Parés no había respondido.

La promesa de Educación fue que en los próximo tres días, lo que representa en o antes de este viernes, le entregaría a la Comisión senatorial el listado de escuelas que se utilizarían en este inicio de clases, según le requirió su presidenta, Marially González Huertas.

La vista pública se centró principalmente en el panorama de las escuelas ubicadas en la zona más afectadas por los terremotos de enero del 2020 o sus secuelas, integrada por los municipios de Ponce, Peñuelas, Yauco, Guánica y Guayanilla. Pero, trascendió que en modo general sería Ramos Parés quien tendría que anunciar el plan de inicio de clases tanto a nivel Isla como en el sur.

“No estoy autorizada para revelar el listado de las escuelas”, reiteró en varias ocasiones Maldonado a los legisladores, quienes insistían en tener detalles más precisos sobre los preparativos de cara el inicio del año escolar.

En un aparte con este diario, el director de OMEP, Miguel Colón Morales, habló de las 452 escuelas que tendrían en “condiciones óptimas para hacer la reapertura escolar”, de las 515 que tiene a su cargo.

Estipuló que tienen un plan para impactar “en estos próximo días” 135 escuelas de la zona sur. En las mismas se realizarían arreglos de empañetado, baños y aceras, entre otras cosas, para este inicio escolar.

“Vamos a estar entrando a esas escuelas a impactarlas”, enfatizó.

El director de Edificios Públicos, Andrés Rivera Martínez, por su parte, indicó que “296 de las 391 escuelas (que tiene la agencia a su cargo) estarían disponibles para trabajar en el próximo semestre”.

Dijo que las restantes escuelas “estarían (listas) meses después. Yo no te puedo dar un detalle preciso, si es septiembre u octubre”.

Cabe destacar que de la información difundida tanto por Colón Morales como por Rivera Martínez se desprendió una marcada diferencia numérica. Según cifras oficiales, en la Isla hay 857 escuelas. Sin embargo, los números divulgados por los funcionarios da un total de 906 planteles.

En cuanto a la reparación de columnas cortas, el director de AFI, Eduardo Rivera Cruz, informó que han realizado “43 paquetes de subasta”. Estas incluyen varias escuelas en una sola subasta.

De esas 43 subastas, 17 no prosperaron. A 12 no llegó ningún contratista a licitar y a cinco no llegaron a acuerdos con los contratistas por exigencias fuera de lo estipulado en el contrato, según informó a la Comisión.

Del grupo de escuelas en los que progresó la subasta, solo 12 están en etapas de diseño. La mayoría son en Mayagüez, Las Marías y dos planteles de Lajas.

Una vez inicien las obras para reparar las columnas cortas, que hacen a las escuelas más susceptibles a derrumbes en caso de un sismo, los trabajos demorarían entre mes y medio en planteles con menos de 50 de estas columnas y sobre cuatro meses y mess para las que tienen sobre 200, indicó el funcionario.

Al hacer los cálculos, Ruiz Nieves se mostró insatisfecho con la promesa hecha por las agencias de que estarían listos para iniciar las clases en agosto, sobre todo a los de la zona suroeste afectada por los sismos.

“Es cuesta arriba nosotros hablar de que en agosto vamos a cumplir”, llegó a decir ante lo escuchado en la presentación realizada por las agencias en la Comisión.

Entretanto, Rivera Cruz destacó que solo 88 escuelas de la zona sur tienen prioridad en el plan de reparación de columnas cortas. De estas, no hay ninguna en los pueblos de Guayanilla y Guánica, áreas sumamente afectadas por los sismos. Este dato fue duramente criticado por la senadora González Huertas.

El director de OMEP detalló, ante la inconformidad mostrada por la senadora, que tienen 30 escuelas en pueblos afectados por los sismos, entre los que mencionó a Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Ponce, Yauco y Sabana Grande, catalogadas como “no aptas” para dar clases. Dijo que en estas se proyecta unos trabajos de mayor impacto y que todavía no tienen fecha de realización.

Por otro lado, Rivera Cruz informó que se han disminuido a seis las escuelas que se levantarían en modulares para dar clases en la zona afectada por los sismos. La de Guánica estaría lista el 30 de octubre. Mientras, se espera que entre noviembre a diciembre se entreguen las de Guayanilla, Peñuelas y Yauco.

Educación todavía no ha anunciado cómo lograría cumplir con las clases presenciales en esta zona suroeste ante el panorama de que estas estructuras tampoco estarían listas para el inicio del año escolar.