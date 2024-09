Caguas. Se estima que unas 60,000 personas sufren de Alzheimer en Puerto Rico, lo que supone que muchísimas a través de la Isla están viendo o verán de cerca los efectos de esta enfermedad en familiares, amigos, vecinos y colegas de trabajo.

Todavía más, según explicó Guaymalida Alicea, facilitadora del grupo de apoyo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, “entre las mujeres, es la tercera causa de muerte, y entre los varones es la cuarta”, lo que significa que es algo que “no se puede ignorar”, máxime cuando se toma en cuenta la tendencia demográfica que vive Puerto Rico, cuya población está envejeciendo a ritmo acelerado.

Así que, conseguir llevar a las personas, familias y comunidades las herramientas necesarias para poder enfrentar el Alzheimer es relevante e importante, y una manera de hacerlo es educando y creando espacios “Dementia Friends”, o amigos de la demencia, como acaba de ocurrir en Caguas, que este jueves recibió esa certificación, como parte de las actividades en el mes internacional de concientización sobre la enfermedad.

El municipio recibió el galardón en una ceremonia celebrada en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología (C3TEC), con la participación de la Fundación Triple S y la Asociación de Alzheimer, y que incluyó también la proyección de la película “No me olvides”, una creación artística con fines educativos sobre la enfermedad neurodegenerativa desarrollada por Nexeando Media, así como un panel que ofreció reflexiones y recomendaciones.

Durante el conversatorio se ofrecieron recomendaciones para cuidar de los pacientes. ( Xavier Araújo )

Entre esas sugerencias, además del llamado a educarse y buscar grupos de apoyo y asistencias disponibles, se incluyó la exhortación a socializar y evitar el aislamiento, pues los estudios han demostrado que, si una persona se mantiene sola o aislada, aumenta en 50% la probabilidad de padecer Alzheimer.

Según se dio a conocer en la actividad, Caguas aceptó el reto de convertirse en “Dementia Friends”, en el que se le pedía certificar un mínimo de 600 personas amigas de la demencia, “y no solo lo superaron, sino que lo hicieron en tiempo récord” al integrar a 755 individuos.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, quien con voz por momentos entrecortada contó algunas experiencias que vivió con cuando su mamá tenía demencia, celebró el reconocimiento que recibió el municipio y sostuvo que se trata de “un honor y un privilegio”, ya que “significa que contamos ciudadanos educados y sensibles ante la condición del Alzheimer, y promovemos la consciencia, el respeto y el apoyo a las personas que viven con demencia y sus familias”.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, habló de su experiencia con su madre. ( Xavier Araújo )

Agregó que la educación que recibieron para lograr esta meta, “gracias al apoyo de la Fundación Triple S”, benefició y certificó a empleados del C3TEC, empleados del municipio, participantes de varios programas como el de ama de llaves, miembros del Comité de Adultos Mayores y ciudadanos de las comunidades cagüeñas.

“Al unirnos al movimiento de ciudades amigas de las personas con demencia, nuestra ciudad está comprometida con el bienestar de todas las personas, en todas las etapas de la vida. Con esta certificación reafirmamos nuestro compromiso de ser una ciudad inclusiva y compasiva, donde cada persona, independientemente de sus capacidades, encuentre comprensión y apoyo”, afirmó el alcalde, quien llamó a seguir “trabajando juntos para construir una comunidad que sea ejemplo de empatía y solidaridad”.

En tanto, Lydia Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Triple-S, resaltó que “esta iniciativa aspira a sensibilizarnos como sociedad de manera que podamos apoyar la vida independiente de pacientes con síntomas de demencia el mayor número de años posibles”.

Tasha L. Endara, directora ejecutiva del C3TEC, agregó que esa institución “se dedica a promover la cultura científica y tecnológica, pero también estamos firmemente comprometidos con las comunidades locales”, así que no dudaron en abrir sus puertas a esta actividad.

Con esta distinción, Caguas se convirtió en el cuarto municipio que recibe esa certificación, junto a Loíza, Toa Baja y Vega Baja. Coamo se encamina a ser el quinto en lograrlo.

Clave la educación

Alicea destacó que la Asociación de Alzheimer lleva “un largo camino haciendo visible esta condición y situación, no solo para con el cuidador, sino también en la comunidad, cómo afecta”.

Lydia Figueroa, directora ejecutiva de Fundación Triple-S. ( Xavier Araújo )

Explicó que es una condición “degenerativa, progresiva, que afecta el diario vivir”. Es además la forma de demencia más común y afecta en mayor proporción a las mujeres.

“Nuestra misión fundamental es educar a nuestra comunidad y a nuestro entorno para precisamente hacerlos más inclusivos en la vida del día a día, romper con los paradigmas y con el estigma que tienen de una persona con una demencia”, afirmó la facilitadora, agregando una exhortación a los médicos a que “promuevan que estos cuidadores lleguen a grupo de apoyo”.

“El cuidador necesita educarse, y en los grupos de apoyo hacen esa función. Y nos enorgullecemos de que estamos aportando desde hace rato a todo esto”, afirmó.

Explicó que en ese proceso de educación el cuidador aprende qué es efectivo con ese familiar que padece Alzheimer, y qué no debe hacer, pues hay prácticas que “lejos de calmar al paciente, lo que hacen es que lo frustran”, y crea situaciones que a menudo se consideran agresividad, pero en realidad es que “está frustrado, es que no estás tratando de entrar a su mundo. Él no puede entrar al tuyo”.

Añadió que el paciente “pues, está en su mundo, tú tienes que entrar al de él. No puedes pretender que es normal. Esta persona tiene otras necesidades y por lo tanto tenemos que ayudarle desde hasta cómo alimentar, cómo bañar, de todo. Y hay que aprender a contar, como digo yo, hasta cien”.

“Por eso creo que es fundamental la educación, porque a veces, en nombre del amor hacemos horrores, porque desconocemos”, insistió. “Y esa educación llega con los grupos de apoyo, y debes tratar de llegar al grupo de apoyo precisamente antes de estar desesperado o frustrado”.

La facilitadora exhortó a “seguir rompiendo paradigmas”, apostar a los grupos de apoyo al cuidador y convertirse en “dementia friends”, algo que pueden empezar con algo tan sencillo como ver la película “No me olvides”, “y ahí nada más comienza a tener la consciencia de cómo ser más amigable a esta condición”.

La cinta, según explicaron sus creadores, la doctora Basilia Encarnación y Jesús Aguat, es parte del trabajo de Nexeando Media para, a través del arte, “crear productos socioeducativos de impacto social”. Se ha estado mostrando en diversos lugares, típicamente acompañada de una discusión o conversatorio.

Los próximos eventos en que se mostrará, ambos abiertos al público de manera gratuita, serán el domingo, 29 de septiembre en Caribbean Cinema de Plaza del Caribe en Ponce, a la 1:00 p.m., y el domingo 13 de octubre en Caribbean Cinema de Western Plaza en Mayagüez, con hora por definirse.

Cualquier grupo, asociación, iglesia o entidad que desee participar de la proyección de la película y discusión sobre el Alzheimer, o si desea cooperar con el esfuerzo, pueden contactar al grupo de Nexeando Media a través de sus páginas en redes sociales o llamando al 787-206-5901.

Alicea recordó que la Asociación de Alzheimer está presente en 40 municipios y, aunque todavía anda en la búsqueda de un local para poder establecer su sede, no cesa de ofrecer asistencia a toda persona o comunidad que así lo necesite.

De acuerdo con Alicea, para llegar al resto de los pueblos, lo único que necesitan es que “se nos acerque esa persona clave” del municipio, sea de la alcaldía, “de alguna organización sin fines de lucro, una enfermera, o un voluntario que tiene el deseo, que ha visto la necesidad en su pueblo”.

Para comunicarse con la Asociación de Alzheimer, puede hacerlo a través de su presidenta, Edna Rodríguez, al 939-640-8396.