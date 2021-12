El gobierno de Puerto Rico no exigirá la vacuna de refuerzo a las 10,000 personas que se esperan que participen en las festividades que enmarcaran el evento “De Puerto Rico para el Mundo, el 2022 comienza aquí”, el cual se llevará a cabo en los escenarios del Distrito de Convenciones el 31 de diciembre y contará con una intervención especial del exponente urbano Daddy Yankee y la animación de la actriz Roselyn Sánchez. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi no descartó que se hagan cambios al protocolo si así lo determina el Departamento de Salud.

Tras registrarse un alza en una semana de 2% a un 4.6% en la positividad de pruebas de COVID-19 en la isla y luego de confirmarse la presencia de la variante Ómicron en el archipiélago, diversos sectores de profesionales de las ciencias -incluyendo la Coalición Científica que asesora al gobierno-, han hecho un llamado para que se reconsidere el estatus de persona completamente vacunada, incluyendo en el requisito prueba de la administración de la dosis de refuerzo.

También sugirieron que para eventos multitudinarios que pudieran provocar aglomeraciones, se exija este requerimiento de dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo se recomienda luego de los seis meses de la segunda dosis en aquellos que se pusieron los productos de Pfizer y Moderna y luego de dos meses de haberse inyectado la unidosis de Janssen. Estudios científicos validan que luego de este periodo la efectividad del fármaco se reduce dramáticamente y aumentan los riesgos de infección, hospitalización y muertes.

“Todas las recomendaciones de la Coalición son debidamente consideradas por este servidor, así como por el Secretario de Salud y el equipo que me asiste. Pero a este evento en particular lo que se está exigiendo, y esa es la recomendacion del propio Departamento de Salud es que todos los que acudan esten completamente vacunados”, dijo Pierluisi aludiendo a que esta definición corresponden a los que hayan recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna o una de Janssen.

“Hay que entender que el refuerzo es eso, es un refuerzo. El Departamento de Salud y yo, ambos, exhortamos a los que ya han sido completamente vacunados que obtengan el refuerzo y pensamos que lo natural y lógico es que lo tengan porque sino tuvieron reparos a vacunarse, pues menos reparos debieran tener a obtener un refuerzo”, agregó el Primer Ejecutivo a días de que las autoridades sanitarias revelaran la presencia de Ómicron en Puerto Rico, una variante de preocupación que es dos veces más transmisible que la Delta y cuatro veces más infeccioso que la original.

Precisamente, el lunes el gobernador apostó a la vacuna de refuerzo como la opción para combatir la variante Ómicron. De hecho, mencionó la posibilidad de incentivar económicamente a los que reciban el llamado “booster”.

“Pero al momento no se está exigiendo (a nivel de gobierno), no se esá incluyendo el refuerzo en los mandatos que emití para cubrir gran parte de la sociedad. No descarto hacerlo en algún momento en el futuro, pero en este momento dado nos mantenemos vigilantes en cuanto a la transmisión de la variante Ómicron por todo Estados Unidos y los casos que tenemos en Puerto Rico... si hay algún cambio en el protocolo de salud lo anunciáremos, pero al día de hoy lo que se va a pedir (en el festín de Despedida de Año en los escenarios del Centro de Convenciones) es que estén completamente vacunados”, insistió.

Sobre este panorama, el gobernador y la directora ejecutiva de la Autoridad de Distrito de Convenciones de Puerto Rico, Mariela Vallines, explicaron que habrá 32 inspectores del Departamento de Salud verificando que los 10,000 asistentes tengan la primera serie de vacunas completas. Se especificó que como el evento es solo para vacunados, no se permitirán a menores de cinco años. De hecho, solo se considerarían a personas vacunadas a todos aquellos que hayan completado la segunda dosis de las vacunas, al menos, 14 días antes de la fecha de la actividad.

Asimismo, unos 140 policías estatales y otra cantidad indeterminada de guardias municipales de San Juan emitirán boletos a los asistentes que no tengan mascarillas correctamente.

Según Vallines, 2,000 de los asistentes podrán gozar de la actividad con Daddy Yankee, quien ofrecerá un espectáculo de cuatro minutos dentro de las instalaciones del Distrito T-Mobile. La participación del artista urbano se transmitirá internacionalmente por la cadena ABC como parte de Dick Clark’s New Years Rockin Eve. Posterior a la participación de la voz de “Métele al perreo”, habrá números artísticos por parte de la Tribu de Abrante, Gilberto Santa Rosa, Melina León y Plenéalo.

Mientras, en el exterior del Distrito T- Mobile se presentarán otros artistas como parte de una producción de Tony Mojena. En estos espacios cantarán El Gran Combo, Pirulo y la Tribu, Límite 21 y Victoria Sanabria. La animación contará con la participación de Lourdes Collazo y Raymond Arrieta.

Las personas podrán llegar a las instalaciones desde las 4:00 de la tarde. Habrá 20 carriles que conducirán a tres entradas principales donde estarán inspectores de Salud y de la Policía. El primer punto de verificación será el de vacunación, luego habrá un espacio de cotejo de seguridad que incluye detector de metales.

“La seguridad prohibirá la entrada de personas con armas de fuego, sillas, sombrillas o neveritas de playa”, enfatizó Vallines al agregar que habrá kioscos de comida y bebida en la zona. También se ubicarán baños portátiles.

Se informó también la disponibilidad de 2,760 estacionamientos en el Centro de Convenciones, pero la sugerencia del gobierno es que se utilicen medios de transporte alternativos como taxis o uber.

“Es importante que sepan que una vez se alcance la cifra de personas establecidas por el Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Salud, no se permitirá la entrada de personas adicionales. Iremos anunciando a través de las redes sociales y los medios de comunicación el cupo disponible”, agregó la funcionaria.

El gobernador explicó que, además de las autoridades de ley y orden, habrá personal del Departamento de la Familia “para garantizar la seguridad y protección de los menores de edad que asistan al evento”.

“No tengo duda de que el retorno de la inversión que hemos hecho como gobierno se va a multiplicar en todas las áreas relacionadas como la publicidad, los gastos en producción local, los vuelos a Puerto Rico, las estadías en hoteles y paradores, el consumo en restaurantes y lugares de entretenimiento, así como en los resultados de la proyección y promoción de nuestra isla en el exterior”, puntualizó Pierluisi.

La inversión para el evento fueron $4.4 millones provenientes de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). De estos $2,275,000 se concedieron al contrato de la producción de Dick Clark’s y $1.5 millones a la producción de Tony Mojena. Mientras, al DMO se le otorgaron $575,000 para efectos de dar publicidad al evento en Estados Unidos.

De otra parte, Vallines dijo que durante el evento que será televisado por ABC - y tansmitido a Estados Unidos y algunos países de América Latina- se destinarán 14 minutos para promover la isla. La funcionaria aseguró que un minuto de publicidad en este tipo de espacio en Estados Unidos tiene un costo de $600,000. Resaltó el ahorro en publicidad para el gobierno, tomando en consideración este dato, es de $8.4 millones.