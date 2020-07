“Va a funcionar para un mejor Puerto Rico”.

Esta fue la actitud positiva que presentó ayer, miércoles, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, tras inspeccionar los esfuerzos que se realizan en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para controlar la llegada de viajeros infectados con coronavirus. Entre otras cosas, estos tenían que presentar los resultados negativos de una prueba molecular para detectar la enfermedad, realizada a menos de 72 horas de su llegada a la Isla, o de lo contrario tendrían que enfrentar una cuarentena obligatoria de 14 días.

La falla principal que detectó el titular fue la comunicación a los pasajeros. Es que la mayoría desconocía del nuevo requisito o esperaba que, al menos, la prueba se le realizaran en el aeropuerto.

“Hay áreas que tenemos que mejorar, particularmente la comunicación de parte de Turismo y del DMO (Destination Marketing Organization) a los viajeros a Puerto Rico para que reconozcan cuáles son las responsabilidades que tienen como viajero”, sostuvo el titular.

Estos problemas de comunicación fueron los que llevaron a que solo el 5% de los viajeros que llegaron esta mañana en vuelos desde, por ejemplo, Florida, Filadelfia o Nueva Jersey, no tuvieran el formulario completado de manera electrónica en la página travelsafe.pr.gov, según informó el general de brigada de la Guardia Nacional, Miguel Meléndez, a cargo del cernimiento que se realiza en los puertos. La situación llevó a que los pasajeros estuvieran horas en largas filas para que pudiesen llenar el formulario.

Otro problema señalado por los viajeros es que la página cibernética no tiene un espacio en el que se puede colocar la dirección completa de dónde se hospedarán. Según se observa en el formulario, solo se pregunta datos personales, como nombre, fecha de nacimiento, punto de origen, número de vuelo, si viaja con menores y si han presentado síntomas. También hay un espacio para incluir el resultado de la prueba.

“Siempre en estos procesos las aspiraciones que se tienen son altas. Definitivamente, van a haber fallas. Las vamos a mejorar, la mejoramos y vamos a demostrar al mundo que lo podemos hacer”, sentenció González Feliciano, durante una conferencia de prensa.

Entre otras cosas, el titular dijo que la Isla es ejemplo en el mundo sobre este plan para regular la llegada de pasajeros contagiados con coronavirus. Pero, aceptó que no podrán monitorear a los cerca de 7,000 pasajeros que diariamente llegan. Por ello, recalcó que la muestra a evaluar sobre si cumplen o no con la cuarentena será “aleatoria”.

“¿Sabes cuántos recursos necesitas para monitorear 10,000? ¿Nueva York está haciendo eso? Hawái, Alaska, que presentaron el modelo que supuestamente tenían impuesto, ¿lo han iniciado? ¿Sabes qué hoy va a hacer Alaska? Establecer cuarentena y no tienen ningún monitoreo de ese grupo. Hawái no tiene ningún monitoreo. Así que nosotros estamos haciendo lo que nadie en Estados Unidos está haciendo”, destacó, cuando se le cuestionaba sobre la efectividad de este proyecto.

Agregó que “es una muestra representativa del total de visitantes que se va a monitorear de forma racional. No se puede monitorear el 100% de las personas que van a llegar. Pero, va a verse una muestra representativa de la población que llega a Puerto Rico que se va a monitorear a través del proceso de SARA Alert”.

En esta alerta se emitirá a través de mensajes de texto o correo electrónico. Incluirá varias preguntas que deberán ser contestadas diariamente por el viajero. De no responder, la persona tendría más probabilidad de entrar al grupo monitoreado.

El problema que se registró ayer es que la mayoría de las personas llegaron sin el resultado de la prueba molecular negativa, según constató este diario a través de entrevistas a los pasajeros. Algunos esperaban que esa prueba se le realizara al llegar.

“No hay pruebas serológicas ni moleculares. Eso no es una oferta. Eso es únicamente para aquella persona que dé positivo en síntoma o temperatura. No es una oferta. Eso se acabó en Puerto Rico. Tienes dos opciones, vienes con la prueba hecha o vas a cuarentena”, demarcó el secretario de Salud.

Asimismo, González Feliciano pidió a los boricuas que no reciban en sus casas a nadie que no traiga la prueba. Mientras, urgió por la colaboración de los hoteles y hospedería para que sus huéspedes cumplan con la cuarentena. Dijo que, de no hacerlo, se corren el riesgo de que se ordene su cierre, como se hizo en el pasado fin de semana con una hospedería de Culebra y un casino en el Condado.

El general de brigada también recordó que los viajeros se corren el riesgo de ser procesados judicialmente por no acatar la cuarentena. De ser hallados culpables, tendrían que cumplir hasta seis meses de cárcel, así como podrían pagar una multa de $5,000.

Por otro lado, el director de Operaciones de Aerostar, Nelman Nevárez, la empresa que administra el aeropuerto, informó que ayer llegaron 5,000 pasajeros. El Departamento de Salud no proveyó información, al cierre de esta edición, en las que se estableciera cuántas de estas personas presentaron el resultado de una prueba negativa ni cuántas fueron enviadas a cuarentena.