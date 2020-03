A partir de dos semanas se comenzará a realizar en laboratorios del Departamento de Salud de Puerto Rico la prueba para detectar el COVID-19, adelantó el secretario de la agencia Rafael Rodríguez Mercado, al aclarar que actualmente los análisis de casos sospechosos del virus se refieren a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, y sus resultados se retrasan por cinco días.

Asimismo, el secretario indicó que la isla se encuentra preparada para atender cualquier emergencia suscitada por el coronavirus a través de 68 hospitales que tienen reservadas 380 camas para posibles pacientes, a la vez que hay ocho epidemiólogos del estado en todas las regiones alertas a realizar pruebas de cernimiento en cualquier momento.

“Los CDC nos prometió que a finales de esta semana- para el viernes- vamos a tener disponibles los tubos para recoger las nuevas muestras y en dos semanas deben llegar los reactivos químicos para poderlas hacer en los laboratorios de salud pública”, expresó el secretario a preguntas de Primera Hora minutos antes de entrar a una reunión de algunos miembros del gabinete con la gobernadora y los alcaldes, precisamente, para discutir el tema de lo que sería la inminente llegada del coronavirus a Puerto Rico.

Ese escenario de las pruebas en la isla crearía un avance en términos de conocer el diagnóstico de los pacientes pues, actualmente, los análisis que se les hace a las personas con síntomas sospechosos a coronavirus son enviados a los CDC, en Atlanta.

Inicialmente, dijo Rodríguez Mercado dijo que los resultados enviados a los laboratorios en Estados Unidos demoraban entre 24 a 48 horas, pero ese término aumentó a cinco días pues ahora se le requiere a las autoridades salubristas monitorear también a las personas que pudieron haber estado expuestas al caso sospechoso.

“Si Dios no lo quiere tú eres la persona que tenemos con sospecha de coronavirus y estuviste expuesta a 50 personas más tenemos que contactarlas para hacerles la prueba. De una persona, pueden salir 50 pruebas. Por eso se está tratando de soltarle todo ese procedimiento a los laboratorios de los departamentos de salud de los estados y territorios”, dijo.

De otra parte, el titular de Salud indicó que los 68 hospitales del país recibieron el protocolo a seguir para responder a posibles casos del novel coronavirus y que a estos fines hay 380 camas disponibles para atender pacientes que pudieran contagiarse con la enfermedad.

“Cada hospital tiene una oficina de control de infecciones con una enfermera y un infectólogo. Son ellos los que cuando detectan un caso en la sala de emergencia los que llaman a los epidemiólogos del estado y concuerdan con ellos hacer las pruebas”, determinó Rodríguez Mercado tras concluir una reunión con los alcaldes y con miembros del gabinete que están trabajando una posible emergencia que incluya la transmisión comunitaria del virus.

Mientras, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención -enfocadas en el lavado constante de manos- al tiempo que instó a evitar los viajes a países que presenten escenarios de brotes.

“La recomendación que se está dando es que si usted no tiene la necesidad de viajar pues que no viaje. Si hay necesidad grande de viajar pues, caramba, no le puede decir que no porque no estamos en alerta de prohibir los vuelos… y yo creo que cada persona debe tomar la decisión de acuerdo a su condición de salud”, dijo al recordar que el coronavirus está afectando generalmente a personas mayores de 50 años y a gente con el sistema inmune comprometido.

Por su parte, Jessica Cabrera, directora del Departamento de Bioseguridad de Salud, dijo que como parte del plan de preparación y coordinación de respuesta en salud pública ideado a través del task force creado para trabajar el tema del coronavirus en Puerto Rico se adaptó ir activando las acciones del gobierno mediante tres niveles.

Actualmente, nos encontramos en el nivel más “leve”, el cual tiene como prioridad la identificación temprana de cualquier caso que pudiera llegar a la isla, orientar al público y dar instrucciones a los servidores de salud. Cualquier información adicional podría conseguirse a través de www.contagiahabitossaludables.com

Más temprano, el secretario de Salud, había adelantado que el nivel tres, sería un nivel de alerta máxima y se tomaría en caso de que la isla sufriera algún brote del coronavirus. En este caso se proyectaría, incluso, el cierre de escuelas y las cancelaciones de eventos de entretenimiento.

“Ahora mismo estamos en alerta de prevención y educación. Hay tres eslabones, según vaya progresando la situación uno va implementando. Eso de los cierres sería la última consecuencia y ahora mismo no estamos en ese nivel”, expresó el secretario de Salud.

En cuanto al tema de las mascarillas el neurocirujano de profesión dijo que estas deben ser utilizadas exclusivamente por personas con síntomas gripales o por personas que trabajan en hospitales con los enfermos.

“No es para crear histeria”, expresó Rodríguez Mercado al asegurar que los hospitales tienen inventario suficiente y que, en caso de alguna necesidad, se podrá solicitar a los CDC.

De igual forma, sostuvo que recientemente se reunió con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y estos pusieron a la disposición del gobierno cualquier desembolso de fondos para atender alguna eventual emergencia a causa del coronavirus.

Educación, Turismo y Puertos están “ready”

De otra parte, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, dijo que la agencia activó el protocolo similar al que se utilizó durante la emergencia del zika o el que se maneja para la prevención de contagios por influenza.

Mientras, el director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, dijo que todos los vuelos chárter que vengan desde la República Dominicana aterrizarán en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, o en el aeropuerto de Isla Grande y allí habrá personal de Salud que hará un “screening” adicional al que de ordinario se realiza en vuelos internacionales. Esto ocurre en momentos en que se anunció el primer caso de coronavirus en la isla vecina.

Así mismo se informó que la Guardia Costanera como el Border Patrol están reforzando sus vigilancias en las fronteras con Puerto Rico.

Pizá también dijo que, contrario a información difundida por redes sociales las embarcaciones de carga provenientes de República Dominicana sí se están permitiendo en la isla. Sin embargo, por prevención, sus tripulantes no pueden desembarcar.

Por su parte, la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos, instó a los ciudadanos a buscar información sobre destinos seguros para viajar a través de la página de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como la de Puerto Rico.

Recordó que, actualmente, las advertencias de seguridad indican que se deben evitar viajes a lugares donde se han evidenciado brotes del virus, entre estos China, Irán, Hong Kong, Italia y Corea del Sur. También advirtió que las recomendaciones de los CDC es que las personas enfermas se deben abstener de viajar.

En cuanto a los cruceros, dijo que hasta el momento los operadores han tomado medidas de prevención drásticas y más allá de los casos reportados en Diamond Princess, en Japón, no se han presentado situaciones de riesgo.

Asimismo, en su cuenta de Twitter, la directora indicó que contactó al hotel en República Dominicana donde se alojó el paciente italiano que arrojó positivo a COVID-19 y se confirmó que “ningún puertorriqueño se ha alojado en dicha propiedad desde el 22 de febrero” , lo que minimiza el riesgo de contagio en la isla.

Mundialmente se han reportado 89,515 casos. Van por 3,045 muertes. El 90% de los casos registrados son en China. Hay unos 8,739 casos en 61 países. Más de 130 países aún no han detectado casos, entre estos Puerto Rico.

En Estados Unidos, se han reportado 43 casos y 6 fallecimientos.