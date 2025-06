El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) advirtió este lunes sobre un patrón creciente de prácticas ilegales en estacionamientos públicos y privados en toda la isla, luego de emitir 110 multas tras inspeccionar 272 establecimientos.

Según informó la secretaria del DACO, la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, al menos 61 estacionamientos están en violación de los reglamentos, muchos de ellos por imponer cargos inventados no autorizados ni rotulados adecuadamente.

DACO exhortó a la ciudadanía a exigir recibos, verificar la rotulación y denunciar cualquier irregularidad. ( Suministrada )

“Esto es completamente ilegal. Los estacionamientos no pueden improvisar cargos adicionales ni esconderlos bajo supuestas reservas, apps (aplicaciones) o registros obligatorios. Si no está rotulado y aprobado, no se puede cobrar”, sentenció Rodríguez Erazo en declaraciones escritas.

Entre las violaciones más frecuentes se incluyen sobreprecios por reservas, tarifas alteradas mediante códigos QR, cobros sin rótulos visibles, métodos de pago limitados, operación sin licencia vigente, ausencia de boletos reglamentarios y condiciones inseguras.

La funcionaria dejó claro que los operadores reincidentes se arriesgan a perder su licencia. “Los avisos de infracción ya salieron. A aquellos negocios que fueron advertidos y aun así insisten en violar la ley: se exponen a la revocación de su licencia. Esto no es un juego”.

DACO también anunció que continuará realizando visitas sorpresa a estacionamientos alrededor de la isla. “Vamos a regresar. Y si encontramos que siguen incumpliendo, procederemos a cancelar licencias. La ley es clara, y el consumidor tiene derecho a saber cuánto va a pagar antes de entrar”.

Rodríguez Erazo exhortó a la ciudadanía a exigir recibos, verificar la rotulación y denunciar cualquier irregularidad.

¿Qué puedes hacer?