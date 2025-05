El “rescate financiero” que intenta lanzar el gobierno de Jenniffer González Colón hacia los municipios con problemas económicos, no solo se trata de que algunos pueblos no tengan fondos para poder pagar la nómina de sus empleados antes de que acabe el año fiscal, este próximo 30 de junio.

Se trata de que, en la configuración del presupuesto del próximo año fiscal, que arranca el 1 de julio, tendrán que recortar servicios a la ciudadanía, principalmente aquellos que se ofrecen a adultos mayores, a discapacitados y a las familias de escasos recursos, coincidieron varios alcaldes novoprogresistas y populares entrevistados.

“Los que van a sufrir son la gente que necesita servicio de primera necesidad”, alertó el alcalde de Jayuya y presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge Luis González Otero.

“Si no recibimos los fondos, no es que se va a eliminar un municipio. Puedo subsistir, pero sin dar servicio”, añadió.

El alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Pérez ( Carlos Rivera Giusti )

El cuadro que pintó el alcalde de Arroyo, Eric Enrique Bachier Román, también incluyó que en su pueblo se tendría que reducir el recogido de basura a una o dos veces al mes. En la actualidad, el municipio da ese servicio una vez en semana.

Mientras, el alcalde de Sabana Grande, Marcos Gilberto Valentín Flores, señaló que, posiblemente, tenga que despedir a la mitad de sus 75 empleados “irregulares”.

Primera Hora entrevistó a una docena de alcaldes y todos coincidieron en que la eliminación del Fondo de Equiparación, que inició en la administración de Ricardo Rosselló, fue el responsable de la crisis económica que enfrentan los ayuntamientos.

Señalaron que desde entonces han tomado medidas drásticas, como lo ha sido el recorte de la jornada laboral. Sin embargo, aluden a que no han logrado reponerse, debido a que el estado les ha impuesto múltiples gastos adicionales, como lo ha sido el pago del Pay Go (retiro), la tarjeta de salud del gobierno o el mantenimiento de carreteras y escuelas.

“Estamos en coma”, aseguró el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz.

Wilfredo ‘Juny’ Ruiz, nuevo alcalde de Maricao. ( Suministrada )

Maricao es uno de los pueblos que no tendría fondos para pagar a sus empleados en el próximo mes.

“A nosotros nos tienen con las máquinas puestas en intensivo. Así está Maricao”, afirmó el alcalde, al exponer que el municipio perdió $3.8 millones de su presupuesto al eliminarse el Fondo de Equiparación.

Jayuya, Arroyo, Maricao y Sabana Grande forman parte de los municipios que los mismos alcaldes han señalado en peor estado económico. La lista, realizada por este diario bajo revelaciones de los propios alcaldes, incluye a Villalba, Guánica, Ciales, Utuado, Comerío, Santa Isabel, Las Marías, Florida y Maunabo.

Ajustes insuficientes

No obstante, alcaldes como Loíza, Julia Nazario; Naguabo, Miraida Liz Rosario Pagán; Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, y Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, aludieron a que la mayoría de los pueblos necesita recibir nuevamente algún tipo de partida para ayudarlos a sostener sus operaciones, ya sea para programas específicos, como de ama de llaves, o para emprender iniciativas a favor de la población.

“Yo hice ajustes (tras la eliminación del Fondo de Equiparación) y lo recuperé por otro lado. Lo hice, pero nos hace falta la ayuda que pueda llegar”, precisó Colón Berlingeri, quien preside el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y perdió $5.5 millones con la eliminación de la mencionada partida.

El alcalde orocoveño Jesús Colón Berlingeri ( Teresa Canino Rivera )

Por ejemplo, los alcaldes buscan que la Junta de Supervisión Fiscal vuelva a conceder la ayuda para el pago de ama de llaves, el tercer turno de los paramédicos y fondos de pareo para cubrir propuestas federales. Estas partidas vencen al concluir el año fiscal, explicó el orocoveño.

Igualmente, vencen otras ayudas federales que muchos municipios habían conseguidos por el impacto de huracanes, los terremotos y la pandemia. Por ello, los alcaldes aludieron que la situación económica sería más complicada en el próximo año fiscal.

“Si yo lo hecho bien, no me castiguen no dándome, ayúdame. Y, si no estas bien, vamos a ayudarte, pero vamos a hacer ajustes. Esto es lo que deberían hacer para ayudar a los municipios”, añadió Colón.

Se habla de solo $35 millones

El cuadro expuesto por los alcaldes ocurre ante la propuesta de la gobernadora de proveer “un rescate financiero a los municipios de $35 millones para este año”.

Esencialmente, la partida estaría destinada a unos 11 a 15 de los que pudieran no pagar nómina en verano.

La primera ejecutiva no identificó a los municipios que se podrían beneficiar del rescate, ya que espera que para este viernes deben entregar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto una radiografía de las finanzas para seleccionar los ayuntamientos y justificar la necesidad ante la Junta.

Los alcaldes señalaron que la información que requieren está incluida en las auditorías que realizan de sus finanzas, por lo que no es complicado cumplir con la exigencia.

Según revelaron los entrevistados, se espera que la mayoría de los 78 alcaldes provean la información para intentar acceder a algún fondo. Esto a pesar de que la gobernadora apuntó a que el rescate sería para alrededor de unos 15 municipios y que -entre los mismos alcaldes- se señalen hasta 37 pueblos que tengan la urgencia de recibirlos.

Al cierre de esta edición, la Junta de Supervisión Fiscal no había respondido a una petición de reacción de Primera Hora sobre la disponibilidad del ente fiscal de lanzar tal rescate a los municipios.

“El gobierno sigue con parchos”

El alcalde novoprogresista de Comerío, Irving Rivera, fue uno de los que puso en duda de que la Junta acceda otorgar este fondo para los municipios, cuando fue el ente el que eliminó el Fondo de Equiparación que le quitó a su pueblo $3.5 millones anuales al presupuesto.

El alcalde de Comerío, Irvin L. Rivera González ( Pablo Martínez Rodríguez )

“El gobierno sigue con parchos, como el que mencionó la gobernadora. Están contando con fondos, no del presupuesto del próximo año, sino con fondos que tiene la Junta aguantados… La gobernadora trae un salvavida de $35 millones, que no son fondos recurrentes, que no son fondos suficientes, y que depende de que la Junta de Supervisión Fiscal se desprenda de un fondo que ellos tenían reservado para reformas municipales y se los dé al gobierno. Si de verdad hubiesen querido ayudar a los municipios, hubiesen incluido esos $35 millones dentro del propio presupuesto del gobierno. Pero, ese no fue el caso”, criticó Rivera, al asegurar que ese dinero asignado no da para los 35 municipios que están necesitados.

Reclamó que el gobierno también debe poner de su parte para llevar actividad económica a estos municipios deprimidos.

No hay por dónde recortar

En Comerío, dijo el alcalde, se ha reducido la nómina en sobre 100 empleados, se recortó la jornada laboral a seis horas y se congelan las plazas de las personas que se retiran como medida para lidiar con la situación económica.

En Maricao, por su parte, el panorama es más grave. El alcalde dijo que tiene a los “empleados trabajando a cuatro y a cinco horas a $7.25 la hora. Imagínese usted. ¿Cómo es posible que podamos sacar al municipio de la pobreza, si tenemos a los empleados en menos del mínimo?”, se cuestionó el alcalde, al señalar que ya no pueden tomar más medidas para recortar.

Tampoco tiene opción en aumentar los recaudos. Explicó que la única farmacéutica bajo su jurisdicción y los agricultores están exentos del pago de impuestos a su municipio.

Mientras, el alcalde popular de Arroyo explicó que para su próximo presupuesto tendrían fondos “para operar (el municipio), pero no para garantizarle a todos los constituyentes del pueblo los servicios que tenemos hasta ahora”.

Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo. ( Facebook )

“El efecto se verá reflejado en el servicio que estamos ofreciendo a la ciudadanía día a día. Como, por ejemplo, el recogido de escombros, el recogido de basura. Nosotros tenemos un ritmo de trabajo semanal, pues entenderíamos que tendríamos que cambiarlo cada dos semanas o una vez al mes para mitigar los gastos operacionales. El ofrecimiento que les estamos dando de enfermería; ama de llave; las ayudas que se le otorga a la gente para pagar las obligaciones de agua, de luz; situaciones de tener, tal vez, una casa en malas condiciones y nosotros poderle dar algún recurso para poder reconstruir las viviendas, se vería afectado. Son muchas cosas que realmente nosotros nos involucramos como municipios para poder ayudar a la ciudadanía, que el recorte que nos hicieron nos causa un efecto que, prácticamente, se va a reflejar en ellos, en los ciudadanos”, manifestó Bachier Román.

Añadió que el rescate que prometió dar la gobernadora es “una burbuja. Se nos mantiene con la incertidumbre. No sabemos si van a otorgarse nuevamente. Eso causa inestabilidad”.

El alcalde de Florida, José Gerena Polanco, en una foto de archivo junto a la gobernadora Jenniffer González.

El alcalde de Florida, José Gerena Polanco, contó que su pueblo tiene el problema de que todo el mundo sale a trabajar a Barceloneta y ya no tiene más opciones para recortar en el presupuesto.

Dijo que, al igual que otros municipios, sólo le queda la última opción, que es empezar a recortar servicios a la ciudadanía.

“Sería recortar servicios, como aportaciones a escuela, ayudas a personas de bajo recursos que uno aporta, agua, luz, funerales, la fiambrera para los adultos mayores”, enumeró.

Los alcaldes, en general, no aprobaron la propuesta de fusionar municipios, como ha propuesto la Junta, ya que señaló quedaría presente el problema de atención a los sectores más alejados de la montaña. Además, el alcalde de Juana Díaz recordó que la fusión de municipios no dio resulta con Río Piedras.

“Si el gobierno central no atendió a Río Piedras, y está en las condiciones que está, estando en el área metropolitana, imagínate un municipio más alejado. Si determina la Junta que es mejor eliminar municipios, que vean de espejo a Río Piedras: un desastre”, concluyó Hernández Torres.

Otros alcaldes también se manifiestan

Marcos Gilberto Valentín Flores, alcalde de Sabana Grande:

“Llevamos varios años donde se ha ido recortando lo que era el Fondo de Equiparación. Se han tomado medidas, pero ya la eliminación tiene un impacto a los servicios que ocupa a la ciudadanía”.

Alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín Flores ( Isabel Ferre Sadurni Photography )

Edwin Soto Santiago, alcalde de Las Marías:

“Estamos un poquito negativo (en las finanzas) desde hace tiempo. Estamos viendo lo que cae. Pero, lo que necesitamos no es por mala administración. Son cosas diferentes. Cuando nos siguen reduciendo, reduciendo, nos hacen casi inoperante. Y, el pueblo quiere carreteras, quiere que se les atienda, siguen pidiendo, cuando el costo de vida está muy alto”.

El alcalde de Las Marías, Edwin Soto. ( Juan Luis Martínez Pérez )

Julia Nazario, alcaldesa de Loíza:

“Ciertamente, Loíza cayó dentro los 30 y pico de municipios que estamos dentro de la misma página. Ya está asegurada la nómina para junio. Se han tomado medidas. Ya nosotros hicimos los ajustes que teníamos que hacer… Este salvavidas es porque me quitaste fondos pretendiendo que yo siga haciendo los mismos servicios”.

Julia Nazario Fuentes, alcaldesa de Loíza. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Miraida Liz Rosario Pagán, alcaldesa de Naguabo

“Nosotros siempre somos selectivos y cuidadosos a la hora de invertir. Pero, bueno, todo lo que venga lo vamos a estar recibiendo. Por mucho tiempo hemos invertido dinero municipal para asuntos estatales. Así que es una realidad. Necesitamos ese apoyo, porque en muchas ocasiones estamos sufragando responsabilidad que no corresponde al municipio”.

La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán. ( Xavier Garcia )

Ramón Hernández Torres, alcalde de Juana Díaz:

“La verdad se necesitan $200 millones para estabilizar las finanzas de municipios… Unos $150 a $200 millones son un fondo de justicia, de equiparación en la distribución de la riqueza. Tienen una fijación al no identificar los fondos en un presupuesto de $13,000 millones. Eso es un acto de mala fe para liquidar a los municipios”.