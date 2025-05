Los municipios cuya situación fiscal está “‘severamente comprometida”, y con su operación en riesgo para el próximo año fiscal, podrán acceder a un fondo de $35 millones como parte de un rescate financiero anunciado este lunes por la gobernadora Jenniffer González Colón.

La ayuda beneficiaría de manera temporal a una docena de municipios.

“Hemos llegado a un acuerdo de un rescate financiero a los municipios de $35 millones para este año”, anunció la gobernadora desde la Fortaleza.

De inmediato acotó que, los alcaldes de ayuntamientos en aprietos deberán presentar “una radiografía de sus finanzas y las medidas de control de gastos que han tomado”.

La gobernadora agregó que los municipios tienen que entregar esa información a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a más tardar este próximo viernes, 23 de mayo.

La primera ejecutiva no identificó a los municipios que se podrían beneficiar del rescate, que serían entre 11 a 15, ni cuánto dinero podrían recibir, indicando que esperarían a que los ayuntamientos que faltan por hacerlo, entreguen la información financiera solicitada, para entonces poder establecer cuáles tienen la mayor necesidad.

Al momento, indicó, 21 municipios no habían presentado la información financiera requerida, 31 habían presentado información pero estaba incompleta, y 26 sí habían sometido la información necesaria.

González Colón agregó que este acuerdo de $35 millones “surge como parte de la data y las múltiples reuniones que hemos tenido con ambas, Federación y Asociación de Alcaldes, pero sin la data de la radiografía fiscal de cada municipio pues no podemos entrar en detalles. Pero sí, tenemos un acuerdo con la JSF sobre estos $35 millones”.

El anuncio del rescate se produjo luego de una reunión que la gobernadora sostuvo con alcaldes y jefes de agencias estatales y federales para abordar y coordinar temas relacionados a la temporada de huracanes y la preparación para enfrentar eventuales emergencias, así como la coordinación de refugios, alimentos y recursos disponibles, y otros asuntos afines.

En el cónclave también se abordaron temas de presupuesto, y además sirvió de escenario para establecer y firmar algunos acuerdos colaborativos relacionados a vivienda, la limpieza y desyerbe de vías públicas, entre otros.

Según indicó la gobernadora, en la reunión estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas de 70 municipios, y los vicealcaldes en el caso de los ocho municipios cuyos ejecutivos no pudieron participar, acompañados por sus respectivos directores de manejo de emergencias, de presupuesto y de asuntos federales.

Más allá del rescate anunciado, se le preguntó a la gobernadora si habían discutido otras medidas para atender la situación fiscal de los municipios, tomando en cuenta que tan reciente como el domingo, la Federación de Alcaldes alertó sobre una reducción de $127 millones en el presupuesto asignado a los municipios para el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio.

El presidente de la Federación y también alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, respondió que “lo que la gobernadora nos trajo en la reunión y también en conversaciones que hemos tenido antes de llegar a la misma… la gobernadora lo que está trabajando es los $35 millones que hay de servicios directos que aparecen en el presupuesto actual, que tiene conversaciones con el director ejecutivo de la JSF (Robert Mujica) para utilizarse como rescate financiero para los municipios que demuestren en sus presupuestos actuales algún tipo de necesidad”.

“En mira hacia el próximo presupuesto, lo que la gobernadora nos trajo es de que ella tiene la posibilidad de usar los $66 millones que están destinados para consorcios municipales, una vez se apruebe el proyecto del impuesto al inventario. Eso es un asunto que es a futuro, que todavía está en conversaciones, que están bien adelantadas, pero eso se estaría trabajando a partir del próximo año fiscal”, agregó Hernández Rodríguez

“En las demás partidas en el presupuesto, pues el presupuesto es algo dinámico que hasta que no tenga la firma de la gobernadora no es final, y la aprobación de la JSF. Así que le trajimos a la señora gobernadora todas nuestras inquietudes en las diferentes partidas para que el equipo financiero de la gobernadora tenga la realidad y así puedan de cierta manera trabajar con la JSF para que los municipios tengan los recursos necesarios camino al próximo año fiscal”.

La gobernadora añadió que, aunque habrá un rescate para este año fiscal, de cara al siguiente “los municipios tienen que demostrar que han tomado acciones, esto no es que sigue gastando que te vamos a pagar por ahí pa’abajo, no. Tienen que demostrar que han tomado medidas de control de gastos para que esto no se convierta en una situación recurrente”.

Aclaró, sin embargo, que “hay algunos municipios que por diseño de las múltiples enmiendas que ha habido en los últimos años van a llegar a no tener los recursos, porque se le han quitado… para cumplir con ciertas obligaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar para que eso no constituya una muerte directa a los municipios de manera tácita”.