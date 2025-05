La Federación de Alcaldes de Puerto Rico denunció este domingo que el presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el próximo año fiscal -que comienza el 1 de julio- conlleva recortes de más de $127 millones para los ayuntamientos, lo que, de no corregirse, conduciría al colapso de muchos gobiernos municipales con las consiguientes consecuencias desastrosas para la población a la que sirven.

La futura y nefasta consecuencia no es cosa nueva.

El presidente de la Federación, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, también hizo un llamado a la JSF a dialogar con los municipios y atender sus peticiones, pues, según alegó, hace meses que no los atienden.

Además, reclamó al ente fiscalizador que autorice la distribución de decenas de millones que dólares que están todavía pendientes a entregar a los municipios para usar en diversos fines y servicios, incluyendo $1.1 millones de servicios esenciales y $35 millones de iniciativas municipales “que fue un compromiso de la JSF tanto con la Asamblea Legislativa como con la Federación de Alcaldes”.

Hernández repasó que, desde mayo de 2024, la Federación ha estado haciendo gestiones y presentando propuestas en favor de los municipios para poder ofrecer servicios esenciales, tales como el de amas de llave, paramédicos, respuesta a emergencias o recogido de basura.

Agregó que gracias a esas gestiones, en junio tuvieron reuniones y negociaciones con la JSF y la Legislatura, y consiguieron una asignación presupuestaria de $212 millones para los gobiernos municipales, que incluyeron dinero para cubrir el tercer turno de paramédicos, pareo del 10% de las reclamaciones por el huracán Fiona (2022), pareo de propuestas federales, amas de llaves, servicios esenciales, el fondo de servicios esenciales, el financiamiento del fondo extraordinario, los planes de ordenamiento territorial, entre otros.

Continuó describiendo que “no fue hasta el 11 de octubre de 2024 que la JSF emitió su primera comunicación para proceder a distribuir los $30 millones de servicios esenciales. Para sorpresa de nosotros, no se distribuyeron los $30 millones, solamente se distribuyeron $28.9 millones a 42 municipios. Al día de hoy, no han distribuido $1.1 millones que queda de esa asignación y, como saben, ya estamos a 43 días de que venza este año fiscal”.

Agregó que la JSF tiene ante su consideración peticiones de los municipios de Yauco, Ceiba, Vega Baja, Guánica, Camuy y Jayuya “solicitándole acceso a ese fondo de $1.1 millones”.

En febrero de este año, la JSF “nos concede una reunión”, en la que no participó la Asociación de Alcaldes, aunque estuvo citada, y en la misma, “le solicitamos que se desembolsara el fondo de amas de llave, que se desembolsara el fondo de paramédicos, y que ambos fueran retroactivos al 1 de julio. También le solicitamos que se transfirieran los $3 millones para planes de organización territorial a la Junta de Planificación. También le solicitamos que emitieran una comunicación oficial autorizando a OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) a desembolsar el 10% del pareo del huracán Fiona, para que a la misma vez se estableciera un mecanismo para distribuir $35 millones que hay todavía en el presupuesto de iniciativas municipales, de los cuales todavía al día de hoy, faltando 43 días de que concluya este año fiscal, no se han distribuido”.

Días después, indicó, la JSF emitió una comunicación distribuyendo los fondos de amas de llave y paramédicos, pero no sobre los otros fondos disponibles. La Federación emitió otra comunicación el 24 de marzo, solicitando la distribución de los fondos que estaban pendientes, y una reunión para discutir las asignaciones a los municipios en el presupuesto para el venidero año fiscal 2026.

Aclaró que esos fondos no desembolsados “están en las arcas del gobierno de Puerto Rico, bajo custodia de OGP”, pero esa agencia no puede desembolsarlos hasta que reciba la autorización oficial de la JSF.

“Al día de hoy, esa comunicación ha quedado en nada. No nos han contestado. Hemos estado haciendo varias comunicaciones con la JSF a través de correo electrónico, a través de llamadas, dándole seguimiento a que nos dieran esa reunión, que para nosotros era importante”, denunció, reclamando que “si la JSF pide que el gobierno sea ágil, que el gobierno sea eficiente, nosotros como municipios, como primeros ejecutivos y como Federación de alcaldes, no esperamos menos de la JSF. Y faltando ya 43 días para terminar (el año fiscal) donde hay tanta necesidad, donde estamos, como dicen en el campo, raspando el pegao de la olla, por qué no desembolsar esos $35 millones, por qué no desembolsar ese $1.1 millón”.

“Desde el 4 de abril hasta el presente hemos estado dándole seguimiento a la JSF para que desembolsen los remanentes de los fondos que quedan disponibles de este presupuesto. Hemos dado seguimiento para nos diesen la reunión con la JSF para discutir lo que es el nuevo presupuesto camino al 1 de julio. Y, para sorpresa nuestra, y es lo que nos trae aquí hoy, la Federación está en espera de esa reunión, y ahí nos llega la información a través de un comunicado de prensa de la JSF, el pasado 14 de mayo, es decir el pasado miércoles, donde la JSF emite un comunicado de prensa sometiendo a la asamblea legislativa lo que es el nuevo presupuesto que se convierte en la Resolución Conjunta 136”, sostuvo.

Indicó que desde el pasado miércoles los asesores del Federación han estado revisando ese presupuesto presentado por la JSF y “hemos llegado a la conclusión de que tiene recortes (para los municipios) por $127.8 millones”.

Según los datos presentados por la federación, las áreas con recortes son:

El servicio de amas de llaves (-$30 millones)

El tercer turno de paramédicos (-$18 millones)

Pareo de fondos federales para rehabilitar estructuras (-$49.5 millones)

Financiamiento extraordinario (procedente de la restructuración de la deuda de Puerto Rico y que se usa para recogido de basura) (-$9.6 millones)

Fondos a liberar cuando la JSF apruebe plan de distribución, para iniciativas municipales (-$35 millones)

Pareo de fondos federales asignados a varios municipios para rehabilitar ciertas instalaciones (-$5.8 millones)

Asignación directa a Corozal, Ciales, Camuy y Patillas para pareo de proyectos de obra y mejoras permanentes (-3.8 millones)

“Sin la JSF tener comunicación con la Asociación de Alcaldes, sin la Federación de Alcaldes, sin darnos audiencia como han hecho en años anteriores, presentan este presupuesto, y para nuestra sorpresa con $127 millones menos para nuestros municipios, para nuestra gente, para nuestros constituyentes, que, más allá de nuestras figuras como alcaldes, lo que hacemos es llevarle servicios de primera necesidad a nuestros ciudadanos”, denunció Hernández.

Además, a ese recorte se suman $15 millones para amas de llaves y $9 millones para paramédicos, que, según se había pactado con la JSF, se añadirían a los respectivos fondos, y que no se han entregado todavía este año.

Primera Hora solicitó al ente federal una reacción a este reclamo de la Federación de Alcaldes, pero al momento no se había recibido respuesta.

El alcalde de Camuy indicó que el próximo paso sería “formalizar una comunicación de manera oficial desglosando todas las partidas presupuestarias que debe incluir este presupuesto que se apruebe en o antes del 30 de junio, y por qué deben ser esas partidas”, incluyendo datos estadísticos y demás información pertinente. Agregó que también estarían contactando a la Asociación de Alcaldes para unir esfuerzos en el reclamo.

Sin esos fondos, “lo primero que puedo mencionar, utilizando a Camuy como ejemplo, yo con el fondo de amas de llaves subsidio 70 amas de llaves. Son 70 adultos mayores que se quedarían a partir del 1 de julio sin el servicio de tener una asistente en el hogar. Y así le va a pasar a los 78 municipios”.

“Nuestro llamado nuevamente hoy a la JSF es al diálogo y evitar el colapso de los municipios de Puerto Rico. Siempre que se ha hecho, hemos tenido grandes resultados, y esta ocasión esperamos que no sea la excepción”, insistió el presidente de la Federación, agregando que han cumplido, o están en vías de cumplir, con los acuerdos a los que han llegado con la JSF, como ha sido, por ejemplo, la confección de los planes de ordenamiento territorial.

“Lo que le pido a la JSF es que nos den audiencia, que nos den la oportunidad nuevamente como han hecho en el pasado, de discutir los números, de discutir las diferentes iniciativas, y más allá de números e iniciativas son necesidades que tienen nuestros ciudadanos en los 78 municipios”, insistió.

Agregó que este mismo llamado se extiende a los presidentes de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y del Senado, Thomas Rivera Schatz, pues la discusión del presupuesto pasa a la Asamblea Legislativa.

Relacionado con este asunto, este domingo la Fortaleza dio a conocer que la gobernadora Jenniffer González Colón sostendría una reunión este lunes con todos los alcaldes federados y asociados “para trabajar varios asuntos junto a jefes de agencia”.