Los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, agrupados en la Federación de Alcaldes, le expusieron este viernes a la nueva presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones, la necesidad de establecer acuerdos colaborativos que integren a los municipios en trabajos esenciales del sistema eléctrico y que mejoren la respuesta a las comunidades.

Además, le emitieron un listado de futuros acuerdos que se deben establecer para acelerar trabajos y mejorar atención de querellas.

“La Federación solicita que se integre a los municipios como aliados en la reconstrucción del sistema eléctrico. Piden se establezcan acuerdos para desganche, luminarias y mantenimiento de áreas verdes en las comunidades. Exigen un canal ágil de querellas y comunicación directa para atender situaciones prioritarias”, enumeraron en un comunicado de prensa, luego de que sostuvieron una reunión con la ingeniera cagüeña.

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Según el presidente de los federados, el camuyano Gabriel Hernández Rodríguez, el contrato de LUMA no debe ser cancelado, como ha propuesta la administración de la gobernadora Jenniffer González.

Aludió a que, en su opinión, el contrato del operador eléctrico debe continuar. Consideró que la prioridad debe centrarse en adelantar la reconstrucción del sistema mientras se exigen mejoras en el servicio.

“Los municipios somos esenciales en el proceso de mejora del sistema eléctrico porque somos la primera línea de contacto con las comunidades y conocemos muy de cerca dónde están las averías, los puntos críticos y las necesidades de la gente. Si se establece una comunicación directa y efectiva, podemos agilizar la identificación de problemas y acelerar los trabajos. Por eso insistimos en que se nos vea como aliados en la reconstrucción, con un rol activo que permita atender con más rapidez las situaciones que afectan el servicio y a nuestra gente”, sostuvo Hernández Rodríguez.

La reunión, a la que también asistieron los alcaldes de Corozal, Luis “Luiggi” García, y de San Germán, Virgilio Olivera, se realizó en la sede de LUMA, en Santurce. Fueron convocados por la nueva ejecutiva.

Se informó en el parte de prensa que los ejecutivos municipales le agradecieron el espacio y por atender de forma efectiva sus planteamientos, a la vez que solicitaron acuerdos que permitan a los municipios participar en labores de desganche, cambio de luminarias y mantenimiento de áreas verdes para agilizar trabajos que impactan directamente a las comunidades.

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Hernández Rodríguez señaló que el sistema eléctrico requiere mejoras y que se trata de un proceso complejo que no se resuelve en corto plazo. Indicó, de la misma forma, que la magnitud de la red eléctrica exige coordinación y continuidad en los esfuerzos de reconstrucción.

“El sistema tiene que mejorar y eso toma tiempo. Por eso le pedimos a LUMA que vea a los municipios como aliados en la reconstrucción. Al final, lo importante es que los ciudadanos reciban el servicio de la mejor manera posible. También es necesario mejorar el sistema de querellas. A los municipios no se nos puede tratar como un ciudadano más. Debe existir un canal ágil para reportar averías o situaciones, porque cuando un municipio hace una querella es porque se trata de una prioridad para la comunidad”, precisó.

Para eso, el líder de los alcaldes azules insistió en la creación de un mecanismo expedito para radicar querellas, al señalar que muchos ciudadanos acuden a los municipios en busca de ayuda para canalizar sus reclamaciones. Igualmente, el líder federado sostuvo que la comunicación con los gobiernos municipales resulta esencial para adelantar proyectos y recordó que esa relación mejoró bajo la pasada administración de la empresa, encabezada por Juan Saca, cuando el contacto directo facilitaba la atención de situaciones en los pueblos.

Durante el encuentro, los alcaldes invitaron a Quiñones a visitar los municipios para conocer de cerca las condiciones del sistema y los retos en cada comunidad. La ejecutiva indicó que realizará recorridos por los pueblos para evaluar las necesidades y dar seguimiento a los planteamientos presentados.

En la reunión, la presidenta ejecutiva escuchó las propuestas sobre el alcance de posibles acuerdos colaborativos, en particular en tareas de despeje de vegetación en líneas secundarias y terciarias, con el objetivo de acelerar trabajos que inciden en la estabilidad del servicio eléctrico.