Las quejas de los presidiarios contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, principalmente porque no se les dio el dinero del estímulo económico distribuido por el gobierno federal durante la pandemia del COVID-19, dominó por segundo año consecutivo los principales reclamos de la ciudadanía contra las agencias de gobierno ante el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) durante el año fiscal 2024-2025.

Le siguió la empresa LUMA Energy como el segundo ente que más quejas tuvo de los ciudadanos. Sin embargo, el Ombudsman no tiene jurisdicción para proceder contra la empresa contratada mediante Alianza Público-Privada para hacerse cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica.

En tercer lugar, quedó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

No obstante, el Departamento de Educación salta a la vista por ser la agencia que menor cumplimiento tiene ante las quejas que emiten los ciudadanos desde julio de 2023 a junio de 2025. Pero, de las querellas recibidas en el año fiscal 2024 al 2025, Corrección volvió a dominar como la agencia que demoró por seis meses o más para corregir los problemas señalados por los presos.

En resumen, este fue el resultado del Informe Anual que emitió la Oficina del Procurador del Ciudadano esta semana ante la gobernadora Jenniffer González Colón y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez para cumplir con la ley que creó esta procuraduría.

“En esta data estadística se recoge, agencia por agencia, cuántos reclamos se recibieron. El reclamo es la parte, digamos, que este ciudadano que va a una agencia de gobierno para que se le atienda un asunto y no se le atiende en el tiempo que la agencia dispuso que se debe atender. Entonces, luego de esa fecha viene a donde nosotros”, explicó el procurador Edwin García, en entrevista con Primera Hora.

Cuando llega un señalamiento, la mirada que le da el procurador es que el ciudadano siempre tiene la razón y es la agencia contra la cual se presentó la queja la que debe demostrar lo contrario.

Estas demandas, comentó García, pueden llegar por llamadas o visitas de los ciudadanos a las oficinas regionales. Pero, también la Procuraduría tiene 17 investigadores que indagan en condiciones generales, como el estado de las carreteras o de los hidrantes en los que se debe conectar los Bomberos para apagar un fuego, para hacer el reclamo a la agencia pertinente.

El procurador, Edwin García, señaló que cuando los ciudadanos hacen una queja contra una agencia ya han pasado 30 a 50 días de que enfrenta un problema. ( Xavier Araújo )

Reclamaciones

En estas quejas, Corrección lidera por señalamientos de los presidiarios, porque tras años de lucha no les ha llegado el cheque con su dinero del COVID.

El procurador explicó que en un inicio a los presos no tenían derecho a recibir estos fondos. Sin embargo, una demanda federal llevó a conceder los cheques.

Alrededor de 3,000 presos boricuas recibieron su partida entre septiembre y octubre de 2024. “Se quedaron pendientes 4,330 casos. Estos fueron los casos que, de septiembre a octubre, no se pagaron o no hay una contestación que nos satisfaga a nosotros”, indicó.

García informó que Corrección contrató en julio pasado una compañía para evaluar los casos y solicitar al Departamento de Hacienda emitir los pagos. En la actualidad, no se ha resuelto la controversia.

En ocasiones, los casos presentados por ciudadanos no terminan en una reclamación. Se les consideran a estos “orientaciones”, ya que no han cumplido el tiempo que tiene una agencia para resolver los problemas de la ciudadanía o no han acudido al foro pertinente.

Por no tener jurisdicción, LUMA encabeza esta área de orientaciones, ya que de la Procuraduría se les refiere a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor o al Negociado de Energía.

De las 1,808 orientaciones que surgieron contra LUMA, las quejas principales fueron por falta de servicio de energía eléctrica, variación de voltaje, facturación excesiva y reemplazo de postes.

Los señalamientos

Si se cuentan las reclamaciones y las orientaciones juntas, fue el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la agencia que más quejas tuvo de la ciudadanía con un total de 5,358.

El mantenimiento de las carreteras, la repavimentación de las vías, las multas y la rotulación ocuparon los principales señalamientos contra la agencia.

La AAA también lidera en reclamaciones y orientaciones recibidas por el Ombudsman. La reparación de hidrantes es la principal queja. Esto se debe, en parte, a que de la Procuraduría hicieron un grupo interagencial que visita cada semana un centro urbano para verificar el estado de estos. García indicó que el grupo le queda, por lo menos, dos años adicionales en este trabajo de inspeccionar los 32,000 hidrantes que hay en la Isla.

La facturación excesiva, la falta de agua potable, los salideros de agua sin reparar y la repavimentación de las vías donde se reparan salideros le siguen sobre los problemas que enfrenta la ciudadanía.

Por otro lado, Educación lidera la lista de ser la agencia que más se ha tardado en resolver los reclamos de los ciudadanos por los pasados dos años fiscales, que va desde julio de 2023 a junio de 2025.

La agencia sola acumuló 1,279 reclamaciones que no atendió en esos dos años. Pero, su dependencia sombrilla a cargo del mantenimiento de los planteles, la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, encabezó con otras 1,707. En total, no atendió 2,986 quejas.

Las reclamaciones principales están relacionadas a los servicios de Educación Especial, así como el cumplimiento de beneficios a maestros, como la carrera magisterial o deducciones indebida a su salario.

Si se mira sólo el año fiscal 2024 al 2025, Corrección está al frente con las querellas que más demoró en atender, seguido por la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Departamento de la Vivienda.

Mientras, en lo que va del año fiscal -de julio de 2025 al 31 de enero-, las principales quejas son contra la AAA, Bomberos y el DTOP.

Otros señalamientos realizados por el procurador sobre los reclamos de la ciudadanía incluyeron un “mal trato” de las compañías de seguridad contratadas por las agencias hacia el público que acude a buscar servicios, o que en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no hay garras para que se cumplan con las órdenes que emiten a favor de los ciudadanos.

Todos estos problemas están incluidos en el informe que el Ombudsman entregó el pasado martes a la gobernadora, con la intención de que se tenga una “actitud proactiva” y sean resueltos sin dilación.

“Cada querella de esta representa ciudadanos y el gobierno está hecho para atender al ciudadano. La razón principal del gobierno es el ciudadano. No es ninguna otra cosa. Es que haya los recursos, que haya la actividad económica para atender a quién, a los ciudadanos. Atenderlos en su salud, atenderlos en su educación. Por lo tanto, no es que no haya una comunicación, es que haya una actitud proactiva. Porque el caso no llegó aquí, porque ayer fue que me causaron el daño. Es que yo agoté remedios administrativos con la agencia. O sea, cuando llegó aquí ya han pasado 30 días, 40 días, 50 días. Entonces, ¿cuánto tiene que esperar un ciudadano para ser atendido?”, manifestó García.

Expuso que, a estas agencias que fallan en atender a la ciudadanía con diligencia, se les debe “poner el ojo”, reclamarle ejecución y que programe presupuesto para cumplir con sus deberes con el ciudadano.

El procurador aceptó que no admite la queja constante de que no hay presupuesto como solución para fallar a la ciudadanía, a menos de que le certifiquen que la Junta de Supervisión Fiscal denegó dinero para atender reclamos realizados.

“Mi intención no es pelear con nadie. Es que el reclamante sea atendido lo antes posible”, afirmó García.

Si usted tiene alguna reclamación contra alguna agencia o alguna duda, puede llamar al Ombudsman al 787-724-7373.

Lo que dicen los números:

Agencias con mayor número de reclamaciones en el año fiscal 2024 al 2025.

Departamento de Corrección y Rehabilitación – 4,330

Luma Energy – 1,808*

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados – 1,536

Departamento de Transportación y Obras Públicas - 480

Negociado del Cuerpo de Bomberos - 398

Autoridad de Edificios Públicos – 372

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas – 255

Departamento de Educación – 222

Administración de Familias y Niños – 165

Policía de Puerto Rico – 112

Corporación del Fondo del Seguro del Estado – 84

Agencias con mayor número de reclamaciones y orientaciones del 1 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados – 2,738

LUMA Energy – 1,032*

Negociado del Cuerpo de Bomberos – 810

Departamento de Transportación y Obras Públicas – 279

Oficina Independiente de Protección al Consumidor – 201

Departamento de Educación – 180

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas – 156

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos – 130

Policía de Puerto Rico – 129

Departamento de Asuntos del Consumidor – 128

Autoridad de Edificios Públicos – 128

Agencias con más reclamaciones activas y sin solucionar desde el 2023:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas – 1,707

Departamento de Educación – 1,279

Departamento de Transportación y Obras Públicas – 680

Negociado del Cuerpo de Bomberos - 242

Policía de Puerto Rico – 139

Departamento de la Vivienda – 95

Directoría de Excavaciones (DTOP) – 70

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales – 60

*El Procurador del Ciudadano no tiene jurisdicción para atender las quejas contra LUMA Energy. A pesar de ello, los ciudadanos realizan sus reclamaciones contra la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía.

Fuente: Oficina del Procurador del Ciudadano