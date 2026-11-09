El alcalde de Ciales, Jesús Resto Rivera, anunció la construcción de una Plaza del Veterano en el municipio, con el propósito de rendir homenaje a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El anuncio se realizó durante una actividad conmemorativa del Día del Veterano, en la que el alcalde destacó la importancia de reconocer el servicio y los sacrificios de los veteranos y sus familiares.

Para el desarrollo del proyecto, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló entregó un donativo de $125,000 a la administración municipal. Según Resto Rivera, con estos fondos comenzarán los trámites correspondientes para la construcción de la plaza, que servirá como espacio de reflexión y reconocimiento.

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“Ciales, reconoce, valora y agradece el compromiso y la entrega de los veteranos quienes arriesgaron o entregaron sus vidas en pro de la libertad. Como gesto de gratitud hacia estos héroes y heroínas así como a sus familiares espero construir lo que será la Plaza del Veterano. Un lugar para reflexionar sobre la entrega, valentía y amor de los veteranos con el mundo”, dijo Resto Rivera.

En la actividad participaron el procurador del Veterano, Agustín Montañez, así como familiares y amigos de los homenajeados. El alcalde sostuvo que la plaza también contribuirá a preservar la memoria de los cialeños y puertorriqueños que han formado parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.