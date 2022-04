Salinas. Compañeros de un vigilante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que intentó privarse de la vida de un disparo en la cabeza y que se encuentra en estado de gravedad en el Centro Médico, en Río Piedras, recibían esta tarde ayuda psicológica.

Pedro Ruiz, uno de los vigilantes que presenció el trágico incidente, ocurrido entre 2:00 a 2:30 de la tarde en las Oficinas del Cuerpo de Vigilantes, del sector Playa en Salinas, se mostró compungido por el suceso.

“Fue algo bien impresionante. Estábamos entrevistándolo el sargento Félix Carrasquillo y yo, y es algo que conmueve”, lamentó Ruiz, quien dijo que el vigilante herido es su compañero de labores desde hace 23 años.

“Fuimos juntos a la academia”, relató Ruiz, quien es el delegado de la unión en la oficina de los vigilantes del gremio Servidores Públicos Unidos. Dijo que el incidente ocurrió cuando él y el sargento hablaban con el vigilante sobre situaciones en el trabajo.

“Había unas situaciones y lo entrevistábamos para ayudarlo... Lo tuvimos que transportar en la patrulla nuestra porque la ambulancia nunca llegó”, sostuvo. Rechazó, al igual que otro vigilante que no se identificó, que el trágico incidente guarde relación con la controversia por los terrenos ocupados de la Reserva Estuarina en Bahía de Jobos, barrio Las Mareas, donde el cuerpo de seguridad del DRNA ha sido asignado a prestar vigilancia de forma continua.

“De que hemos sido amenazados, eso es falso. Nunca he sido amenazado”, expresó el vigilante que no se identificó por nombre. “Esto no tiene que ver con el trabajo ni con la situación de Las Mareas”, sostuvo.

Ruiz dijo que el vigilante es natural de Aguas Buenas y que reside con un hermano en Salinas. “Él tiene una nena de entre 6 y 7 años”, indicó.

Al lugar de los hechos se personó una psicóloga y el capellán de la Policía, Ángel Alfonso Claudio, para brindar ayuda emocional a los compañeros de trabajo del vigilante.

“Como miembros de la Policías, los capellanes estamos para darle apoyo espiritual, emocional y espiritual. Estamos aquí en la calidad de la Unidad de Intervenciones de la Policía de Puerto Rico, ya que esta hermana agencia de Recursos Naturales tiene un trabajo de mucho compromiso y estresores”, indicó el capitán.