El Departamento del Trabajo divulgó este jueves el listado de los patronos que no pagarán el bono de Navidad a sus empleados para estas festividades del 2025.

La agencia había informado ayer que unos 272 patronos solicitaron no pagar el bono de Navidad en su totalidad o de manera parcial. De estas solicitudes, se aceptaron 236 solicitudes para exención total del pago del bono, según se reveló hoy.

Mientras, a otros cinco peticionarios se les aprobó la exención parcial, por lo que tendrán que distribuir proporcionalmente el 15% de sus ganancias netas entre sus empleados. Mientras que, a un total 31 patronos se les denegó por no cumplir con diferentes estatus. Las empresas peticionarias pertenecen a las industrias de comercio, construcción, manufactura y servicio.

Las empleadores tuvieron hasta el 1 de diciembre para solicitar al Departamento una exención en el pago del bono de Navidad. Tenían que probar que no tienen capacidad de pago. Para hacerlo, tuvieron que presentar al Departamento del Trabajo “el estado de situación y el estado de ganancias y pérdidas que haya sido compilado, revisado o auditado, firmado y sellado con el sello original del Colegio de CPA por un contador público autorizado y el estado de situación debe corresponder al periodo que comprende el 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2025”, informó la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, a Primera Hora.

Por ley, los empleados reciben el bono de Navidad entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. La cantidad mínima a pagar ronda entre los $300 a $600.