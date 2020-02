El senador Abel Nazario Quiñones dijo que está preparado para que la Comisión de Ética del Senado comience a evaluar en su fondo la querella que le radicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El legislador y exalcalde de Yauco indicó que la Comisión de Ética le notificó formalmente hoy el informe de un panel de ciudadanos que encontró, por unanimidad, causa probable para que la comisión legislativa comience a evaluar la querella.

El presidente del Senado refirió a Nazario Quiñones a la Comisión de Ética luego que el senador de la Palma fue acusado por segunda vez en el foro federal de utilizar recursos del gobierno municipal de Yauco para promover su campaña al Senado durante las elecciones del 2016.

“Me hubiese gustado que ese panel de ciudadanos, si hubiera sido imparcial, me hubiera escuchado. Es lo justo, escucharon una sola parte”, expresó el querellado. “Ellos no me citaron. Se dejaron llevar por el indictment (la acusación) y no hay nada nuevo ahí”, indicó el legislador.

“Estoy listo para el proceso”, sostuvo para indicar que ahora procede que la Comisión de Ética nombre a un oficial examinador que hará la investigación. Agregó que en este proceso él se defiende por derecho propio porque sus abogados están preparándose para el juicio que está programado para el 3 de marzo.

En noviembre pasado, Nazario Quiñones fue arrestado por segunda vez por agentes federales por un cargo de robo y soborno en el que se imputa idear un esquema de empleados fantasmas mientras todavía era alcalde de Yauco para que estas personas lo ayudaran en su campaña para convertirse en senador por acumulación en 2016.

La primera acusación le fue radicada en septiembre de 2018, luego que un Gran Jurado federal lo acusó de 37 cargos por, supuestamente, prestar declaraciones falsas al gobierno federal y de fraude electrónico. Según la fiscalía federal, Nazario Quiñones, siendo alcalde, obligó a empleados municipales en Yauco a trabajar sin paga y, aunque se le dio la oportunidad mediante un acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos de pagar a esas personas cerca de $600,000, el entonces ejecutivo municipal no les pagó.

El presidente de la Comisión de Ética, Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, informó en declaraciones escritas que después de recibir el informe del panel de ciudadanos Nazario Quiñones tiene 60 días para solicitar audiencia ante los miembros de la Comisión y el organismo legislativo tiene, a su vez, el mismo término de 60 días para ver en su fondo, la querella.

“La Comisión de Ética se reunió los días 13 y 18 de febrero de 2020 para recibir el informe y proceder con su análisis. Luego del correspondiente proceso deliberativo, los miembros de la Comisión de Ética determinan por unanimidad de los presentes, aceptar el Informe del Panel de Representantes del interés público y dar curso a la querella a tenor con lo que dispone la Sección 13 (k) del Código de Ética”, dijo Martínez Santiago.

La Comisión de Ética determinó mediante resolución que la comunicación del presidente senatorial y el informe del panel se constituyen para todos los fines legales, como la querella.

“Para garantizar de la manera más amplia el debido proceso de ley, la Comisión en pleno atendió el Informe y determinó que el término de sesenta (60) días laborables comienza a de cursar al momento en que el Senador Nazario Quiñones sea notificado, que, dicho sea de paso, ambas partes, tanto el querellante como el querellado fueron notificados”, explicó el senador Martínez Santiago.

El panel de representantes del interés público ante la Comisión de Ética lo integran el exjuez Luis Felipe Navas; el abogado criminalista Pablo Colón y el contable Héctor Bernier, en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

También forman parte del panel los abogados William Díaz Natal, por el Partido Popular Democrático (PPD), y Hugo Rodríguez, por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).