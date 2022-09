El exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Abel Nazario Quiñones, aceptó hoy su culpabilidad por un cargo de robo o soborno relacionado con empleados fantasmas pagados con fondos municipales mientras se desempeñaba como alcalde de Yauco y buscaba un escaño en la Legislatura.

“Estoy totalmente tranquilo. Creo que ha sido una buena decisión de mi parte (la alegación de culpabilidad)”, dijo el otrora político a su salida del Tribunal Federal. Agregó que no podía entrar en los pormenores del caso hasta después de la sentencia, que le será dictada el 13 de enero de 2023.

Nazario Quiñones, de 52 años de edad, se declaró culpable en una vista esta mañana ante el juez federal Francisco Besosa, en la corte del Viejo San Juan. Estuvo acompañado por su abogada, María Domínguez.

La fiscalía federal, representada por Scott Anderson, anunció que las partes acordaron recomendar una pena de 18 meses de prisión.

Este caso, radicado en noviembre de 2019, es el segundo que las autoridades federales le radicaron a Nazario Quiñones en relación a su gestión como alcalde de la Ciudad del Café. En el primer caso, de fraude electrónico, un jurado lo encontró culpable en 2020 y comenzó a cumplir una pena de 18 meses en una prisión en Estados Unidos, pero como parte de un proceso de apelación, se encuentra en libertad bajo fianza condicional.

“Estoy tranquilo cuando firmé el acuerdo ya estaba preparado para ello, si no, no lo hubiera hecho. Lo hice con el convencimiento de que tenía la responsabilidad. Creo que era importante determinar algunos puntos, se determinaron. Yo estoy satisfecho, estoy consciente de lo que estoy haciendo y asumo esa responsabilidad”, sostuvo el exalcalde a preguntas de periodistas.

Nazario Quiñones dijo que como parte del acuerdo de hoy, su abogada y la fiscalía, le solicitaron al juez que la pena recomendada de 18 meses sea para cumplir de forma concurrente con los 18 meses de la sentencia que se dictó en el primer caso.

“Estoy totalmente arrepentido de haber seguido un proceso inadecuado… No puedo hablar sobre el caso”, dijo para agregar que en un libro que escribe sobre sus experiencias de vida “podrán ver la realidad”.

“Esto es parte de mi vida, lo que me ha tocado y he venido hoy a aceptar una responsabilidad como parte de un acuerdo, después podré hablar con libertad”, expresó.

El exlegislador novoprogresista indicó que en la prisión en el estado de Georgia en la que estuvo recluido más de dos meses, quisiera cumplir la pena que se le imponga. “Si el juez tomara la decisión de establecer los 18 meses podría ir a campamento. (En el penal de Georgia) todo el mundo me trató bien, tanto la oficialidad como los confinados. Es una experiencia que es difícil, que lógicamente no se la deseas a nadie, pero no puedo decir que la pasé mal”, dijo Nazario Quiñones.

“En ningún momento tuve miedo de nada, ni me hicieron ningún daño ni tuve ninguna controversia. Me la pasé leyendo y la semana que me liberaron comenzaba a dar clases allá a los hispanos”, añadió.

Dijo que actualmente se encuentra en la etapa de defensa de tesis de un doctorado en comunicación política que realiza en una universidad en España.

La Fiscalía Federal alegó que cuando Nazario Quiñones era alcalde de Yauco conspiró, con la asistencia de su entonces ayudante especial, Edwin Torres Gutiérrez, y con la otrora jefa de recursos humanos del ayuntamiento, Claribel Rodríguez Canchani, para pagarles a los otros coacusados con fondos municipales para trabajar en la campaña proselista del político al Senado.

“Otro propósito era que los empleados irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros partidos políticos cuyo apoyo necesitaría Nazario Quiñones para ganar la elección senatorial y para una candidatura posterior a convertirse en presidente del Senado”, indicó un comunicado el fiscal federal Stephen Muldrow cuando se radicó el caso.

Juan Rosario Núñez, quien es uno de los coacusados, también se declaró culpable por el mismo cargo que enfrentó el exalcalde y ex legislador. El Ministerio Público solicitó, al menos, seis meses de prisión para Rosario Núñez, que es la cantidad más baja que sugieren las guías de sentencia, que fue pautada para el 13 de enero de 2023. Los otros acusados son identificados en el pliego como Edwin Torres Gutiérrez, asistente especial del exalcalde; Claribel Rodríguez Canchani, directora de Recursos Humanos del Municipio; Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra, Ramón Martes Negrón y Eric Rondón Rodríguez.

En marzo de 2020, un jurado federal encontró culpable a Nazario Quiñones por 28 cargos de presentación de documentos falsos y fraude electrónico en relación a un esquema que se alega ideó mientras ocupaba la poltrona municipal de Yauco.

Por ese caso, Nazario Quiñones fue sentenciado a 18 meses de prisión y una restitución de $19,774.50, pero apeló la sentencia y el juez Joseph Laplante le permitió salir en libertad bajo fianza condicionada mientras se ventila la apelación.