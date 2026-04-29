Aunque llevaban unos 20 años ofreciendo cursos a distancia, la Universidad de Puerto Rico (UPR) dio “un paso a la accesibilidad, innovación y evolución de la educación superior” al presentar este miércoles una plataforma digital que centraliza todos los programas académicos virtuales ofrecidos por los 11 recintos para aquellos que no desean pisar ni un salón de clases.

Ahora, la oferta de educación a distancia se podrá solicitar y obtener todos los servicios a través del portal UPR Virtual. La idea es que el estudiante que solicite al programa no tenga que presentarse a la universidad para realizar ninguno de los pasos que lo llevarán a estudiar una carrera profesional, según se resumió en una conferencia de prensa realizada en el Molecular Science Research Center, en Río Piedras.

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El lanzamiento de UPR Virtual fue bautizado por la presidenta de la institución, Zayira Jordán Conde, como un paso “significativo” que tendrá un “éxito insospechado”.

La líder de la universidad pública evadió exponer que esta nueva oferta a distancia, con la que la UPR espera acaparar mercado en Estados Unidos y a nivel internacional, vaya a redundar en cierres de recintos.

Justificó este esfuerzo, al asegurar que se hizo “obedeciendo al modelo de la universidad necesario en el siglo 21”.

Ahora que se agrupará toda la oferta académica a distancia de los 11 recintos a través de UPR Virtual, se espera aumentar la matrícula en estos cursos en un 15%. En la actualidad, hay 700 personas matriculadas para estudiar a distancia en la UPR, por lo que se espera el ingreso de otras 105 personas. Esto llevaría a aumentar el ingreso económico a la institución en $345,000 al año, detalló la vicepresidenta asociada de Programas Profesionales y a Distancia, Edna Chaar Santana.

Según la presidenta, esta “iniciativa transformadora” hará que la UPR se presente como “una institución más competitiva, innovadora y conectada en el mundo”.

En su mensaje, hizo referencia indirecta a los momentos de tensión que se viven en la Universidad, cuando los estudiantes han respondido con paros y manifestaciones a su acción de promover la destitución de cinco rectores. Mientras los estudiantes reclaman su renuncia, Jordán Conde afirmó que, en momentos de tensión, las opciones son “paralizarse o transformarse”.

“Frente a la incertidumbre, respondemos con más éxitos; frente a los desafíos, respondemos con innovación; frente a la disrupción, respondemos fortaleciendo la continuidad académica. Esa es la Universidad que estamos defendiendo. No podemos invitar al mundo a estudiar a la UPR sin defender la estabilidad que hace posible ese futuro. Defender la Universidad también es proteger el acceso de nuestros estudiantes a estudiar, graduarse y conservar sus oportunidades. Defender la Universidad es proteger la UPR para todo Puerto Rico”, dijo Jordán Conde, al presentar la plataforma.

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“La nueva cara” de la educación a distancia

Bajo UPR Virtual, se busca acceder a todo aquel que no tienen recursos para trasladarse a uno de los recintos a estudiar, profesionales, adultos trabajadores, padres de familia, la diáspora en los Estados Unidos, así como a todo estudiante internacional de habla hispana.

Se describió la plataforma como “la nueva cara de educación a distancia” de la UPR.

Desde allí se ofrecerán 170 cursos de desarrollo profesional, de los cuales siete son convalidados como créditos, dos graduados asociados, 11 bachillerato y ocho maestrías.

Chaar Santiago indicó que, ahora que cuentan con la plataforma, esperan que próximamente se incluyan doctorados y cursos en inglés. No se informó cuándo ocurriría.

El vicepresidente asociado de Asuntos Académicos, José Luis Ayala, destacó que todos los programas que se ofrecen a distancia están “alineados con la demanda laboral”. Además, destacó que los programas permiten que una persona se gradúe en uno o dos años, dependiente la cantidad de cursos que tome.

Los programas, que están acreditados por la Middle States Commission on Higher Education y otras organizaciones implicadas, están divididos en salud y ciencias médicas, negocio y administración, tecnología y sistemas de información, ciencias sociales y justicia, así como educación y humanidades.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Alfred Díaz Meléndez, indicó que toda persona que solicite a este programa de UPR Virtual debe cumplir con requisitos similares a cualquier estudiante que ingrese a un recinto de la UPR, que pudiera ser a través del College Board u admisión automática.

Explicó que el estudiante podrá solicitar ayuda económica y cualquier otro servicio a través de UPR Virtual, sin tener que acudir al recinto que ofrece los cursos.

Estos cursos se dan en 100% en línea. Hay profesores que coordinan para que sean en vivo o los estudiantes van completando unos módulos hasta pasarlos y obtener sus notas. Mientras, se toma el curso, se promete comunicación directa con un profesor a través de plataformas internas de la UPR, Microsoft Teams y correos electrónicos, según se detalló en la conferencia de prensa.