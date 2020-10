Un estudiante puertorriqueño que cursa estudios en una universidad en Barcelona denunció hoy que solicitó voto ausente, vía electrónica, que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le contestó, pero no ha recibido las papeletas, a solo días de las elecciones generales.

El joven de 27 años, Ricardo Cortina Aldebol, recurrió a los medios de comunicación para dar a conocer su situación. Dijo a Primera Hora, que votó en las elecciones de 2012 y 2016, y que este sería su primer voto ausente. Es elector del Precinto 1 de San Juan y expresó que desde hace un año estudia una maestría en Política Pública en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España.

PUBLICIDAD

“Hice mi solicitud de voto ausente por email como me informaron comisionados electorales que se podía hacer. Recibí un email de la CEE de que fue recibida, pero no he recibido más nada. Le he dado ‘follow up’ en estas semanas varias veces y no me contestan, y a 5 días de la elección todavía no he recibido mis papeletas, ni tengo info de cuando llegarán”, detalló el universitario.

Narró que sometió a la CEE su solicitud de voto ausente el pasado 19 de septiembre y mostró copia de correos electrónicos enviados a la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) de la CEE, los pasados 21 y 26 de octubre, notificando que las papeletas no le habían llegado. En el email del pasado informó a la CEE que había copiado el mensaje al comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, quien lo había orientado en torno a su situación.

“Me consta que no soy el único porque mi hermano está en Nueva York y tampoco le han llegado las suyas. Así debe haber varias, sino muchas personas más”, sostuvo.

Subrayó que le interesa votar en estos comicios electorales porque el contexto político, económico y social actual lo hace necesario.

“Un contexto que en estos últimos 4 años se ha intensificado por la imposición de la junta de control fiscal, los huracanes, los terremotos, las migraciones, la crisis de violencia de género, las políticas de austeridad y la salida de un gobernador, entre otras muchas razones”, indicó Cortina Aldebol en entrevista vía electrónica.

“El momento nos obliga a que utilicemos todos los mecanismos y espacios de participación ciudadana posibles para enderezar el presente y el futuro de nuestro país, poniendo la confianza en las manos de personas y organizaciones honestas, bien intencionadas y no manchadas por años de corrupción y de políticas ajenas al bien común, en particular contrarias a los intereses de la clase trabajadora y de los grupos más oprimidos y discriminados del país”, agregó el joven, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).