El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, confirmó hoy que se evalúa un cargo en la tarifa base de electricidad, como parte de la reestructuración de la deuda de la corporación pública para el pago del sistema de retiro que se quedó sin liquidez.

No precisó de cuánto sería el alza tarifaria, pero reclamó que la deuda de la corporación pública se redujo de forma sustancial.

“La reducción en la deuda de la Autoridad que se va a estar pagando es de sobre 75% la que se va y eso va a ocasionar una reducción sustancial en el importe en la tarifa. Si (el alza) va a terminar siendo un centavo, dos centavos, ya veremos”, sostuvo el director ejecutivo de la AEE a preguntas de periodistas luego de participar en una vista pública en el Senado.

Indicó que parte del aumento tarifario sería para atender el sistema de retiro que, desde hace unos meses, no tiene la liquidez ni la capacidad para poder pagar todas las pensiones y se ha estado pagando de los fondos que la Autoridad tenía reservados por reembolsos y otros ingresos que “hemos tenido porque ya el fondo del retiro no existe y en cumplimiento con el mandato del gobernador (Pedro Pierluisi) de que las pensiones se van a pagar todas, se ha hecho, pero ese recurso no es infinito”.

“Esa conversación se está dando en este momento y yo estoy participando en el equipo técnico de la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y de la Junta de Supervisión Fiscal. Lo que se está buscando es que no haya impacto o el impacto menor posible para poder pagar simplemente la pensión. Todas las cosas que se aprobaron por reglamento o por ley en el pasado, que si ajustes de la pensión por los costos, compensaciones adicionales por Navidades, eso no está contemplado en lo que se está haciendo “, dijo el ingeniero.

Justificó así mimo, la petición de LUMA Energy al Negociado de Energía de Puerto Rico de un aumento de 4.1 centavos en el costo de kilovatio hora (kWh) y que al organismo regulador denegó.

“El andamiaje legal que hay, obliga a LUMA o a la AEE, si hubiera sido con nosotros, a notificar al Negociado de Energía cuando en la proyección que hubo para esta tarifa de este trimestre ocurriera una desviación mayor en los $20 millones (en la compra de combustible). Eso fue lo que ocurrió y ellos, cumpliendo con el andamiaje que hay notificaron, pero ellos también dijeron que no recomendaban que se aplicara ese aumento ahora, que hay que terminar el trimestre y que luego que se reconciliaran los gastos versus la facturación, se reevaluará si en realidad se tenía que llegar a ese punto o no”, dijo Colón Ortiz.

Se le preguntó si en el último trimestre del año sería inevitable entonces, el alza propuesta y el ingeniero indicó que va a depender de los ajustes que haga LUMA en el despacho económico de las unidades que estén disponibles de aquí al final del trimestre que termina en septiembre. “Si logran recoger vela es posible que esos $60 y pico de millones, que es lo que se proyecta por encima del gasto, se puedan reducir”, indicó el ingeniero.

En su solicitud al Negociado, el consorcio energético reclamó una deficiencia de $92.8 millones entre los costos e ingresos por compra de combustible el mes pasado y sostenía que, para poder recuperar la diferencia entre ingresos y gastos registrada en julio, el costo del kWh debía aumentar de 20.3 a 24.4 centavos para clientes residenciales, un alza de 20%. No obstante, LUMA recomendó al Negociado reconciliar la diferencia en el ajuste tarifario que aplicará de octubre a diciembre y no en septiembre.

“Llevarlo a cero es difícil, pero se pueden ajustar con las operaciones que quedan por delante para minimizar el impacto. El operador puede hacer ajustes en el despacho económico de las unidades que estén disponibles para despachar unidades que sean más eficientes, reducir la reserva del sistema para ahorrar combustible y poder recoger vela en lo que queda de este trimestre. Eso sí, está al alcance de ellos como operadores y de Genera como operador del sistema de generación”, sostuvo el director ejecutivo de la AEE.

En cuanto a la compra de combustible, dijo que “ahí no hay mucho que hacer”, porque “la controlan los mercados mundiales”.

Reconoció sin embargo, que si el Negociado hubiese acogido la moción con el aumento tarifario, el alza se aplicaría el próximo mes de septiembre a los abonados. “Ellos son los que tienen la facultad en ley para autorizar cualquier aumento o reducción de las tarifas, pero obviamente el Negociado acogió la recomendación e hicieron su propia evaluación”, indicó.

Cuando se le preguntó si se justifica el alza en medio de los apagones y fluctuaciones del sistema, Colón Ortiz dijo que “en la manera en que ocurran disturbios en el sistema de generación, que salgan unidades base que son más económicas y se tengan que sustituir por unidades de reserva que utilizan combustibles más caros, llámese diésel, eso va a tener un impacto directo en las proyecciones originales que se hicieron para el trimestre versus las que están ocurriendo realmente”.

Aseguró que la diferencia, además de tener el efecto del aumento de costos en los mercados mundiales del combustible, va a tener un impacto “por la sustitución que ha ocurrido de generación”.

Colón Ortiz dijo que “es inaceptable” el promedio anual de 20 horas que pasan los puertorriqueños sin luz, según el último informe trimestral de la corporación pública.

“Ese es el promedio anual de horas que un cliente, según la data, ha perdido el servicio en 12 meses. No es aceptable, la Autoridad en un momento dado tenía ese valor por 12 horas, después subió luego de la quiebra y después del huracán María subió prácticamente a las 20 horas que está ahora. Es un asunto que se tiene que atender. Espero que todas estas mejoras que se están haciendo en la infraestructura de energía van a atender esas situaciones porque la mayoría de las averías son por fallas en el sistema existente y, según se vaya reconstruyendo la red eléctrica, las subestaciones y se hagan reparaciones en las unidades como se están haciendo, eso debe irse reduciéndose por sí solo”, indicó el director ejecutivo de la AEE.

En cuanto a las facturas estimadas dijo que “ese problema es parte de lo que se está corrigiendo con las mejoras de infraestructura”.