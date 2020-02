Si la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos no hubiese “sido despedida” hoy en día la senadora novoprogresista Evelyn Vázquez no se estaría defendiendo de denuncias de que intervino en la entrega de suministros en la zona suroeste luego de los sismos.

A esa conclusión llegó la legisladora a su llegada a La Fortaleza donde se reuniría con la gobernadora Wanda Vázquez.

La Primera Ejecutiva del País le retiró la confianza a Andújar Matos luego que saliera a la luz pública la cantidad de suministros que había en un almacén de Ponce y que no se usaron para la emergencia.

La gobernadora, para justificar el despido de la abogada, alegó que esta no pudo precisar los suministros que tenía su agencia.

Sin embargo, Andújar Matos, en su defensa ante una comisión especial de la Cámara que investiga el manejo de la emergencia por parte del gobierno, insistió en que esa información nunca se la habían solicitado y aceptó que las cosas con ella comenzaron a cambiar cuando separó de su cargo a la licenciada Surima Quiñones, quien dirigía los trabajos en la Administración de Desarrollo Económico de la Familia (Adsef).

Esta fue separada de su cargo por Andújar Matos en lo que la División Legal de la agencia se hacía una investigación administrativa sobre denuncias de que estaban ocurriendo actos ilegales con la entrega de suministros.

Además de Vázquez, se mencionó también a su homólogo novoprogresista Nelson Cruz como otro participante del presunto esquema con fines político-partidistas.

Este negó las denuncias.

Vázquez mencionó que a raíz de la salida de Andújar Matos fue que salió “toda esta novela, que llevamos un mes en este tema”.

Al aclarar que no está diciendo que la exsecretaria de la Familia se inventó la información, expresó que ella no puede intervenir con ninguna agencia ni dar instrucciones. Reconoció que si conocía de una necesidad de algún alcalde sí se dirigía a las agencias, igual que lo hizo luego del paso del huracán María.

Expresó que como legisladora está comprometida de que los servicios lleguen a Puerto Rico.

“Cualquier petición que me haga un alcalde donde hay una necesidad yo me voy a acercar, voy a tocar la agencia que sea necesaria. El trabajo que hace Adsef eso le corresponde a ellos, a la administradora y a sus empleados. No puedo intervenir en las funciones de ninguna agencia”, sostuvo.

Entre los alcaldes y alcaldesas que le hicieron solicitud de ayuda, dijo, están el de Mayagüez, Guánica, Yauco y Ponce.

Negó que haya cambiado la ruta para la entrega de suministros y que se haya retrasado ayuda, esperando a que ella llegara al lugar para repartirla.

La legisladora aseguró que cuando se llevaron suministros a Yauco ella estaba en Ponce con la gobernadora.

Al expresar que no ha sido citada como parte de las pesquisas que se están realizando sobre este asunto, achacó las denuncias en su contra a que quizás está cerca un proceso primarista y en que “hay una secretaria que salió de su posición”.

Sobre la reunión de esta tarde con la gobernadora dijo que era para discutir temas como la radicación del proyecto para establecer un nuevo edificio para un centro de trauma en San Juan así como la medida que busca una moratoria de tres meses para que no ejecuten las hipotecas de las personas que tuvieron daños en sus residencias en la zona sur.