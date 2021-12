El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi anunció esta tarde que el evento de fin de año que se celebrará en el Distrito de Convenciones será de manera virtual.

El Primer Ejecutivo indicó que se tomó la decisión tras el repunte de casos de COVID-19 en la isla.

El evento reuniría alrededor de 10 mil personas en el mencionado lugar.

Aquí las declaraciones del gobernador:

“Como había indicado, estoy vigilante ante la situación con el Covid-19 y la nueva variante Ómicron que ya está presente en nuestra Isla. Como es de conocimiento público, la tasa de positividad ha continuado en aumento, lo que me ha llevado a establecer nuevos mandatos para reducir contagios, así como para exigir, en un principio, la vacunación de la dosis de refuerzo en los sectores de salud y educación.

Tomando en cuenta toda la situación actual, y actuando de manera prudente, he tomado la decisión de que el evento de fin de año en el Distrito de Convenciones se lleve a cabo de manera virtual para que todos en Puerto Rico y en el resto del mundo puedan disfrutarlo de manera segura. Esta decisión juiciosa y razonable no afectará la participación de artistas, ni la transmisión por televisión a más de 18 millones de espectadores a nivel nacional y mundial. El evento de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve continuará transmitiéndose por la cadena ABC, mientras que el evento De Puerto Rico Para el Mundo se transmitirá por Telemundo Puerto Rico.

La directora del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines, estará ofreciendo luego más detalles para dar a conocer cómo será el evento sin público presencial.

Como puertorriqueños y puertorriqueñas lo hemos hecho muy bien, hemos logrado que más de un 78% de la población esté vacunada y hasta hace unos días nuestro nivel de positividad era de menos de 2%. Las vacunas, especialmente el refuerzo, han probado ser efectivas. Aún así, no podemos bajar la guardia, pues este virus seguirá entre nosotros y tenemos que cuidarnos. Mi exhortación sigue siendo la vacunación pues es la solución, y que tomemos las medidas cautelares a las que ya estamos acostumbrados, como el uso de la mascarilla, el uso de desinfectante y el distanciamiento. Todos merecemos una Navidad segura y en familia y confío que podamos tenerla”.