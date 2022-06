El exalcalde Félix “El Cano” Delgado, quien se encuentra en espera de ser sentenciado por estar involucrado en un caso de corrupción pública, confirmó este jueves que se divorció de su esposa, Roxanna Sifre Maldonado.

En declaraciones escritas remitidas al programa Lo Sé Todo (Wapa TV), el estadista indicó que “por el respeto que nos tenemos mutuamente y por el bienestar de nuestro amado hijo, tomamos esta difícil decisión”.

“Solo realizaremos estas expresiones al respecto. Pedimos espacio en este momento. Agradecido siempre por sus buenos deseos y oraciones”, añadió.

El divorcio, sellado esta semana, ocurre mientras Delgado espera por ser sentenciado. La vista está pautada para el 1 de septiembre ante el juez federal Raúl Arias Marxuach.

Según la acusación federal, el exalcalde aceptó dinero todas las semanas de parte de la empresa Waste Collection y su propietario, Oscar Santamaría, tras conceder un contrato días después del paso del huracán María por el alquiler de dos guaguas a razón de $47,970.

En otra acusación diferente, realizada contra el dueño y vicepresidente de JR Asphalt, Mario Villegas Vargas, se expuso que el alcalde también recibió sobre $105,000 en efectivo y costosos relojes de lujo.

Delgado llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal. Renunció a su cargo el 30 de noviembre de 2021.

Al anunciar su dimisión por Facebook, Delgado escribió: “Cataño mil Disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite . A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me paso. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite”.

Varios días después, específicamente el 2 de diciembre, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, detalló el esquema de sobornos.