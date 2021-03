El exalcalde de Culebra, William I. Solís, presentó hoy (jueves) un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar que se revoque la determinación de la jueza Rebecca De León, quien desestimó la demanda, donde impugnaba los resultados de las elecciones que lo dejaron fuera de la poltrona municipal, dejando como alcalde al novoprogresista Edilberto Romero.

Según el licenciado Celso Rivera, representante legal de Solís, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso “bajo el único argumento de que se debió haber agotado el trámite administrativo que expone la ley, el código electoral, para recusar electores”.

Rivera estableció que en este caso, la decisión de la juez De León fue “incorrecta”.

“Estamos radicando en el día de hoy un recurso de apelación porque evidentemente la determinación de la jueza es incorrecta. Mira si es incorrecta que, básicamente, validar la posición de la juez, es igual a decir que en Culebra las elecciones las ganaron los que votaron ilegalmente, los que cometieron un delito. O sea que, en ese sentido, decir que yo tenía que agotar el remedio administrativo y que por eso ahora yo no puedo cuestionar la elección es totalmente incorrecto”, expresó Rivera. En la demanda inicial, la defensa de Solís argumenta que de un centenar de votos por correo que se emitieron en Culebra “hubo 29 electores que votaron ilegalmente”. Estos votos alegan son de personas que no viven en Culebra, sino en isla grande y, en otros casos, no residen en Puerto Rico sino en los Estados Unidos.

“Esas personas, posterior al trámite de recusaciones, tienen la oportunidad y solicitan que se les permita votar por correo y, en esa solicitud, so pena de perjurio, reiteran que son domiciliados de Culebra y que, por lo tanto, tienen derecho de votar en Culebra. Estamos hablando de un acto ilegal posterior al proceso de recusaciones. El alcalde ganó con los votos presenciales por 27 votos, no obstante, cuando se añaden los votos por correo, los famosos JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado), él aparece perdiendo y termina perdiendo por 12 votos”, explicó el licenciado Rivera.

Por tanto, Rivera plantea que la desestimación de la demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia bajo el fundamento jurisdiccional fue errada, ya que entienden que esos votos son “un fraude y un acto ilegal”.

“La decisión de la jueza lo que está diciendo es como tú no los sacaste, pues ellos votaron. Decir eso, es lo mismo que decir que como no te cogieron en el acto, como te permitieron cometer el acto ilegal, pues ahora no puedo alegar que es un acto ilegal. El acto ilegal sigue siendo ilegal independientemente de si te cogieron en el acto o no. Entonces, la pregunta es ¿qué consecuencia tiene ese acto ilegal en las elecciones? En estas elecciones tuvo dos consecuencias, conforme a la determinación de la juez. Número uno, esas personas se salieron con la suya lograron votar ilegalmente y número dos, que ese acto ilegal cambió el resultado de la elección”.

El letrado espera que, con este recurso, puedan conseguir que se vea un juicio para así poder entrar en los méritos del caso.

“Aspiramos a que la juez sea revocada porque es una decisión evidentemente errónea y que una vez revocada, el caso sea devuelto al Tribunal de Primera Instancia, para que ocurra como ocurrió con el caso de (Manuel) Natal, que fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia y comenzó a verse el juicio en su fondo. Y, eso es lo que estamos pidiendo, que se vea el juicio en su fondo. Que pase la prueba, que se demuestre específicamente si, en efecto, estas personas cometieron este delito y si ese delito tuvo el efecto de cambiar la elección en Culebra”, comentó el licenciado Rivera.

A su vez, el abogado afirmó que el exalcalde sigue esperanzado en la pugna legal, ya que entiende tiene una responsabilidad con sus constituyentes. “Él (Solís) sigue con la esperanza porque fue un proceso bien atropellado, bien injusto sobre todo porque siente la necesidad de llevar este recurso hasta lo último porque tiene esa obligación con sus constituyentes. Ciertamente eso es algo que no se puede cuestionar, él ganó las elecciones por 27 votos ese día. Toda la gente que fue a votar allí físicamente lo favorecieron. Es básicamente con esta anomalía que es mal creada por el código electoral nuevo, que él pierde las elecciones producto de un fraude, producto de unos actos que ya él tiene certeza absoluta de que fue un acto ilegal. El siente la necesidad y la responsabilidad de llevar este asunto hasta lo último porque entiende que es un fallo a los constituyentes, a los que votaron por él”, concluyó el representante legal del exmandatario culebrense.