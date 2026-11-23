De cara a la celebración del Día de Acción de Gracias y el inicio de las festividades navideñas, la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO) lanzó hoy una alerta social y clínica sobre las graves consecuencias del desapego y el aislamiento afectivo que enfrentan miles de adultos mayores en la isla, haciendo un llamado urgente a las familias para que acompañen, visiten y brinden sostén emocional, tanto a quienes residen en hogares de cuido como a aquellos que viven solos.

Jonathan Morales Adorno, presidente de FICPRO, sostuvo que el panorama demográfico de Puerto Rico exige trascender la felicitación de ocasión para abrir una discusión profunda e interdisciplinaria sobre la responsabilidad afectiva hacia nuestros viejos. En ese sentido, hizo un llamado a profesionales de la salud, psicólogos, gerontólogos y a los medios de comunicación a unirse en un esfuerzo educativo que ayude al ciudadano a discernir esta realidad y ser parte de la solución.

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“Detrás de los indicadores demográficos hay un deterioro silencioso que presenciamos a diario en nuestros centros: el sufrimiento de nuestros viejos cuando sienten que su familia se olvida de ellos. Es una tristeza profunda que los va apagando poco a poco”, expresó Morales Adorno.

El presidente de FICPRO enfatizó que la ausencia de contacto afectivo provoca cuadros severos de depresión, ansiedad, apatía y pérdida acelerada de la memoria, además de disminuir el apetito y debilitar el sistema inmunológico.

Este reclamo cobra mayor relevancia ante la acelerada transformación demográfica del país. Según los datos oficiales del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico —divulgados a mediados de 2025 con base en los estimados del Negociado del Censo de Estados Unidos— cerca de 960,000 personas en la isla (30%) tienen 60 años o más, mientras que el 26% supera los 65 años.

Asimismo, para ese mismo periodo el Índice de Vejez aumentó un 41% en comparación con el 2020, alcanzando 237 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Estas cifras colocan a Puerto Rico como el tercer territorio más envejecido del mundo y exigen asumir con urgencia la responsabilidad afectiva hacia la población de edad avanzada.

“Nuestros hogares cuentan con personal comprometido que les brinda cuidado y cariño todos los días, pero nada reemplaza el vínculo de la sangre. Hemos visto residentes recuperar el ánimo, el apetito y su estabilidad emocional con tan solo recibir la visita de un hijo o escuchar la voz de un nieto”, afirmó el presidente de FICPRO.

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La organización recalcó que el verdadero significado de estas fechas va más allá de compartir una cena, por lo que quienes tienen familiares en centros de cuido pueden organizarse entre parientes para turnarse las visitas durante toda la temporada.

Para quienes residen fuera de Puerto Rico o tienen limitaciones de movilidad, Morales Adorno les recordó que la tecnología permite mantener la cercanía mediante fotos, notas de voz, llamadas telefónicas o videollamadas; “ver el rostro de un ser querido en la pantalla les ilumina el día y les reafirma que su familia los tiene presentes”. De igual forma, exhorta a los vecinos solidarios a verificar el estado de los adultos mayores que viven solos en la comunidad.

Como reflexión final, FICPRO invita a todo el pueblo puertorriqueño a mirar con profunda compasión el dolor silencioso que provoca la ausencia de afecto en nuestros viejos, recordando que envejecer jamás debe ser sinónimo de soledad ni de descarte y que Acción de Gracias se mide por la solidaridad y gratitud hacia quienes construyeron nuestras familias y el país.

“Esta semana exhortamos a cada hijo, nieto y ciudadano a convertir la compasión en acción: hacer esa llamada pendiente, coordinar esa visita y regalarles lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestro abrazo y nuestra presencia”, concluyó Morales Adorno.