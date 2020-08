Ante la limitación en inventario de productos tecnológicos que hay en el país, debido a la demanda de dispositivos que ha surgido con el reto de la educación virtual, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, dijo que se evalúa extender la fecha estipulada para redimir el incentivo de $1,000 que el gobierno está otorgándole a estudiantes universitarios recién graduados de cuarto año (de escuelas públicas y privadas) para la compra de equipo tecnológico o servicios de internet.

Así lo adelantó el titular a Primera Hora, en una entrevista en la que se le informó la preocupación que ha surgido en redes sociales por parte de familiares de universitarios o de jóvenes a los que se les otorgó el voucher, pero no han podido redimirlo pues cuando acuden a los comercios participantes en la propuesta no hay mercancía suficiente ni garantías de que los productos lleguen antes del 31 de octubre, fecha límite para canjear el vale. En otras instancias acuden a proveedores que sí proveen servicios de internet pero no equipos tecnológicos.

“Estamos conscientes y vamos a ser flexibles con las fechas si se tienen que extender. El comité de desembolso puede tomar esa decisión y la gobernadora (Wanda Vázquez Garced nos solicitó evaluar el monitoreo del proceso y si necesita extensión así lo haremos. Nada está escrito sobre piedras”, dijo Parés sobre lo que han llamado Programa de Soluciones Tecnológicas para Estudiantes que Inician Estudios Universitarios un esfuerzo que trabaja Hacienda junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“La retroalimentación de los participantes es importante. Se trata de un proceso novel y no se puede dejar pasar desapercibido su sentir. Nunca se había establecido en la historia de Hacienda una convocatoria en la que los participantes de un programa puedan elegir, entre una lista de proveedores, donde quieren redimir algún comprobante y eso ha sido bastante flexible”, agregó Parés.

Explicó que, aunque actualmente hay 12 proveedores, próximamente se ampliará la lista con otros comercios que están interesados en formar parte del programa lo que le dará oportunidad a los estudiantes de tener acceso a más variedad de productos.

Actualmente los comercios autorizados son: Aeronet, AT&T Mobility, Claro, DM Wireless LCC, Liberty Puerto Rico, Modernica, Neptuno, Optico Fiber, Red Verde, T-Mobile Puerto Rico, Urban Networks, Worldnet Telecommunications.

De acuerdo con información provista por la Primera Ejecutiva en el mes de junio, el incentiv0 se cubre con los fondos provistos por el Congreso de los Estados Unidos a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).

El programa tiene a disposición de uso hasta $50 millones que garantizarían a los graduados en el 2020 de escuela superior -de escuelas públicas, privadas e, incluso, homeschooling- un voucher de $1,000 para que puedan comprar dispositivos tecnológicos o servicios de conectividad que los ayuden en el proceso de estudio a distancia en alguna institución postsecundanria al que estén matriculados para adquirir un grado entre dos a cuatro años.

La ayuda está destinada a beneficiar a 50,000 jóvenes de la isla.

Sin embargo, desde que comenzó a otorgarse el beneficio el pasado 6 de agosto solo han solicitado el voucher 14,538 universitarios y se han redimido $800,000, por lo que el secretario de Hacienda hizo un llamado a los jóvenes y a sus padres a que accedan a la página de la agencia y apliquen la otorgación del vale a través de la plataforma SURI.

“El estudiante, si es menor de 21 años, entra a la plataforma a través de la cuenta de sus padres y complete el formulario en el que se le requerirá una información”, expresó.

Agregó que el vale se puede utilizar para la compra de un producto tecnológico (laptops, tabletas, teléfono inteligente, hotspots, entre otros) o para servicios de acceso a internet hasta por un año. De hecho, se puede combinar entre productos y servicios, siempre y cuando no se exceda de los $1,000. De sobrepasar el límite, el estudiante debe pagar la diferencia.

“Pero lo más importante y lo quiero aclarar porque ha habido mucha confusión es que que este voucher es para estudiantes de escuelas públicas y privadas”, exhortó.

A continuación, explicamos los requisitos y pasos para reclamar el incentivo:

-Cualifican estudiantes graduados este año de una escuela superior en Puerto Rico, pública o privada, o haber completado todos los requisitos de escuela superior de un programa equivalente aprobado o de educación desde el hogar. El estudiante deberá proveer evidencia que demuestre que completó la escuela superior en 2020.

-El solicitante debe estar matriculado para comenzar en 2020 en una universidad o institución post-secundaria acreditada con la intención de completar un grado de dos o cuatro años. Deberá presentar evidencia oficial que demuestre que, en el año 2020, ha sido aceptado y se ha matriculado en una universidad o institución post-secundaria. Puede ser la hoja de registro o el horario de clases emitido por la institución.

-Para acceder al dinero también deberán certificar que requieren un equipo tecnológico adecuado o el acceso a internet requerido, como parte de un programa de educación a distancia establecido por la universidad.

-El incentivo se reclama en la página web de Hacienda a través de la plataforma SURI. En caso de que el estudiante sea menor de 21 años, el proceso deberá realizarlo el padre, encargado o tutor del mismo. La persona deberá ingresar su usuario y contraseña de SURI. Luego, en el menú “quisiera”, deberá seleccionar “más opciones”, oprimir el enlace ‘Registro - Programa de Soluciones Tecnológicas para Estudiantes que Inician Estudios Universitarios’, completar toda la información solicitada y someter todas las evidencias requeridas.

-El comprobante será emitido a nombre del estudiante elegible y no será transferible. Será válido hasta el sábado, 31 de octubre de 2020 y solo podrá ser utilizado para adquirir los equipos o servicios tecnológicos calificados de uno de los vendedores participantes. En cambio, el secretario de Hacienda, alertó que se evalúa extender la fecha y la lista de proveedores.

-El voucher es para adquirir equipos tecnológicos o planes de conectividad elegibles destinados a utilizarse para el aprendizaje del estudiante a distancia. Por ejemplo, podrán comprar computadoras de escritorio (“desktop”), computadoras portátiles (“laptops”), tabletas (“tablets”) y dispositivos necesarios para la conectividad, como, por ejemplo, un router inalámbrico móvil (MiFi) o antena satélite. Mientras, los planes de conectividad elegibles incluyen servicios de telecomunicaciones que permitan al estudiante acceso a sus libros, cursos y otros recursos como parte de un plan de educación a distancia.