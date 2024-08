Una moratoria de 30 días para pagar los marbetes podría entrar en vigor y traer algo de alivio a los conductores que han pasado las de Caín para realizar trámites en los centros de AutoExpreso recientemente.

Esta posible prórroga de un mes fue exigida por el representante José “Cheito” Hernández al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ante la “incompetencia” de Professional Account Management (PAM), el operador del sistema de AutoExpreso, para brindar los servicios a la ciudadanía.

“Estamos pidiendo una moratoria de 30 días en el cobro del marbete ante la crisis, porque esa es la palabra, que existe en el sistema de AutoExpreso. Este es un asunto que hemos venido trabajando hace muchos meses, pero sencillamente la incompetencia del operador privado ha provocado este caos. Nuestro ciudadanos no deben ser rehenes de los problemas que tenga PAM, así que la mejor situación es extender, hoy mismo, una moratoria de un mes en el pago de marbetes”, exigió el legislador en declaraciones escritas.

“Ante esta crisis, no se le puede negar a un conductor sacar su permiso, su marbete, por multas de AutoExpreso. Exhorto a los funcionarios del DTOP a tomar acción de forma inmediata y aprobar esa moratoria, algo que se ha hecho antes en tiempos de emergencia como huracanes, en la pandemia y terremotos. Por otro lado, la agencia encargada de supervisar el sistema de AutoExpreso debe emitir, en conjunto, una carta circular estableciendo un periodo de dos meses, 60 días, para que toda persona con multa pueda comprar su marbete sin pagar las mismas hasta que se calibre el sistema”, agregó.

Hernández recordó que es el autor de la Resolución Conjunta de la Cámara 627, la cual ordena establecer los mecanismos y la reglamentación para interconectar los sistemas computarizados de los centros de inspección de vehículos, colecturías y los Centros de Servicio al Conductor (Cesco) para que los conductores puedan pagar los peajes que adeudan al momento de renovar la licencia del auto.

La espera en las filas de las oficinas centrales de AutoExpreso, ubicadas en Guaynabo, promedian casi cinco horas, la mayor parte del tiempo al aire libre, según denunció el representante Carlos “Johnny” Méndez.

El expresidente cameral exigió que se contraten más empleados para atender a los ciudadanos que diariamente se dan cita a esas oficinas.

“La falta de sensibilidad con la que la empresa operadora es marcada y hasta abusiva. Los conductores que buscan servicios en las facilidades del sistema AutoExpreso no tienen que pasar por lo que está ocurriendo. Las interminables filas, la falta de acción puntual ante solicitudes de revisión y la carencia de empatía hacia las personas que esperan horas y hasta días para presentar sus situaciones es inaceptable”, manifestó Méndez.

Además de las largas filas, los conductores se han quejado de cobros de peajes por los que no han transitado y por discrepancias en los balances, indicó Méndez.

“PAM tiene que mejorar el servicio y eso es ahora. No hay personal para atender la cantidad de personas que a diario visitan sus oficinas. Tampoco existe un programa de orientación a conductores, no solo sobre las multas, sino también con la implementación de la plataforma del marbete electrónico. No vemos acciones correctivas, al contrario, en cada ocasión el caos es peor. Por otro lado, el operador privado del sistema AutoExpreso no tiene conciencia alguna de cómo ayudar a nuestra población de adultos mayores, la cual es sobre 770,000 ciudadanos y está creciendo”, sostuvo.