El portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, y el aspirante al Senado por Ponce, José Luis Galarza, exigieron al Gobierno de Puerto Rico que divulgue de inmediato el protocolo que se tiene que seguir ante la entrada de embarcaciones con tripulación y/o pasajeros que pudieran estar contagiados con el COVID-19 o coronavirus. Este reclamo lo hacen a raíz del manejo inadecuado de una embarcación en el Puerto de San Juan este pasado fin de semana.

Además, el representante popular Jesús Manuel Ortiz y el aspirante al distrito 25 (Ponce, Juana Diaz y Jayuya) Domingo Torres García reclamaron hoy al gobierno que den a conocer el protocolo, si alguno, que se está ejecutando en el aeropuerto Mercedita de Ponce para evitar contagios y/o propagación del coronavirus a través de pasajeros de vuelos que llegan directo a esa instalación.

“El Puerto de Yabucoa recibe buques tanqueros y de carga con tripulación internacional, que pudiera incluir personas cuya procedencia sea de países en los que el coronavirus se encuentra presente o simplemente que hayan estado en puertos de países que confrontan este virus y sus efectos. Estos tripulantes aprovechan su tiempo en el Puerto de Yabucoa para visitar lugares en la zona y entran en contacto con nuestra población. No podemos permitir que la dejadez e irresponsabilidad de la administración actual tenga el efecto de colocar en mayor riesgo a nuestra ciudadanía”, expresó Cruz Burgos en declaraciones escritas.

“Lo ocurrido este fin de semana, fue un acto de absoluta irresponsabilidad de parte de esta administración, al permitir la entrada de un barco crucero al Puerto de San Juan, que no es parte de su ruta, sin tomar ninguna precaución. Prefieren tomarse fotografías y abrogarse éxitos de gestiones que no hacen con fines políticos y propagandísticos antes de velar por la seguridad pública de los puertorriqueños. No podemos permitir que esta situación se replique ni en Yabucoa, ni en Ponce”, acotó el Representante.

Galarza catalogó la ausencia de controles como una crasa omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades que pone en riesgo inminente a toda la población del país. Hizo un llamado a que no se repita esta situación de San Juan en el puerto ponceño, que recibe ocasionalmente barcos cruceros y que han sido éstos uno de los focos de contagio del coronavirus.

“Recordemos que con la crisis fiscal y económica en la que estamos sumidos como país, nuestra fuerza trabajadora ha sido el sector poblacional que más ha emigrado, por lo que gran parte de nuestra gente se encuentra en las edades más vulnerables para afrontar el coronavirus. Asimismo, las enfermedades cardiovasculares son de las de mayor prevalencia, lo que coloca a otro sector de nuestra población en riesgo”, puntualizó el también asesor legislativo.

“Es hora de que la administración comience a actuar con responsabilidad. No podemos seguir recibiendo pasajeros sin que los cruceros que lleguen al Puerto de Ponce divulguen la procedencia de sus pasajeros y tripulantes y todas las condiciones de salud de los que están a bordo. No hacerlo, es continuar en la ruta de la irresponsabilidad y desatender las verdaderas necesidades de nuestra gente”, denunció Galarza.

Ambos culminaron exigiendo que de forma inmediata se divulgue el protocolo a seguir en ambos puertos, así como en el Aeropuerto Mercedita en Ponce que recibe vuelos diarios de New York y Florida, estados en los que hay casos confirmados del COVID-19.

También en el aeropuerto Mercedita

Por su parte, Ortiz y Torres mostraron preocupación por la falta de información sobre las medidas que se están tomando en dicho aeropuerto a pesar de que recibe vuelos directos de la Florida que tiene 12 casos confirmados y más de 300 en monitoreo y New York con 142 casos hasta ayer.

“Hasta el momento el gobierno no ha ofrecido información alguna sobre las medidas, si alguna, que se están tomando en el aeropuerto Mercedita de Ponce para evitar contagios y propagación con el coronavirus al recibir vuelos directos de Florida y New York. Emplazamos a la Autoridad de Puertos y al gobierno a que actúe e informe públicamente todas las medidas que se están tomando para proteger a pasajeros, empleados y a la ciudadanía en general en el área sur de Puerto Rico. Al dia de hoy no se conoce ningún protocolo implementado por el gobierno para atender la situación”, indicó Ortiz.

Torres García expresó preocupación ante el silencio e inacción del Gobierno central, municipal y a los senadores y representantes de la región respecto a la implantación de un protocolo coherente respecto a la operación del Aeropuerto Mercedita en Ponce.

“El aeropuerto Mercedita sirve como puerta giratoria para la población sur central del País interconectando a puertorriqueños que van y vienen de New York y de Florida, estados que ya han registrado casos de Coronavirus y aquí esta situación no ha sido atendido con la diligencia por parte del Departamento de Salud, Autoridad de los Puertos o el Municipio. Se enfocaron en los vuelos internacionales y en el aeropuerto de San Juan, pero de los aeropuertos regionales como lo es Ponce, no han dicho absolutamente convirtiendo estas facilidades en un punto de entrada desprovisto de atención para contener la llegada del coronavirus a Puerto Rico” indicó Torres García.

Finalmente, el aspirante a representante por el Distrito 25 exigió cuentas claras y acciones correctivas inmediatas para establecer protocolos contra coronavirus en el Aeropuerto Mercedita y que se le notifique tanto con las aerolíneas así como con los pasajeros.

A nivel mundial el COVID 19 (coronavirus) se ha extendido por mas de 95 paises y ha enfermado a unas 110,000 personas, ocasionando hasta el momento mas de 3,800 muertes. En Puerto Rico actualmente se están investigando 4 casos sospechosos.

“Esta situación requiere el más alto grado de responsabilidad de parte del gobierno por lo que es de vital importancia que tomen todas las medidas para proteger a los ciudadanos. Cualquier error o mal manejo puede costar vidas”, manifestaron.