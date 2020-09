Con la bandera del luto de Puerto Rico y bajo la consigna “Viva nos queremos, las tumbas son para el patriarcado”, la Colectiva Feminista emplazó esta noche a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que “de una vez y por todas” declare un estado de emergencia en el País ante la escalada en la violencia de género que se manifiesta en feminicidios, agresiones y en la desaparición de mujeres.

La organización también lanzó una advertencia a los candidatos a la gobernación a que no utilicen el tema de la violencia machista como balón político para agenciarse votos en las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Tienen que hacer un compromiso con la erradicación de la violencia de género y si les tocase tienen que comprometerse a declarar ese estado de emergencia, si no se ha he hecho de aquí a diciembre”, reclamó Zoan Dávila Roldán, una de las portavoces de la Colectiva Feminista.

El gremio, liderado por Shariana Ferrer-Núñez y por Dávila Roldán, partió al anochecer en una emotiva marcha con antorchas prendidas desde los portones del Cementerio María Magdalena de Pazzis, en el Viejo San Juan, hasta los predios de La Fortaleza, donde las mujeres lanzaron sus reclamos y exigencias. Antes se detuvieron en la Catedral. Allí, Rafy Carazo ofreció un mensaje de apoyo a las víctimas de violencia doméstica al conocer de cerca el dolor por su hija asesinada.

Compartió que su hija, Mónica Marie Carazo, de 24 años, encontró la muerte el 4 de diciembre de 2019, en El Paso, Texas, a manos de su pareja mujer.

Caminan sin temor

“Escogimos caminar desde el cementerio a manera de desafiar el último resultado de la violencia de género que es la muerte. El gobierno nos está orillando a la muerte que es la última consecuencia de la violencia de género, pero nosotras decidimos afirmar la vida y el derecho a vivir libres y en paz”, expresó Dávila Roldán en un aparte con Primera Hora.

La abogada dijo que con la caminata y el acto, frente a la casa de gobierno, buscan redoblar la exigencia de que se declare un estado de emergencia “pues ha quedado más que evidenciado en la información que ha trascendido en las últimas semanas y en un sinnúmero de denuncias de mujeres en las redes sociales de intentos de secuestro y agresiones, y en la medida en que el gobierno no ha hecho nada, la situación va empeorando”.

Sostuvo que hace dos años le hicieron la exigencia al entonces gobernador Ricardo Rosselló de que declarara un estado de emergencia para detener la violencia machista y dijo que uno de los fundamentos era el alto número de mujeres desaparecidas.

“Era una información que no habíamos obtenido de la Policía, sino de estadísticas recopiladas por la trabajadora social retirada Carmen Castellón”, dijo para agregar que Castellón tiene página en Facebook bajo el nombre “Seguimiento de Casos”.

Dávila Roldán indicó que posteriormente cuando se reunieron con la actual gobernante, Vázquez Garced, para solicitarle la declaración del estado de emergencia, también le entregaron la información sobre desaparición de mujeres, además, de las querellas contra policías por violencia de género contras sus esposas y el alto número de querellas de violencia doméstica y de feminicidios.

Además, dijo que le llevaron a la gobernadora experiencias y relatos de mujeres que alegan que en muchos casos la Policía se resiste y se niega a atender las quejas de violencia de género y que incluso, en casos en que hay una orden de protección, cuando las mujeres acuden al cuartel, los policías no hacen nada para dar con el paradero del agresor, pese a ser un delito grave.

Sostuvo la portavoz que en vez de un estado de emergencia, la gobernadora optó por decretar el 4 de septiembre de 2019, una alerta por violencia de género que consideran ha sido insuficiente. “No pasó de ser un mero comunicado de prensa en donde se alertó a los jefes de agencias a que hicieran el trabajo que se supone que les toque, pero no se implementó ninguna medida de seguimiento para asegurar que se cumpla con las leyes y los protocolos”, subrayó la portavoz de la Colectiva Feminista.

También indicó que en la alerta se ordenó que se extendiera a todas las escuelas públicas el proyecto piloto de escuelas coeducativas impulsado por la entonces senadora Zoé Laboy, pero “nunca se hizo”.

“Otra cosa que queremos resaltar es que en las últimas semanas personas fundamentalistas han tergiversado lo que son los objetivos de la educación con perspectiva de género, que no es otra cosa que lograr la equidad y romper con prejuicios y estigmas con la finalidad de que haya un respeto en la sociedad entre géneros. Esos estigmas y prejuicios lo que han provocado son estas violencias que nosotras estamos denunciando hoy”, expresó la abogada.

“Esta manifestación, queremos que sirva para hacer frente a esta tergiversación que es parte de una agenda política para atraer votos de personas fundamentalistas y religiosos”, dijo Dávila Roldán.

Indicó también que la ley aprobada en octubre de 2019, que crea el Plan de alerta rosa para la activación de un protocolo interagencial para el manejo de casos de mujeres secuestradas y desaparecidas y que todavía no se ha puesto en funciones, “es una prueba más de la inacción y la negligencia criminal del gobierno tanto de parte Negociado de la Policía que le toca la implementación de la ley, como la inacción de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria”.

Mencionó como ejemplo el caso de la joven Rosimar Rodríguez Gómez, de 20 años, quien fue secuestrada frente a su residencia en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, la noche del pasado 17 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado ayer en estado de descomposición en un paraje de Dorado.

“Sus familiares denunciaron su desaparición y la Policía se tardó cuatro días en iniciar la búsqueda y la investigación. Vemos que sí existen leyes y protocolos y nunca se cumplen, eso tiene como efecto la muerte de mujeres y que se continúen perpetuando las violencias que vivimos a diario”, acotó la líder feminista.

Dávila Roldán puntualizó igualmente, que “no puede haber titubeos” en cuanto al tema de la perspectiva de género. “Estamos hablando de la principal herramienta que es la educación para prevenir la violencia de género. Creo que al candidato popular ‘Charlie’ Delgado, que no conoce del tema, le compete educarse y escuchar a las que venimos desde hace años hablando sobre la importancia que tiene para poder erradicar las violencias que vivimos las mujeres y sobre todo, le toca tomar una postura firme a favor de la educación con perspectiva de género”, afirmó.

Agregó la líder feminista que para implementarse y ver los resultados toma tiempo por “lo que es importante comenzar ese proyecto ya”.

Ya comenzada la marcha, y con megáfono en mano, Shariana Ferrer dijo que la lluvia bendecía la manifestación “y expresa nuestra indignación también”.

“Nosotras no le tenemos miedo a las lluvias… a lo que sí le tenemos miedo es a no llegar a nuestras casas hoy. Si hablamos de miedo tenemos que hablar de un sistema patriarcal que genera violencia. Aquí no hay miedo que nos detenga”, expresó la líder feminista.

En su caminar, los cientos de manifestantes -hombres y mujeres- se toparon con vallas apostadas en la Calle San Francisco y en la rebautizada Calle de la Resistencia, además de alta presencia policíaca, para evitar que se acercaran a la Mansión Ejecutiva.

Una vez allí, las líderes feministas darían lectura a la lista de las 16 mujeres desaparecidas y de más de una treintena de mujeres asesinadas en lo que va de 2020.

“Nosotras tenemos más de 30 aunque la Policía tiene menos”, dijo Dávila Roldán.