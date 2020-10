El éxito del proceso electoral, que tendrá este próximo martes su evento cumbre con la elección general, dependerá de que los partidos políticos logren contar con los funcionarios de colegios necesarios para laborar en los colegios de votación, afirmó este viernes el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer.

Es que a diferencia del caótico proceso primarista que se realizó en agosto pasado, ya la institución electoral tiene preparados los miles de maletines, cargados con papeletas y otros materiales necesarios, para que el elector pueda ejercer su derecho al voto.

En las primarias pasadas, que se supone se celebrarían el 9 de agosto y se necesito otro día para culminarlo, los maletines se estaban preparándose hasta el mismo día del evento.

“Operaciones Electorales tenía programado para terminar los maletines el jueves, ayer, y los terminó este domingo que acaba de pasar. Así que, para el gran evento, sí, estamos preparados. Hay asuntos impredecibles que podrían ocurrir, pero en lo que respecta a la Comisión estamos listos. Restaría ahora los funcionarios que lleguen de cada partido, que son personas voluntarias que administran el evento como tal”, señaló en entrevista con Primera Hora en su oficina de la sede de la CEE, en Hato Rey.

Rosado Colomer recalcó que son los partidos políticos los que son responsables de reclutar a los funcionarios de colegios. Aceptó que no tiene certeza de si habrá funcionarios para cada uno de los 631 colegios de votación que abrirán mañana para recibir a los 53,162 electores que solicitaron su voto adelantado de manera presencial, así como para los 4,524 colegios que abrirán el martes para la elección general.

Al menos, el funcionario señaló que “ninguno (de los cinco comisionados electorales) me ha dicho que no los tiene”.

Cabe destacar que el presidente de la CEE informó que este viernes a las 8:00 a.m. salieron los camiones a las 110 precintos electorales para que mañana sean distribuidos en los 631 colegios en los que habrá votación adelantada.

Los camiones repletos de papeletas que serán utilizadas para la elección general comenzarán a salir mañana hacia Vieques y Culebra. El domingo se transportarían por 50 camiones a los precintos y el lunes otros 50 camiones. Estos materiales se llevan hasta los cuarteles de la Policía para que sean vigilados allí hasta que sean repartidos en la madrugada del día del evento.

Problemas con el voto adelantado

Además de este posible escollo de la falta de funcionarios, la CEE enfrenta un escenario complicado en la contabilización del voto de los 227,000 electores que pidieron voto adelantado, principalmente por correo o a domicilio.

El presidente de la CEE aceptó que “yo puedo decir que el reto más grande es contabilizar los votos adelantados”.

Señaló que buscan alternativas como extender el horario de trabajo o activar un segundo grupo de funcionarios de acuda al Centro de Operaciones levantado en el Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, para que los votos se puedan contabilizar antes del martes próximo.

Para que tenga una idea, unos 163,000 electores pidieron el voto por correo o a domicilio. Esto representa que son 632,000 papeletas las que hay por contabilizar.

Esta semana se comenzó el proceso de escrutinio en el Coliseo, pero a ayer, jueves, solo se había completado el proceso de contabilizar 98,000 papeletas.

“Al paso que vamos no vamos a terminar antes del evento (del martes)”, aceptó, al señalar que por eso están buscando una solución.

Ante este marco, se le preguntó si este próximo martes se podrá saber quiénes ganarán las elecciones. Su contestación fue que “eso va a depender de factores fuera del control de la Comisión”.

“Lo que pude definir alguna noción de identificar quién va a prevalecer es la ventaja que tenga el candidato que lleve esa diferencia adelante. La ley establece que se va a dar un primer resultado preliminar a las 10:00 p.m. (del martes) y se va a dar un resultado final del evento a las 6:00 a.m. del día posterior. Eso lo dice la ley”, añadió.

El presidente de la CEE destacó que tanto mañana, como el próximo martes, los colegios de votación abrirán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pidió que nadie se amanezca y haga fila para votar, debido a la pandemia del coronavirus.

“No estén allí a las 8:00 a.m.”, soltó, a afirmar que tal acción podría acumular filas.

Además, mencionó que desde este próximo domingo los 11,000 electores que no recibieron o no fueron a recoger el sobre para votar por correo podrán pasar a las Juntas de Inscripción Permanente a reclamarlo para poder votar. Si no hace el proceso, puede acudir el martes al precinto que le corresponde y votar añadido a mano.

“A los electores, salgan a votar que esto es un derecho, no un privilegio, que no nos los regalaron. Es importante, porque es la base de la democracia. A nuestros funcionarios, gracias, gracias, por ser parte de un proceso que nos define como pueblo y les reconozco el sacrificio que están haciendo, considerando los tiempos que estamos viviendo”, concluyó.