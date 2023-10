La Cámara de Representantes inauguró hoy martes una exposición de arte con una muestra de 68 obras de estudiantes del Colectivo ArteVivo de la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down.

Entre los acrílicos sobre canvas, que forman parte de la emotiva exhibición denominada Trópico 21, se destacan algunas piezas con símbolos de la puertorriqueñidad, como la monoestrellada y el coquí.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez encabezó la ceremonia de apertura junto con la directora ejecutiva de la Fundación, Stephanie Ávila Berríos.

“Hay personas que son bendecidas con el habla; algunos pueden saltar; otros pueden correr, pero no todos pueden plasmar su espíritu a través de las artes plásticas. Hoy vamos a ver el alma de nuestros talentos”, expresó Hernández Montañez.

PUBLICIDAD

Ávila Berríos, por su parte, explicó que Trópico 21 se refiere a los paralelos que atraviesan las latitudes de la Tierra que otorgan al Planeta un clima y una diversidad biológica única. Como en el trópico de Puerto Rico, cada obra pretende lograr un acercamiento que muestre al espectador la diversidad y riqueza que hace destacar a la Tierra.

“Trópico 21 es mucho más de lo que habitamos. Aporta a nuestros ricos colores y textura. Somos diversos y únicos. Somos una gama de emociones que se siente con un abrazo o una mirada”, sostuvo Ávila Berríos.

El director de la Oficina Arte y Cultura en tu Cámara, Marcos Alegría, elogió los trabajos realizados por los estudiantes que toman un curso de arte con el profesor Hubert Caño, artista plástico, gestor cultural y educador de arte terapia.

“Éstos niños son increíbles, no tienen inhibiciones. No le tienen miedo al color, no le tienen miedo a la textura, son muy expresivos. Les gusta mucho el color”, dijo Alegría, quien elogió la sensibilidad que transmiten las piezas de los estudiantes.

Describió como “fantástica” una de las piezas que dibuja un Cristo en una cruz. “Creo que le había dado a ellos un pie forzado (tema), que era la puertorriqueñidad. Por eso vemos muchas banderas y el cuatro puertorriqueño. También hay piezas de puertas del Viejo San Juan, de edificios del Viejo San Juan”, explicó para agregar que la muestra de arte estará 30 días en la galería José Tous Soto de la Cámara, que ubica en el Sótano del Capitolio. Trópico 21 se da en el marco del Mes de la Concienciación del Síndrome Down.

PUBLICIDAD

Alegría dijo que esta es la segunda exposición que lleva a cabo la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down en la Cámara de Representantes.

Jobediz Rivera, una de las participantes dijo que le encanta pintar y que se sentía muy feliz al ver su obra de arte en el Capitolio.

La joven de 24 años, residente de Trujillo Alto expresó que dibujó “una granja, que me gusta, con la bandera de Puerto Rico”.

Jobediz estaba acompañada por su padre Obed Rivera y la esposa de éste, Leslie Torres.

La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down es una organización sin fines de lucro incorporada en el Departamento de Estado en 1989. Sin embargo, desde el 1986 se había formado la Sociedad Puertorriqueña Síndrome Down por padres y madres de niños con esta condición.

Desde entonces, ha atendido a más de 6,000 personas, convirtiéndose en la única entidad en la isla que atiende a la población con síndrome de Down con un enfoque integral de servicios.