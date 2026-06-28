Expresidente de WIPR gana la Presidencia Municipal del PNP en Luquillo
Obtuvo el 67% de los votos emitidos.
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El expresidente de WIPR, Luis Rodríguez Díaz, obtuvo hoy una contundente victoria en la primaria para la Presidencia Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Luquillo, al obtener el 67% de los votos emitidos, frente al 33% alcanzado por su contrincante.
“Hoy ganó la unidad, ganó el respeto y ganó la esperanza de un pueblo que quiere volver a construir un PNP fuerte, organizado y preparado para recuperar la Alcaldía de Luquillo”, expresó Rodríguez Díaz al agradecer el respaldo recibido.
El nuevo Presidente Municipal afirmó que el resultado representa un mandato para comenzar a trabajar desde ahora por un Luquillo “donde los ciudadanos vuelvan a sentirse escuchados, con servicios municipales de excelencia, una administración cercana a la gente y mayores oportunidades para las familias”.
“Esta campaña nunca fue sobre una persona. Siempre fue sobre Luquillo, sobre nuestro partido y sobre la responsabilidad de unirnos para volver a ganar. Desde esta misma noche extiendo mi mano a todos los progresistas. Aquí no hay vencedores ni vencidos; hay un solo equipo con una sola misión: devolverle el triunfo al PNP y construir un mejor futuro para nuestro pueblo. Hago un llamado a todos los luquillenses, independientemente de su afiliación política, a trabajar juntos por un municipio con más oportunidades, mayor actividad económica y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Ese será nuestro compromiso desde hoy”, destacó.