La exsecretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, manifestó este martes que las denuncias realizadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en torno a que intervino indebidamente en una investigación federal en la que su madre, Concepción Quiñones de Longo, era una de las protagonistas, son “un subterfugio para atacar la credibilidad de los referidos” que realizó al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en medio del proceso de renuncia.

Aseguró, en una entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio), que “estoy tranquila con respecto a las alegaciones”, pues aludió a que no ha hecho “nada impropio, nada incorrecto”.

“La gobernadora está haciendo alegaciones de que yo participé en investigaciones de las cuales yo no participé”, insistió.

Por ello, dijo estar sorprendida con las declaraciones realizadas por la primera ejecutiva de que intervino de forma indebida en una investigación federal por un supuesto fraude cometido con dinero del Medicaid. Catalogó sus expresiones como “infundadas”.

“Insinuar que nosotros en la tarde del viernes creamos seis referidos, uno de los cuales el informe tiene 74 páginas, que ese es lo que tiene que ver respecto a la gobernadora y el secretario de la Gobernación, (Antonio Pabón), otro informe que tiene 106 páginas, otro informe que tiene 18 páginas, el próximo informe que tiene 14 páginas, otro informe que tiene 18 páginas, que nosotros nos sentamos y creamos esos informes en la tarde del viernes es faltarle a la verdad y faltarle el respeto a la seriedad con las cuales tanto yo y los fiscales que hicieron sus investigaciones le prestan a los procesos. La gobernadora conoce a los fiscales que han trabajado en esos asuntos y le merece respeto a la gestión”, precisó Longo Quiñones, quien no respondió las múltiples llamadas y mensajes que Primera Hora realizó tanto a su unidad móvil como a la de su abogado, Juan Matos de Juan, para obtener una entrevista.

Lo que Longo Quiñones aceptó fue que le solicitaron la renuncia el pasado viernes a las 2:00 p.m. y que sometió su carta a La Fortaleza “poco luego de las 7:00 p.m.”

La gobernadora dio a entender que en este periodo fue que se prepararon “a la carrera y a oscuras” los referidos en su contra y de otros cinco funcionarios. No obstante, en el programa de televisión Jugando pelota dura (Univision), la exsecretaria indicó que durante ese periodo estuvo firmando varios informes y documentos, además de gestionando la entrega de su computadora, teléfono y limpiando su oficina.

Longo Quiñones aceptó que fue el mismo viernes que firmó cinco de los seis referidos al PFEI, entre los que reveló se encuentran la gobernadora y el secretario de la gobernación, Antonio Pabón.

Informó que antes de que se le solicitara la renuncia ya le habían adelantado al presidente del PFEI, Nydia Cotto Vives, que le someterían los referidos. La información fue confirmada por este diario con la mencionada funcionaria.

Ante la pregunta en el programa Jugando pelota dura de si la gobernadora está inhabilitada para continuar en su cargo, Longo Quiñones dijo que “es importante que el pueblo evalúe los hechos y la información que está saliendo a la luz ahora mismo para tomar esa determinación… cada uno de nosotros va a tener que tomar esa determinación y tengo que dejar que sean los hechos los que digan eso”.

Las pesquisas

Sobre las investigaciones entregadas al PFEI, Longo Quiñones precisó en declaraciones escritas que se tratan de dos. Una relacionada a la detención de entrega de suministros de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) a los damnificados por los terremotos de la zona sur y otra “sobre las compras de pruebas realizadas por el Departamento de Salud, querella que se originó ante una denuncia iniciada por mi señora madre. Esa investigación incluía como tarjetas a personal de la Oficina de la Gobernadora”.

No obstante, hasta el momento ha trascendido que solo se enviaron al PFEI referidos relacionados a la pesquisa de ADSEF contra cinco de las seis personas investigadas.

Longo Quiñones dijo que al último de los casos le faltaba una declaración jurada, por lo que no se entregó.

La pesquisa de ADSEF inició enero pasado, pero no fue hasta el 11 de marzo que se le notificó al PFEI “que la gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación”, dijo la extitular en sus declaraciones escritas.

“Durante marzo, abril y mayo, los fiscales de la División de Integridad Pública entrevistaron a testigos, revisaron prueba y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio, se me presentó un informe, el cual discutimos y revisamos… El proceso de preparar un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente es uno complejo, requiere el envio de un informe, la evidencia que apoya el mismo. Una vez la secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismo se radican. Yo dejé los documentos firmados, para que mi sucesora siguiera su curso de acción”, explicó.

Señaló que ya conocía que se debía inhibir de toda pesquisa relacionada a su madre, pero que consultó el 23 de junio pasado si también debía de inhibirse de toda investigación que relacionara a personal de la Oficina de la Gobernadora.

“El 26 de junio del 2020, la Oficina de Ética Gubernamental determinó que por ser investigaciones no relacionadas y por no involucrar el Departamento de Salud, la licenciada Longo no tenía facultad de inhibirse”, dijo.

De paso, afirmó que “me sorprende las alegaciones infundadas” hechas por la gobernadora de que intervino en la pesquisa relacionada al Medicaid, en la que su madre firmó seis de los contratos en controversia con la empresa Manpower. Se alega que mediante estos acuerdos se empleó un personal que luego no trabajó en ningún proyecto relacionado al programa federal.

La extitular aludió de que en los correos electrónicos presentados por Vázquez Garced no se desprende que intervino en la pesquisa. Indicó que algunos señalan que estaba inhibida y que la exsubsecretaria, Tanya García, era la que estaba a cargo.

“Yo no entro en las interioridades de los expedientes. Si tu me preguntases de qué son estas investigaciones, te tengo que decir que desconozco los detalles, porque no he participado”, alegó.

“Es la primera vez que escucho las razones de mi alegada destitución. Yo le quiero aclarar al pueblo de Puerto Rico, yo soy una exfiscal federal que dejé mi posición para servirle al pueblo de Puerto Rico con dignidad, integridad. Lo hice con mucho cariño y aprecio, buscando lo mejor para el pueblo de Puerto Rico. Me apena que se me acuse de estar envuelta en asuntos político partidista, que no es lo que yo viene a hacer para el pueblo de Puerto Rico. Todo lo contrario, siempre estuvo buscando la verticalidad de los asuntos que manejaba”, concluyó.