Dorado. El exsecretario de Corrección y exsubsecretario de la Gobernación bajo la administración de Ricardo Rosselló, Erik Rolón, analiza la posibilidad de aspirar a alcalde de Dorado bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En declaraciones escritas remitidas a Primera Hora, el abogado señaló que “como servidor público de compromiso, acción y vocación, he recibido gratos acercamientos de doradeños para que aspire al liderato municipal. Ante dicha honra, he estado analizando y discutiéndolo con mi familia. Al presente, me he limitado a seguir el camino procesal que requiere una decisión tan importante”.

Su nombre comenzó a sonar este jueves, previo a que el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, oficializara su candidatura a la reelección con motivo de su cumpleaños.

López Rivera, quien lleva desde los 27 años liderando el ayuntamiento y hoy cumplió 65, no pareció mostrar interés ante la posibilidad de que Rolón lo rete en los comicios del 2024.

“No lo conozco, no sé quién es. Y si el alcalde no conoce quién es ese señor, el pueblo, menos todavía”, soltó cuando este diario le preguntó por su posible contrincante por el PNP.

La contienda por Dorado ha captado la atención, pues se espera una avivada campaña ante el reto que se prevé le lanzará el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, a López Rivera por el Partido Popular Democrático.