El exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Omar Negrón Judice, hospitalizado desde hace unos días con COVID-19 fue trasladado hoy a cuidados intensivos y se encuentra delicado de salud, confirmó esta tarde, el senador William Villafañe.

“Omar está delicadito. Fue pasado a Intensivo y se le va a aplicar el tratamiento de plasma”, dijo Villafañe vía telefónica a Primera Hora. El legislador también arrojó positivo al coronavirus, pero dijo que se encuentra en en aislamiento en su hogar, con síntomas leves.

Villafañe no pudo precisar si Negrón Judice está conectado a un respirador.

“Confío en la recuperación de mi amigo Omar y en la de todos los que tienen este virus. Ayer dialogamos (Omar) y le transmití todas las buenas energías. Todos estamos orando por él. Por mi parte, me he mantenido resguardado y tomando todas las precauciones necesarias. Exhorto a todos a cuidarse más que nunca”, expresó esta tarde en declaraciones escritas el presidente del PNP y candidato a gobernador, Pedro Pierluisi.

Esta mañana un hermano Negrón Judice pidió en las redes sociales oración por el ex secretario general del PNP y ex comisionado de Asuntos Municipales.

“Los que me conocen saben que no soy de escribir en Facebook pero también saben que soy creyente y devoto por lo cuál creo en el poder de la oración. Es por ello que les pido mucha oración por la salud de mi hermano Omar Negrón Judice quien se encuentra hospitalizado desde hace varios días con COVID y hoy será trasladado a cuidados intensivos”, escribió esta mañana Harry Negrón Judice en su cuenta de Facebook.

“Agradezco a Papito Dios primero por todos esos ángeles que nos pone de frente y por todos los buenos deseos de familiares, amigos y compañeros. Mucha oración por favor”, agregó.

Enseguida se expresó también en su cuenta de Facebook el senador Villafañe uniéndose al pedido de oración. “Pido oración por Omar Negrón Judice. Está combatiendo con todas sus fuerzas el COVID-19”, expresó Villafañe. Su quebranto es el único síntoma de esta enfermedad que estoy sufriendo angustiosamente, en este momento”, sostuvo Villafañe, quien indicó que compartió con Negrón Judice en el comité de Pierluisi.

El 9 de agosto, primer domingo de las primarias, Negrón Judice encabezó desde el comité de Pierluisi una transmisión radial junto con el senador Carmelo Ríos, quien también se contagió con el virus y se encuentra en cuarentena en su residencia.

“Yo me siento bien. Lo unico que me ha dado es una congestión nasal, pero leve, que no ha impedido mi respiración”, expresó Villafañe. Dijo que pasado miércoles, cuando se supo de los positivos del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez y del vice presidetente del cuerpo, José “Pichy” Torres Zamora El senador indicó que el pasado miércoles se sometió a las pruebas del COVID-19. Detalló a que arrojó negativo a la prueba serológica y positivo a la prueba molecular.

“Estoy siguiendo las recomendaciones de mantenerme tomando vitaminas y suplementos para mantener mi sistema inmunológico fuerte. Estoy descansando y aislado de mi familia en un cuarto en la casa”, sostuvo Villafañe y agregó que “hasta ahora, gracias a Dios mi familia está bien”.

La pasada semana, luego de concluída la contienda primarista legisladores y asesores novoprogresistas, que compartieron tarima en rallies y eventos proselitisstas, han hecho público que guardan cuarentena en sus casas tras arrojar resultados positivos al virus.

El primero en anunciar el pasado miércoles que está en aislamiento en su casa por el COVID-19 fue el Presidente de la Cámara y posteriormente, Torres Zamora también lo hizo público.

Al día siguiente, Edwin Mundo, asesor de la campaña del candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi y también asesor de la presidencia de la Cámara informó que obtuvo un resultado positivo.

El viernes, los senadores Carmelo Ríos Santiago, Luis Berdiel Rivera y Villafañe también hicieron público que se contagiaron con la enfermedad.

Pierluisi, por su parte, anunció el miércoles que se sometería a la prueba molecular y posteriormente doijo que la misma arrojó negativo al COVID-19.

Igualmente, el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri dio a conocer que arrojó negativo a una prueba rápida y que se sometería a pruebas confirmatorias.

En las últimas semanas de la contienda primarista se observó que los líderes políticos llevaban mascarillas, pero no guardaban el distanciamiento requerido por los profesionales de salud de seis a ocho pies.