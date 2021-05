El manejo de la salida y movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para dar paso a la entrada de LUMA Energy el 1 de junio próximo, ha levantado críticas y malestar entre la ciudadanía.

Un exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticó el proceso de transición de los empleados y dijo que hasta les habían “robado el adiós”, pues el pasado viernes no los dejaron despedirse y algunos no pudieron recoger sus pertenencias.

“Ayer viernes dieron 3 hrs para que empleados AEE sacaran pertenencias y dieron libre última semana para que no volvieran, a los que se enteraron tarde hoy no les permiten sacarlas. Adiós se dirá en la calle. ¡Cuánta insensibilidad y pocavergüenza!”, escribió el sábado el exsenador Orlando Parga en sus cuentas de Twitter y Facebook.

En entrevista hoy con Primera Hora el exlegislador de la Palma dijo que la cantidad de empleados reclutados por LUMA “es un misterio” y sostuvo que una gran mayoría de la fuerza laboral de la AEE se acogió la Ley del Empleador Único.

“El gobierno ahora mismo tiene que repartir en agencias a unos 4 mil empleados que tiene que pagar con fondos públicos, y eso es una carga más. Lo veo como una degradación del servicio público que empezó con la Ley 7 de la administración de Luis Fortuño. Uno le pide al servidor público que trabaje con dedicación, pero el estímulo que le estamos dando es tratarlo como basura”, deploró.

Indicó que a muchos de los trabajadores que se desempeñaban por años en labores especializadas en la Autoridad, los han enviado a hacer tareas que no tienen “que ver nada” con la experiencia y los conocimientos que tienen.

“No hay un proceso de transición ordenado. Yo conozco celadores que están en el entorno de mi familia y uno de ellos lo enviaron de recepcionista a la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San Juan. Qué sabe un celador para atender estudiantes, turistas o visitantes que vienen en busca de asuntos relacionados con la cultura y el arte. Es un individuo que lo que le gusta es trepar postes y arreglar el sistema eléctrico. Así hay historias de horror que los envían de mensajeros y que los envían a agencias y programas de gobierno que ya no existen”, sostuvo Parga.

“Esto quiere decir que nadie se ocupó de hacer un estudio para ubicar a esas personas en funciones que le pudieran rendir servicio al País. Simplemente resolvieron llenar un hueco. Eso es una irresponsabilidad imperdonable en estos tiempos donde uno quiere que el gobierno funcione eficazmente y el País espera que haya una reforma de gobierno”, agregó el exsenador.

“Lo que me duele es que han sido decisiones tomadas por mi partido, están pensando más en los consejos de abogados que cogen comisiones que la necesidad real que tiene el País”, afirmó.

En medio de la tensa situación este fin de semana aumentaron las quejas de abonados sin servicio de luz en distintos puntos del País, mientras los celadores activos subían videos en las redes sociales de que no daban abasto para atender los apagones pues reclaman que, la AEE “por instrucciones de LUMA)” no les daba acceso a los equipos y herramientas de trabajo.

Unionados, afiliados a la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y a la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Contrataciones Eléctrica (UITICE), de la Técnica de Utuado colgaron un vídeo anunciando que paralizaron sus labores por la falta de equipo y convocaron a una asamblea extraordinaria para mañana, lunes, a las 10:00 de la mañana, frente a la escuela vocacional del pueblo.

“Se van a tomar decisiones importantes para la lucha que seguimos”, dijo uno de los unionados. “Lo que el gobierno no pudo hacer lo hemos conseguido nosotros, mañana gente de AMSSCA va a estar con nosotros para esos empleados que necesitan ayuda psicológica porque el daño que nos han hecho es irreparable”, sostuvo.

Entrada la tarde, la AEE, no pudo precisar el número de abonados que estaban sin servicio de electricidad y en declaraciones escritas rechazó haber despojado a los trabajadores de los equipos, camiones y herramientas de trabajo.

La agencia sostuvo que no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regionales, que no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo, ni ha dado instrucciones de que los empleados agoten sus balances de licencias.

“No ir a trabajar, decir que no hay acceso, herramientas, camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo”, expresó por escrito el subdirector Ejecutivo de Operaciones, Fernando Padilla.

“Continuaremos trabajando con las averías que han surgido en el curso ordinario del día, alrededor de la isla, con nuestros gerenciales, supervisores y el personal técnico que ha dicho presente”, indicó Padilla.

Dijo que como medida preventiva y ante la amenaza de un posible evento huelgario han movilizado algunos camiones a centros de trabajo alterno para “garantizar su utilización de forma inmediata en caso de no tener acceso a los centros de trabajo”. Añadió que “esto no implica que si los empleados necesitan de éstos no los puedan utilizar y dijo que estas coordinaciones se efectúan con los supervisores de cada área.

“La AEE continuará brindando responsablemente el servicio de energía al pueblo de Puerto Rico mientras continúe siendo la corporación encargada de la red eléctrica”, sostuvo Padilla.

“Tumbaron el sistema (de monitoreo). Por eso no se sabe cuántas personas están sin luz. Cuando el cliente llama no puede reportar la avería”, dijo por su parte, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

En torno a la cantidad de celadores indicó que la semana pasada LUMA dijo que “querían 250 celadores y con eso jamás podrán atender el sistema”.

Figueroa Jaramillo sostuvo que “no es la cantidad de gente que puedan reclutar de afuera, es el conocimiento para operar un sistema eléctrico y la experiencia, que es ninguna”. Añadió que “la lucha de la UTIER va a continuar”.

“LUMA aun no es responsable por la operación del sistema ni lo será hasta el 1 de junio. Cualquier disturbio o interrupción en el servicio, le correspondería a la AEE”, dijo la portavoz de prensa de LUMA Energy, Laura Rentas.

No obstante, indicó que el proceso de transición “va viento en popa” y que están preparados “para empezar el 1 de junio, según lo establece el contrato, a operar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico”.

“La mayoría de los empleados contratados por LUMA ya están”, indicó Rentas al Primera Hora preguntarle por los trabajadores de la AEE retenidos por LUMA.

En declaraciones escritas la empresa sostuvo que ha recibido más de 58,000 solicitudes de empleo de más de 25,000 puertorriqueñas y puertorriqueños. Esto incluye las solicitudes de 2,200 empleados de la AEE.

“LUMA ha llevado a cabo más de 5,500 entrevistas de trabajo y extendido más de 2,500 ofertas de empleo. Sobre 2,000 personas han aceptado ofertas de empleo con LUMA y se encuentran ávidos de comenzar sus carreras en la empresa. Más de la mitad de los reclutados son empleados de la AEE hoy en día”, sostuvo la empresa.

Agregó que el proceso de reclutamiento “continuará a lo largo de los próximos meses, pero tenemos los recursos necesarios y estamos preparados para comenzar a operar el sistema el 1 de junio de 2021”.