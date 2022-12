Los conductores podrán comprar los marbetes vigentes, correspondientes al año 2023 y que tiene la imagen de Roberto Clemente, en los centros de inspección, bancos y cooperativas hasta el próximo 15 de enero próximo.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen M. Velez Vega informó que en la tarde de ayer, miércoles, firmó la Resolución 2022-45 para extender la venta de este marbete conmemorativo del hit 3,000 de Clemente por 15 días adicionales en todos los puntos autorizados. Esto detiene una regulación que establece que los bancos, cooperativas y centros de inspección no puede ofrecer al conductor estos marbetes pasados y que solo estarían disponibles para ser adquiridos en las 21 colecturías que tiene el Departamento de Hacienda.

En entrevista con Primera Hora, la funcionaria explicó que es un reglamento de Hacienda el que dispone que, al cerrar el año, los puntos de ventas deben detener la venta de marbete correspondientes al 2023 y comenzar la venta de los marbetes nuevos, correspondientes al 2024. Aquellos conductores que no hicieron la renovación al 31 de diciembre, entonces, tendrían que ir a una colecturía a comprarlo.

Pero, con la determinación de extender la fecha, ahora los conductores tendrían 15 días adicionales para completar el trámite en puntos de ventas más accesibles que las colecturías.

“Yo hablé con el secretario (Francisco) Parés y llegamos a un acuerdo que vamos, entonces, a extender la vigencia de las ventas de marbete en todos los puntos de venta hasta el 15 de enero. Así que hasta el 15 de enero la persona pueden obtener su marbete en cualquier otro punto de venta que ya sea la colecturía misma, que ellos también tienen marbetes, los centros de inspección, la banca, las cooperativas y así lo van a poder comprar en diferentes puntos”, explicó.

No obstante, Vélez Vega alertó de los peligros que se corre un conductor que deje pasar la fecha del vencimiento de su marbete, un mal que parece común entre los boricuas.

“Estamos escuchando que los centros de inspección dicen que venden marbetes de tres y seis meses luego de que se haya terminado el año. Y eso es un peligro, porque las personas que no tengan el marbete renovado corren el riesgo de que si tienen un choque, un accidente, no les cubre su seguro, no les cubre ACCA, y también si los policías los detiene, puede recibir una multa de hasta $500 por no tener su marbete renovado. Así que nosotros estamos promoviendo que usted compre su marbete a tiempo y lo renueve a tiempo”, manifestó, al hacer constar que la extensión de 15 días no exime al conductor de tales multas o cobertura de seguros.

Tras explicar la situación, Vélez Vega informó que de este marbete de Clemente hay unos 209,000 distribuidos en los centros de inspección, bancos y cooperativas para ser adquiridos por los conductores en estos próximos días. Dijo que también quedan en almacén unos 280,000 marbetes adicionales.

Sobre el nuevo marbete del 2024, que tendrá la imagen del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, comentó que hay distribuidos ya 1.2 millones de marbete para arrancar la venta según inicie el 1 de enero en todos los puntos de venta, que incluyen centros de inspección, bancos, cooperativas y colecturías.

Cabe destacar que el que dio la voz de alerta de que los conductores no podrían adquirir al 1 de enero los marbetes correspondientes al año 2023 en los centros de inspección, bancos y cooperativas fue Carlos Crespo, quien preside la división de gasolineras en el Centro Unido de Detallistas.

El comerciante expresó sentirse complacido con la acción de extender la fecha, aun cuando su petición era por un mes y no de 15 días.

Su principal crítica es que “las colecturías la mitad está cerrada y hay escasez de personal”.

“Nosotros (los centros de inspección localizados en gasolineras) vendemos el 85% de los marbete del país y ahí tenemos 15 días de servicio más para los amigos dueños de vehículos”, añadió.

Expuso que en el nuevo reglamento que debe realizar Hacienda y que regula la venta de marbetes, se debe eliminar la parte que establece que no pueden vender marbetes de años ya vencidos. Expuso que si le permitiesen “yo vendo marbete del año anterior hasta abril y mayo”.