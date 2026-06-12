Los empleados públicos tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para agotar los balances acumulados en exceso de licencias de vacaciones.

Mientras, las agencias de gobierno tendrán hasta igual periodo para extender los nombramientos transitorios.

Las medidas se incluyeron en una Orden Ejecutiva firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Sobre las vacaciones, se detalló que se concederá la extensión a aquellos empleados que por necesidades del servicio se hayan visto impedidos de disfrutar su licencia.

En comunicado de prensa, se precisó que la medida aplicará a los excesos acumulados al 30 de junio de 2026 y tiene como propósito proteger el bienestar del recurso humano del Gobierno de Puerto Rico, evitar la pérdida de licencias por circunstancias ajenas a la voluntad de los empleados y reconocer el compromiso demostrado por los servidores públicos en la prestación continua de servicios esenciales a la ciudadanía.

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La Orden Ejecutiva dispone que corresponderá a cada autoridad nominadora identificar a los empleados para los cuales puede aplicar los dispuesto en ella, al igual que notificar oportunamente las determinaciones correspondientes y remitir a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la información requerida para la implantación de esta medida.

El director de la OATRH, licenciado Facundo Di Mauro Vázquez, destacó que la extensión concedida representa un reconocimiento al compromiso demostrado por miles de servidores públicos durante los pasados años.

“Esta medida permite que los empleados públicos que, por necesidades del servicio, no han podido disfrutar oportunamente de sus licencias acumuladas, tengan tiempo adicional para hacerlo sin perder ese beneficio. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso del Gobierno con el bienestar y la sana administración de los recursos humanos”, expresó Di Mauro Vázquez.

Asimismo, la Orden Ejecutiva también autoriza, de manera excepcional y temporera, un mecanismo para extender hasta el 30 de junio de 2027 aquellos nombramientos transitorios que hayan agotado los términos máximos autorizados por ley y cuya continuidad resulte indispensable para garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios esenciales, mientras las agencias culminan los procesos ordinarios de reclutamiento y ocupación regular de los puestos.

La medida responde a las necesidades operacionales que aún enfrentan diversas agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva y procura asegurar la continuidad de los servicios gubernamentales sin menoscabar el Principio de Mérito que rige la administración de los recursos humanos en el servicio público.

“La extensión concedida por la gobernadora constituye una medida extraordinaria para asegurar la continuidad de los servicios al pueblo. Sin embargo, esta prórroga debe ser utilizada responsablemente por las agencias para adelantar y culminar los procesos de reclutamiento, garantizando la continuidad de los servicios esenciales sin menoscabar el Principio de Mérito que rige el Servicio Público de Puerto Rico”, expresó Di Mauro Vázquez.

La Orden dispone que toda solicitud de extensión deberá presentarse formalmente ante la OATRH y estar acompañada de evidencia que justifique la continuidad del nombramiento, así como las gestiones realizadas por la agencia para atender la necesidad mediante los mecanismos ordinarios de reclutamiento, selección o clasificación de puestos.