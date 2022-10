El expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, falleció por causas desconocidas.

La noticia la dio a conocer esta mañana la licenciada María de Lourdes Guzmán en entrevista con Radio Isla. La abogada indicó que la muerte fue repentina.

De igual manera, la legisladora Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, se expresó en redes sociales compungida por el lamentable suceso.

“Una de las noticias más tristes que hemos recibido en tiempos recientes. Edgardo, mentor y amigo, te fuiste demasiado pronto y con tanto que aportar. No tengo palabras para expresar la gran tristeza que me ocasiona esta pérdida. No dejaremos de extrañarte en tantos espacios. Lucha abolicionista en contra de la pena de muerte, defensa de manifestantes, defensa de los derechos humanos, defensa de nuestra patria”, manifestó Nogales a través de su cuenta de Facebook.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, por su parte, expresó su pesar tras el fallecimiento de Román Espada. En comunicación escrita expresó que recibía la noticia “con tristeza”.

“La comunidad legal en Puerto Rico, que se benefició de su servicio como presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, hoy lamenta su partida. A nombre de los Jueces Asociados y la Jueza Asociada, del funcionariado del Poder Judicial, y del mío propio, extiendo un abrazo solidario y mis condolencias a su familia y amistades”, compartió Oronoz Rodríguez.

Entre sus últimas apariciones Román Espada, que presidió el gremio entre 2018 y 2020, participó esta semana de la presentación del libro “Mujeres libertarias a través del arte”, de Delia Cabrera Cruz. El evento se realizó en la Placita Roosevelt en Hato Rey.

El licenciado fue conocido por su férrea defensa por los derechos humanos.