Hoy se dio a conocer el deceso del juez municipal Towie Rodríguez Calvo, apenas tres meses después de haber sido confirmado por el Senado.

La información la dio a conocer el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en sus redes sociales. “Buenas tardes Puerto Rico. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del amigo y juez superior Towie Rodríguez. Valiente, brillante y excelente ser humano. A su familia, mi apoyo y solidaridad en este momento de pen. Descansa en paz”, publicó el legislador.

El Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, fue otro que expresó su pesar por el deceso de Rodríguez. “Hoy recibimos con profundo pesar la noticia del fallecimiento del Honorable Towie Rodriguez. Tuve el privilegio de conocerlo y de celebrar junto a él cuando fue confirmado como Juez Municipal, reconociendo en ese momento su gran calidad humana, su carácter firme y su vocación de servicio. Towie fue un ejemplo de que con determinación y compromiso se pueden alcanzar grandes metas. Su legado profesional y personal permanecerá como inspiración para todos los que tuvimos la dicha de compartir con él. Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y colegas. Puerto Rico pierde hoy a un servidor público ejemplar, pero su huella quedará para siempre.¡Que en paz descanse!“, expreso Torres Montalvo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Relacionadas Muere juez del Supremo Jaime Fuster

Rodríguez Calvo fue designado juez municipal en mayo. Sin embargo y poco después de su confirmación, Rodríguez Calvo sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas. De hecho, al momento de su deceso, amigos y familiares organizaban un torneo de softball para ayudar a sufragar los gastos médicos y las modificaciones que requeriría la casa, una vez éste fuese dado de alta.

Rodríguez Calvo, quien era legalmente ciego, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en el 2016. Durante sus años como estudiante fue miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho y del Pro Bono Inclusión para la Comunidad de Educación Especial (INCED). También trabajó en el Senado de Puerto Rico al ser seleccionado para hacer el internado Jorge Ramos Comas.