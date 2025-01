La madre del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia falleció, según reveló la gobernadora Jenniffer González Colón esta tarde en la conferencia de prensa en la que realizaba nombramientos a su gabinete.

Doña Doris Urrutia padecía de la enfermedad de Alzhéimer, según Pierluisi había dado a conocer en el año 2021.

“Me acaban de decir que falleció la señora madre del gobernador Pierluisi, así que quiero unirme a pedirle a Dios que le dé mucha fortaleza a él, a todos sus hermanos, a sus hijos. Porque, por más que sea, no importa la edad, siempre es un cantazo duro y fuerte cuando uno pierde al ser más querido que uno tiene, que es su mamá y su papá. Sé como el gobernador y su hermana (Caridad) eran con su mamá, las atenciones que tuvieron con ella, así que me uno en solidaridad a esta difícil pérdida que, aunque uno piense que es ley de vida, no deja de sobrecogernos. Así que le pido a Dios y a la Virgen que le den mucha fortaleza a toda su familia ante esta triste pérdida”, sostuvo González Colón ante los periodistas.

En 2023, Pedro Pierluisi participó del Primer Encuentro de Apoyo a Cuidadores y Cuidadoras de personas diagnosticadas con Alzheimer: “Cuidando con amor”, que se realizó en el Centro de Convenciones, en Miramar.

“Mi madre, que tengo la bendición de Dios de haberla tenido ya por 93 años, tiene la condición de Alzheimer y la tiene avanzada, y es algo, pues, que es duro para cualquier familia que enfrenta esta situación", indicó en ese momento.

En ese mismo 2023, el padre del exgobernador, el ingeniero Jorge “Georgie” Pierluisi Díaz, falleció a los 96 años por complicaciones de salud que lo mantuvieron recluido en una institución hospitalaria.

Hace unos días, el pasado 25 de enero, el exgobernador colgó un mensaje en sus redes sociales para felicitar a su progenitora por el cumpleaños.

“Mami, celebro el regalo que eres para mi vida y toda nuestra familia. Me enseñaste a tener fe, a servir con humildad y a amar sin medida. Estoy agradecido con Dios por permitirnos disfrutar otro año contigo. ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades!”, expresó.