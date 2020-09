Yauco-Varias personas, entre ellas jóvenes que se inscriben por primera vez, hacían fila en la tarde de hoy en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) del Pueblo del Café, mientras en otras oficinas electorales de los municipios del suroeste faltaban materiales para entregar las tarjetas de identificación a los votantes.

La JIP de Guánica atendía y completaba las solicitudes de los electores, pero no les podía entregar la tarjeta electoral porque “no tenía impresora”, confirmó a Primera Hora una de las funcionarias que dijo que no estaba autorizada a dar declaraciones a la prensa.

En la JIP de Guayanilla no había tinta para imprimir los documentos, dijo el comisionado local de Yauco del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Alfredo Montalvo, mientras, la JIP de Peñuelas tuvo que cerrar por un caso sospechoso de COVID-19.

En la JIP de Yauco, Neshaly Casiano, de 19 años, esperaba para obtener la tarjeta electoral. “Necesito la tarjeta. Tengo llevarla mañana al trabajo”, dijo la joven universitaria. Indicó que algunos de sus amigos no van a votar en los comicios del 3 de noviembre y en el caso de ella, sostuvo que no ha decido aun a qué candidato o partido le dará su primer voto.

“Todavía no estoy segura que vaya a votar. Hasta ahora me atrae Alexandra Lúgaro”, expresó la estudiante que cursa el segundo año de universidad.

Le pareció bien que el afamado cantante de música urbana Benito Martínez Ocasio, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny se inscribiera y exhortara a los jóvenes a participar en las elecciones generales. “El voto de todas las personas es importante”, indicó Neshaly.

En la misma fila, cerca de las 2:00 de la tarde, Hipólito Feliciano, de 45 años, también buscaba una nueva tarjeta electoral, pues la suya se le extravió.

“Todavía no tengo una decisión, pero estoy entre los candidatos independientes. Estoy más para ese lado que para el otro, sea Lúgaro, Eliezer Molina, del grupo Conciencia o el doctor (César Vázquez) del Proyecto Dignidad”, dijo Feliciano.

Yaritza Almodóvar, otra joven de 33 años, que también aguardaba en la fila indicó que todavía no ha decido por quién votar. “De escoger así y decir, voy a votar por este o aquel, no sé”, aseguró Almodóvar.

Poco después se asomó otro joven y cuando vio que la fila no se movía desistió y dijo que volvería otro día.

“Aquí el problema de Yauco es que tenemos gente esperando porque la JIP de Guayanilla no tiene tinta, algo absurdo porque ya a la CEE le dieron $6 millones y en Guánica, la maquina no sirve. Creo que no hay nada al azar creo que es una estrategia para que los jóvenes se frustren. Ese muchacho que se acaba de ir vino a sacar la tarjeta y esos jóvenes están con los nuevos movimientos que están saliendo”, dijo el comisionado del MVC en Yauco.

Montalvo estaba reunido con los demás comisionados electorales de Yauco verificando que todas las unidades electorales del pueblo estén aptas para votar el 3 de noviembre. “Estamos aquí chequeando unas unidades electorales en Yauco porque sabemos que hay unos lugares que no son aptos para votar y estamos poniéndonos de acuerdo. Hay lugares que no vamos a permitir que sean unidades de votación porque no tienen luz o están en muy malas condiciones”, sostuvo.

En torno a la JIP de Peñuelas este diario supo que una de las funcionarias arrojó positivo a una prueba rápida del coronavirus y la oficina cerró de forma cautelar en espera de pruebas confirmatorias. Trascendió que todos los funcionarios de la JIP fueron sometidos a pruebas moleculares y están espera de los resultados para determinar cuándo reabrirán. Mientras tanto, los peñolanos tienen que moverse a Guayanilla u otros municipios del suroeste para hacer sus trámites electorales.

En Ponce hay tres Juntas de Inscripción Permanente funcionando juntas en la Plaza del Mercado y ha trascendido que también están llenas de gente al acercarse la fecha límite del 14 de septiembre, cuando cierra el registro de electores hábiles para votar en las elecciones generales y vence el término para sacar la tarjeta electoral, hacer transferencias y solicitar voto ausente y voto adelantado.