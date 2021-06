La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana Gonzalez Magaz, informó que hará públicos en la tarde hoy los cambios a las guías de reapertura y la guía de continuidad de servicios en establecimientos de cuidado prolongado, según lo establecido en la última orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi.

“El Departamento de la Familia tiene como prioridad propiciar la seguridad, protección y la atención de la población de adultos mayores, al igual que la provisión de servicios para mejorar su calidad de vida. Por esto, el Departamento de la Familia en conjunto con organizaciones profesionales y el Departamento de Salud, enmendó las guías para reapertura de los centros de cuidado prolongado. Las mismas buscan asegurar el bienestar de nuestros adultos mayores, el personal que labora en estos centros, así como sus familias”, precisó la secretaria en declaraciones escritas.

Las guías tienen como finalidad proveer recomendaciones sobre los procesos relacionados a la evaluación de todos los familiares y visitantes que han de ingresar en los establecimientos de cuidado de larga duración para adultos mayores y adultos con impedimentos, licenciados por el Departamento de la Familia, con el propósito de prevenir y controlar el contagio en la emergencia de salud pública como consecuencia del COVID-19, según se indicó.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, sostuvo que luego de evaluar que existe una menor transmisión comunitaria y mayor proporción de vacunados en la Isla, la recomendación a nivel epidemiológica de la agencia fue brindar mayor flexibilidad y apertura en los hogares.

“La pandemia no ha acabado, no obstante, evaluamos todos los aspectos para sostener y dar paso a la flexibilidad en los hogares. Ahora, nuestra recomendación y exhortación va dirigida a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan para seguir protegiendo a nuestros adultos mayores. Nuestro énfasis en la vacunación debe persistir hasta que logremos la inmunidad colectiva”, señaló Mellado López.

Entre los cambios de las guías están: visitas de compasión a pacientes encamados, visitas en espacios abiertos dentro del establecimiento siempre y cuando la salud del residente lo permita y visitas en espacios cerrados siempre y cuando no existan brotes en la localidad. No se permitirán visitas en caso de personas en aislamiento por COVID-19, tampoco si la tasa de positivos es de más del 10% o el 70% de los residentes no estén vacunados.

Las guías a su vez detallan temas como: preparación para citas y visitas, identificación y manejo de familiares y visitantes con síntomas asociados al COVID-19 antes del ingreso a las instalaciones, criterios para la reapertura de visitas, visitas a residentes encamados, estrategias de distanciamiento físico, entre otros.

Además, se incluyen recomendaciones para el éxito de esta nueva apertura, entre ellas: el establecimiento deberá promulgar una directriz para el reinicio de visitas; se deberá designar el área donde se desarrollarán las visitas de forma específica y sin excepciones; se tiene que garantizar las visitas a residentes encamados; se requerirá de artículos de protección; hay que disponer de un área para lavado de manos y distanciamiento adecuado; para los residentes en estado de salud terminal, el establecimiento manejará con sensibilidad la necesidad de cercanía de los familiares en esos momentos tan complejos, según las circunstancias lo permitan.

A su vez, se establece que: es compulsorio el uso de mascarillas desechables para el visitante y el residente, si este lo tolera; las mascarillas serán desechables, de nuevo uso al ingresar a la instalación; se debe realizar el lavado de manos antes de entrar a la instalación o usar desinfectante a base de alcohol; en caso de utilizar bata desechable para visitas de residentes encamados, la misma será provista por el familiar y/o visitante, entre otros requisitos.

“La misión del Departamento de la Familia es clara, trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los adultos mayores, juntos dirijámonos a labrar una vejez digna para esta población”, sostuvo González Magaz.