El Centro de Cuidado y Desarrollo Arcoíris de Esperanza, ubicado en San Juan, fue cerrado por el Departamento de la Familia, luego de que se identificaran “serias deficiencias que representan un riesgo para la seguridad, salud y bienestar de los menores atendidos en el establecimiento”, se informó en comunicado de prensa.

La orden de cierre la emitió la Oficina de Licenciamiento de la agencia.

Se informó que la determinación responde a los hallazgos de una inspección realizada el pasado 9 de octubre, en la que también participó el componente de Salud y Seguridad de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).

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Durante la intervención se identificaron incumplimientos reglamentarios relacionados con la exposición de menores a personas extrañas, falta de supervisión adecuada, cercanía de materiales tóxicos a los espacios utilizados por los niños y deficiencias en la cantidad de personal y documentación de seguridad requerida a los empleados, según se informó.

“La seguridad y el bienestar de nuestros niños no son negociables. No vamos a permitir que ningún establecimiento opere bajo condiciones que puedan poner en riesgo su integridad física o emocional. Nuestra responsabilidad es fiscalizar y actuar con firmeza cuando se identifican incumplimientos que comprometen su protección”, expresó la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Como parte de la determinación administrativa, se ordenó el egreso inmediato, ordenado y seguro de los menores matriculados, así como el cese de todas las operaciones del establecimiento.

Se explicó que la cancelación de la licencia se fundamenta en la Ley Número 173 de 2016, según enmendada, y el Reglamento Número 8860, que facultan al Departamento a ordenar el cierre inmediato de establecimientos cuando se identifican riesgos inminentes para la seguridad, salud e integridad de los menores.

La secretaria reiteró que mantendrá una fiscalización rigurosa de los centros de cuido y desarrollo infantil para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad establecidos en la reglamentación vigente.