En la Isla se dan “palos a ciegas” para atender el problema de maltrato de menores, debido al “muy pobre” sistema de vigilancia que ha establecido el Departamento de la Familia para contabilizar y establecer política pública para trabajar los miles de casos que se registran anualmente. Así lo demarcaron este sábado varios expertos durante un foro realizado por la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico como parte del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil.

Y, según establecieron, en esta época de pandemia, donde la mayoría de los servicios están detenidos y los menores están en sus hogares con sus principales maltratantes, los padres, estas condiciones de desventaja en la que vive la niñez boricua se agravan.

La situación se torna peor cuando se viven momentos en que el acceso a una alimentación nutritiva de los niños es limitada, han surgido obstáculos para que continúen con su educación, y las presiones económicas que enfrentan miles de familias por la pérdida de sus trabajos impulsan aun más la violencia intrafamiliar, según diagnosticó la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Mabel López Ortiz.

Primera Hora se comunicó con la portavoz del Departamento de la Familia, Frances Rodríguez, para obtener una reacción a estos señalamientos. Sin embargo, no hubo respuesta.

El primero que levantó bandera sobre la crítica condición en la que el gobierno atiende el maltrato de menores fue, de hecho, un representante gubernamental. Se trató del director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Orville Disdier.

“El sistema estadístico de Puerto Rico, en término del Departamento de la Familia, es un sistema muy pobre… El sistema, por alguna razón, lleva mucho tiempo sin ser un sistema eficiente. Aun sin ningún problema, aun libre de pandemia, aun libre de huracanes, aun libre de impacto de terremotos, de por sí es un sistema que no logra satisfacer las necesidades de un sistema estadístico de alta calidad”, denunció durante su presentación, hecha a través de la aplicación Zoom.

Conversatorio sobre el maltrato de menores en tiempos de COVID-19. Posted by Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico on Saturday, April 25, 2020

Agregó que “para viabilizar la pobreza o para viabilizar todos los aspectos sociales de un lugar se necesitan estadísticas de calidad. Así que, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Exigir al Departamento de la Familia esa transparencia en sus datos y en su información, que instaure sistema de vigilancia rápido para los aspectos sociales y trate en la medida que sea posible en buscar recursos adicionales para mejorar la tecnología… Debemos de exigirle al Departamento de la Familia que tomen acción y que sea transparente en sus datos, que comparta su información con el Instituto y el Instituto a través de su política pública pueda establecer cómo mejorar estos sistema y cómo viabilizar y visibilizar a la pobreza y el maltrato de menores para que podamos tomar acciones efectivas”.

Su crítica tuvo resonancia. Llevó a la líder de los trabajadores sociales y a la presidenta de la Asociación de Psicología, Kalitza Baerga Santini, a exponer que las estadísticas y la investigación son claves para establecer respuestas a las emergencias sociales, como lo es el maltrato infantil.

“Damos palos a ciegas si no tenemos modelos que estén probados, que funcionan, para intervenir con las familias que entran en maltrato con sus hijos y sus hijas”, señaló la psicóloga.

Tras la denuncia, el director del Instituto de Estadísticas aclaró que los señalamientos no deben verse como una “crítica directa al gobierno central, sino como una observación para que se tome en consideración”.

Por otro lado, Disdier mostró los pocos datos que se tienen sobre el problema de maltrato en la Isla. La data muestra una alegada disminución de casos de maltrato de menores entre el 2014 al 2018 de un 43%.

Según la gráfica mostrada por el experto, para el 2014 se registraron 7,683 casos de maltrato de menores y para el 2018 unos 4,381 casos.

“Debido a que el Departamento de la Familia no comparte los datos con Instituto de manera frecuente ni tiene una apertura para analizar la calidad de los datos, no sabemos si esta reducción es real o es una reducción por falta de un sistema de recopilación eficiente”, subrayó.

Durante el foro, no se pudieron dar datos actuales del problema de maltrato de menores. El moderador y director de la Red, Marcos Santana Andújar, informó que el Departamento de la Familia no les proveyó la información solicitada.

El pasado jueves, el secretario interino de la Familia, Eddie García, informó a Primera Hora que desde que empezó el toque de queda el pasado 15 de marzo hasta el 20 de abril habían recibido a través de la Línea de Emergencia de la agencia unas 633 denuncias de maltrato infantil.

Los expertos opinaron durante el foro que los casos de maltrato que se registran deben ser exponencialmente mayor.

“Imagínese el escenario de estar encerrado con unos padres que tienen un problema social, un problema de comportamiento, que tiene un ciclo de maltrato y están encerrados y no pueden salir, no tienen un escape y para colmo tienes hambre, eres pobre, no tienes auto, no tienes computadora, no tienes internet, no tienes cómo canalizar la energía”, manifestó Disdier.

Para atender el problema, se urgió porque el gobierno le dé prioridad a este problema infantil con una “respuesta sistemática” y que vea el asunto como uno de salud pública. También se pidió a la ciudadanía que denuncie los casos.

“Si no lo hacemos, vamos a violentar a la familia de forma sistemática, consistente y de forma estructural”, afirmó la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

Si conoce un caso de maltrato de menores, puede comunicarse con el Sistema de Emergencias 9-1-1, el cuartel de la Policía más cercano o a la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia: 1-800-981-8333.

Definición del maltrato de menores, según el Departamento de la Familia:

“Todo acto u omisión intencional en el que incurre el padre, la madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a éste en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo abuso sexual, o la trata humana según es definido en esta Ley. También, se considerará maltrato el incurrir en conducta obscena y/o la utilización de un menor para ejecutar conducta obscena; permitir que otra persona ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a la salud e integridad física, mental y/o emocional de un menor; abandono voluntario de un menor; que el padre, madre o persona responsable del menor explote a éste o permita que otro lo haga obligándolo o permitiéndole realizar cualquier acto, incluyendo pero sin limitarse a, utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio; incurrir en conducta que, de procesarse por la vía criminal, constituiría delito contra la salud e integridad física, mental, emocional, incluyendo abuso sexual del menor o la trata humana. Asimismo, se considerará que un menor es víctima de maltrato si el padre, la madre o persona responsable del menor ha incurrido en la conducta descrita o ha incurrido en conducta constitutiva de violencia doméstica en presencia de los menores, según definido en la Ley 54-1989, según enmendada”.