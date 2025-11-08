La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, aseguró que la determinación de una juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos que detuvo el pago de fondos a los estados para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), no tendrá impacto a nivel local, al menos durante el mes de noviembre.

La jueza del Supremo federal, Ketanji Brown Jackson, emitió una orden el viernes por la noche suspendiendo la orden de un juez federal de distribuir los pagos completos del SNAP, luego que el Tribunal de Apelaciones de Boston se negara a considerar de manera inmediata una apelación a esa orden presentada por la administración del presidente Donald Trump.

“Ante los procesos judiciales que se están dando sobre si el Departamento de Agricultura federal (USDA) debe financiar los beneficios del SNAP y PAN en su totalidad para el mes de noviembre, queremos recalcarle a nuestra gente que, en estos momentos, esas decisiones no afectan el plan de desembolso en Puerto Rico”, informo la titular del DF en declaraciones escritas.

Roig Fuertes añadió que “tal como se ha estado informando, el Departamento de la Familia cuenta con los ahorros que habían sido previamente identificados, que sumados con los $150 millones adicionales provistos por USDA esta semana, provee para que todos los recipientes del PAN reciban sus beneficios completos en noviembre”.

Cerca de 20 estados demandaron a la administración Trump, reclamando que se emitieran los pagos al programa a pesar del cierre del gobierno federal. La disputa judicial prolongó semanas de incertidumbre entre los beneficiarios del programa en Estados Unidos, que al día de hoy no tienen certeza sobre si recibirán los fondos otorgados por el programa.

Una persona puede recibir una asistencia alimentaria mensual máxima de casi 300 dólares, y una familia de cuatro miembros de hasta alrededor de 1,000 dólares, aunque muchas personas reciben una cantidad menor según una fórmula que tiene en cuenta sus ingresos.

Unos 40 millones de estadounidenses reciben beneficios de los programas de asistencia nutricional.