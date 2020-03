El Departamento de la Familia estará inspeccionando establecimientos de adultos mayores para cotejar que se le de cumplimiento a las nuevas guías del gobierno ante la amenaza del coronavirus, se informó mediante comunicado de prensa.

Las Guías para el Control de Infecciones y Prevención del Coronavirus (COVID-19) para los Establecimientos de Adultos Mayores, busca garantizar la salud y seguridad de los residentes de estos, cumpliendo así los estándares que propicien el alcanzar o mantener su más alto nivel de bienestar. Su implantación fue anunciada ayer por la gobernadora Wanda Vázquez, lee el comunicado del DF.

A raíz de la rápida propagación del COVID-19, se desarrollaron guías adicionales para estos establecimientos con el fin de controlar y prevenir la propagación del virus. “Velar por el bienestar y la seguridad de nuestros adultos mayores y demás poblaciones vulnerables en la Isla es una responsabilidad indelegable del Estado y como tal, es una prioridad salvaguardar la salud de nuestra gente sobre todo en estos momentos,” aseguró la gobernadora, Vázquez Garced.

La agencia informó que ha instruido al personal de la Oficina de Licenciamiento a realizar visitas a los diferentes establecimientos de cuidado para corroborar que los operadores de estos están orientados sobre la enfermedad del COVID-19, sigan los protocolos establecidos para atender enfermedades contagiosas y cuenten con los suministros necesarios para prevenir y combatir el contagio.

Los establecimientos deberán realizar un seguimiento activo y restringir las visitas de aquellas personas que reúnan los siguientes criterios: signos y síntomas de infección respiratoria como; fiebre, tos, dificultad respiratoria o dolor de garganta, contacto con alguien que tenga un diagnóstico confirmado de COVID-19, o que este confrontando alguna enfermedad respiratoria, que haya realizado viajes internacionales en los últimos 14 días a países con alto número de contagios y de casos confirmados o que resida en una comunidad donde se esté registrando un alto número de contagios.

“El monitoreo diario de síntomas de infección respiratoria es necesario. Deben utilizar los materiales que se han hecho disponibles por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC) y el Centers for Medicare and Medicaid (CMS) para adiestrar y preparar al personal utilizando controles de infección y prácticas preventivas. Los establecimientos deben mantener un cuidado centrado en la persona. Esto incluye comunicación efectiva con los residentes, sus familiares, encargados y suplidores para satisfacer sus necesidades y metas de cuidado” comentó el secretario interino del Departamento de Familia, Dr. Eddie García Fuentes.

Por otro lado, como parte de estas guías se exhorta a los familiares que acostumbran a visitar los establecimientos para el de cuidado de adultos mayores a ser cuidadosos cuando realizan las mismas.

Según lo recomendado por la CMS el Departamento de la Familia estableció unas directrices más específicas para estas visitas: Restricción- significa que no se debe permitir que la persona entre a la instalación hasta que cumpla con los criterios anteriores. Limitar- significa que no se debe permitir que la persona ingrese a las instalaciones excepto en ciertas situaciones de fin de vida o cuando la visita es esencial para el bienestar físico y emocional del residente. Desalentar- significa que el establecimiento permite prácticas normales de visitas (excepto a aquellos individuos que reúnen los criterios restrictivos), no obstante, la facilidad aconseja a los visitantes aplazar las visitar hasta nuevo aviso. (Alternativas de llamadas, facetime o videos, pueden ofrecerse).