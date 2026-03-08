El gobierno federal reconoció avances en los controles administrativos y financieros del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) y estableció una ruta para la salida gradual del síndico federal, que supervisa el manejo de fondos federales en la agencia.

Según el Departamento de Educación federal (USDE), la agencia en Puerto Rico ha mostrado progreso en la implementación de su Plan de Acción Correctiva Integral (CCAP), que atiende áreas como los controles internos de nómina, recursos humanos, adquisiciones, contratación y el manejo de subvenciones federales.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, indicó que este proceso permitirá iniciar la transición para que el Departamento de Educación asuma completamente sus funciones administrativas y financieras. Anteriormente, el síndico federal revisaba y aprobaba las transacciones con fondos federales dentro del DE.

“Este paso representa un logro histórico para Puerto Rico. Hemos trabajado con determinación para demostrar que el Departamento de Educación tiene la capacidad administrativa y fiscal para manejar con responsabilidad los fondos federales destinados a nuestros estudiantes”, expresó la mandataria en declaraciones escritas.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que la decisión reconoce los avances que ha tenido la agencia en sus procesos internos y controles fiscales en los últimos años.

Según los datos suministrados, el DE ha completado el 99% del Plan de Acción Correctiva Integral y que el restante corresponde a la contratación de algunos puestos dentro de la realineación administrativa. Como parte del proceso, el gobierno federal solicitó a la agencia presentar un plan de transición antes del 30 de marzo de 2026 para transferir gradualmente las funciones que actualmente realiza el síndico federal.