La jueza Laura Taylor Swain acogió hoy un recurso de remoción radicado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) para trasladar al foro federal la demanda radicada por el Presidente del Senado, José Luis Dalmau en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en reclamo de que el contrato de LUMA Energy es nulo porque no se inscribió en el Registro Inmobiliario de Puerto Rico.

El asesor legal del Senado, Luis Vega Ramos dijo que la AEE y AAFAF radicaron hoy la solicitud de remoción (removal) a la que se allanó el juez superior Alfonso Martínez Piovanetti, quien decretó el archivo de la demanda.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Vega Ramos indicó que los abogados del Senado estudian la posibilidad de reclamar que el pleito sea devuelto a los tribunales estatales.

Dijo que el tribunal dictó sentencia de que se allanaba a la remoción, “salvo que alguna de las partes presentara un argumento para que se quedara en Puerto Rico y nosotros nos estamos preparando para litigar el caso en la corte federal o pedir su regreso a Puerto Rico.

Martínez Piovanetti le había dado 24 horas al Senado para demostrar que tenía legitimación activa para instar el caso y que el tribunal tenía jurisdicción para atender la controversia. Antes de vencer el plazo, la parte demandada pidió que el caso pasara al foro federal.

“Ellos (AEE y AAFAF) dicen que esto está cubierto por el Título III de Promesa, que tiene que ver con las transacciones que hacen en la reestructuración de la deuda y el plan de ajuste fiscal aprobado por el tribunal, pero la propia ley Promesa en el artículo III dice que los asuntos que tengan que ver estrictamente con derecho puertorriqueño se ven bajo las leyes de Puerto Rico y se adjudican conforme a las leyes de Puerto Rico”, dijo Vega Ramos sobre los alegatos de la parte demandada para pedir el traslado del litigio a la sala de la jueza Taylor Swain.

A preguntas de periodistas, Vega Ramos indicó que el equipo de asesores del Senado, del cual es parte, tomará una decisión en los próximos días.

“Nosotros tenemos que analizar ahora si esta situación lo que requiere es que sea el Tribunal Federal el que adjudique bajos las leyes de Puerto Rico o si hay argumentos suficientes para decirle al tribunal que no tiene ninguna controversia bajo Promesa que atender y que esto es un asunto estrictamente de derecho puertorriqueño”, sostuvo el ex legislador.

PUBLICIDAD

“Nosotros vamos a decidir dónde vamos a litigar. Ya hablamos con el presidente del Senado y aquí lo importante es que se adjudique en los méritos la nulidad del contrato de LUMA. El Presidente nos insiste en que nos aseguremos que el contrato es nulo bajo el derecho contractual, las leyes de las Alianzas Público Privadas y del Registro Inmobiliario. El equipo del Senado trabaja en eso”, indicó Vega Ramos.

Añadió que están haciendo “el mismo planteamiento, se vea en los tribunales de aquí o en el sistema federal”.

“Sostuvo que todo contrato tiene que cumplir “y el de LUMA no cumple porque no se registró en el registro de Puerto Rico”. Dijo que la ley PROMESA “pudo haber quitado poderes al gobierno de Puerto Rico y la Legislatura, pero no anuló ni dejó sin efecto las leyes civiles de contratos, de las APP y del Registro Inmobiliario”.

“Si el contrato es nulo nada impide que el gobierno y LUMA se sienten a negociar”, reclamó Vega Ramos.